八字與體質 │ 中醫拆解陽虛肺癌患者體質，結合八字分析為化療前做準備提升療效【附臨床實例】

八字中五行的強弱失衡會對人體健康產生影響，典型的陽虛體質患者，面對化療和標靶藥物治療前，如何能提前提升體質，以提升臨床治療效果？註冊中醫師宋振基透過以下案例，解釋如何將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建支持方案，有助提升臨床治療效果。

「小火爐被冰水包圍」

一位女性患者患有肺癌，目前正準備接受化療與標靶藥物治療。為了提升治療效果，她希望能在治療前改善體質，增強身體的整體狀況。宋振基醫師指，根據她的體質特點，可以用「小火爐冰水包圍」來形容，主要有以下幾點特徵：

1. 陽虛體質：

患者的八字日主屬火（太陽之火），代表她體內仍有一定的能量和陽氣。然而，由於她出生在寒冷的「子月」（冬天），且年柱和月柱為「壬子」——這是一種大量寒水的組合，導致火苗容易被寒水壓制，因此屬於典型的陽虛體質。這種情況會使身體容易感到寒冷、缺乏活力，且免疫力較低。

2. 命局缺木：

命局中缺木是最關鍵的問題。木在五行中有疏通和助燃的作用，對患者的體質尤為重要：

- 木可以疏通水的流動，促進代謝循環。如果水多無木，代謝功能會變差，體內容易積寒，導致寒濕阻滯。

- 木還有助於火苗燃燒，提升能量轉化。如果火弱無木助燃，身體便會缺乏動力和活力，影響治療效果。

中藥方案：

針對患者「寒水過重、缺木助燃」的情況，可通過以下幾方面進行中藥調理：

1. 補木疏通：

選用具有疏肝理氣和促進氣血循環的藥材，如柴胡、枸杞、白芍等，幫助調和五臟，提升木氣，改善寒水過重導致的代謝循環不良問題。

2. 助火溫陽：

適當加入溫陽藥材，如桂枝、乾薑、肉桂等，幫助增強體內的火苗，提升陽氣，激發身體能量轉化能力，讓身體更有力應對化療和標靶治療。

3. 化寒通陽：

搭配一些化濕化寒的藥材，如茯苓、陳皮等，進一步改善體內寒濕困阻的情況，促進代謝和消化功能，減少寒氣對身體的壓制。



需要注意的是，患者應避免服用滋補類食物（如海參、花膠、燕窩），因為這類食物偏濕性，不適合目前的體質，可能加重寒濕問題。

關鍵風險提醒：

今年是乙巳年，天干乙木雖有助於疏通寒水，對患者稍有幫助，但地支巳火受寒水壓制，火力仍不足，陽氣難以完全恢復。建議患者特別留意寒氣進一步傷害陽氣，影響治療效果的情況。

明年丙午年，天干丙火透出，地支午火助力，火氣相對增強。然而，如果寒水未有效化解，仍可能出現「表面燥熱但內在寒濕」的問題。這種情況可能加重化療後的血液系統副作用，如白血球或血小板下降。此外，丙火過強也可能引發皮疹等燥熱反應，需警惕寒熱交困帶來的併發症。

建議患者提前提升體質，減輕體內寒濕，提升陽氣，並做好血象監控，為治療的順利進行奠定基礎。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。