癌症先兆｜手腳現5大異常狀況恐患癌，手指1變化屬肺癌先兆！醫生警告：持續兩周盡快求醫

部分癌症的早期徵兆可能會在手腳四肢上表現出來，台灣重症專科醫生黃軒指出，手腳出現5種異常情況都可能是罹患癌症的徵兆之一，其中手指1變化恐是肺癌的症狀之一，他提醒大家要注意身體上的細微變化。

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，有些癌症會在手腳上出現異常，如果能愈早發現愈好，一旦出現血栓或骨折，其併發症不僅會增加死亡率，也可能延誤化療及標靶時間。以下手腳5大異常狀況，可能就是癌症警號。

健康警號｜手腳5大異常恐是患癌先兆

1. 手腳莫名出現堅硬、固定的腫塊

骨骼是多種癌症的「熱門轉移站」，乳癌、前列腺癌、肺癌、腎癌通常先在四肢骨頭落腳。這些惡性腫塊通常質地像石頭、邊界難分、表面凹凸且不易推動。若腫塊突然出現或短期內快速變大，應立即就醫。乳癌患者發生骨轉移的比例高達65–75%。

2. 手指、腳趾出現杵狀指／杵狀趾

黃軒指出，指尖變圓鼓、指甲像拱橋，這種情況稱為杵狀指或杵狀趾，是因末梢長期缺氧，而致的軟組織增生，最常見於肺部疾病與肺癌。

3. 手腳持續或夜間加劇疼痛

當癌細胞侵入骨皮質、擠壓骨髓或鄰近神經，可帶來深層、定位不清、休息也難緩解的痛，這種疼痛在夜間會更明顯。例如肺尖腫瘤壓迫臂叢神經時，就會引發上肢劇痛。若疼痛伴隨夜間盜汗、體重下降，就要更需提高警覺。

4. 原因不明的肢體血栓

靜脈血栓栓塞（VTE）在腫瘤病人中發生率高、死亡率也更高。這是因為腫瘤會導致血液進入「高凝」模式。大型多中心研究顯示，癌症合併靜脈血栓栓塞時，死亡風險會增加2.8至14.7倍。

5. 手腳活動出現障礙或易骨折

四肢突然無法舉起、行走幾步就極度疼痛的情況，是因為骨質被腫瘤侵蝕，只要輕微外力就可能造成病理性骨折。這類骨折復位困難、癒合緩慢，也常是患者首次確診為晚期癌症的關鍵。

健康警號｜症狀持續兩周應立即就醫

黃軒提醒，若上述問題持續超過2周，甚至日益嚴重，就應立即就醫。此外，在身體檢查時，建議主動告知醫生家族癌症史與近期不適症狀。他也提醒民眾勿輕視身體「單邊」變化，如單側腫脹、單手麻痹疼痛等，對醫生診斷往往特別有幫助。

同場加映｜杵狀指自測方法

根據肺癌基金會（Roy Castle Lung Cancer Foundation）資料，杵狀指意為指尖腫脹，並且是分階段發生的。首先，指甲根部變軟，甲床旁的皮膚變得有光澤。隨後從側面看，指甲開始比正常彎曲得更厲害。最後，指尖可能會變大、腫脹；這是由於手指軟組織中積聚液體所致，可能是肺癌的徵兆。數據顯示，35%的非小細胞肺癌（NSCLC）患者有杵狀指症狀，4%的小細胞肺癌患者有杵狀指症狀。

同場加映｜肺癌10大常見症狀

1.持續數周或更長的咳嗽

2.呼吸困難

3.哮鳴

4.頻繁胸部感染

5.咳嗽症狀改變或加重

6.胸部和/或肩部疼痛

7.咳血或痰中帶血

8.不明原因的疲勞或缺乏活力

9.聲音沙啞

10.臉部及頸部腫脤

資料來源：Roy Castle Lung Cancer Foundation

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

1.西蘭花

2.紅蘿蔔

3.豆類

4.莓果

5.堅果

6.橄欖油

7.薑黃

8.柑橘類水果

9.亞麻籽

10.番茄

資料來源：營養師程涵宇

轉載自晴報