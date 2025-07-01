椰香處處，為菜餚增添獨特風味！今期素食譜：椰絲香炒南瓜椰菜花

夏天熱力高溫底下，當然想喝一杯清涼消暑的飲料。大概是，椰子生長在熱帶和亞熱帶地區 。正所謂「椰林樹影，水清沙幼」，每到夏天，流汗難耐，口渴的時候，總是想起了與海灘緊隨在一起的椰子，喝一杯清甜的椰子水，既能降溫，緩解因體內燥熱。

不只是近年流行起來的椰子水，想一想，隨眼一看，椰撻、椰子布丁、椰子冰淇淋、椰子咖啡...… 甚至加入了椰奶的咖喱，可以說椰影處處。椰子，早已經不是夏天的專屬，成功地入屋，成為一年四季都可以入菜的食材。只是說，在這個高溫發燙的日子，椰子，總能發揮其獨有的消暑功效。

無論是那份冰凍清爽的泰式椰汁糕，捧著吃它的果肉、喝它的椰汁的椰青；還是把果肉（無論是新鮮的果肉、乾燥了的椰子片，和研磨出來的椰子粉）加入食物之中...… 椰子，能為菜餚增添獨特的風味，吃來清爽「醒胃」（有促進食慾的意思），難怪成為夏天降溫解暑必備的食材之一。

你，今天，椰子了沒有？

椰絲香炒南瓜椰菜花（2人份）

時間：30分鐘

材料：

南瓜 300克/ 椰菜花（花椰菜）半個/ 白蘑菇 10粒（顆）

調味：

鹽 半茶匙/ 椰絲（椰子粉） 5湯匙/ 糖 半茶匙/杏仁粉 1湯匙/ 黑醋 半湯匙 /白胡椒粉 少許

工具：

砧板/ 菜刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 湯匙/茶匙/ 湯碗/ 鑊鏟（鍋鏟）

步驟：

1. 挖走南瓜的籽，切走它的皮，洗乾淨後，再切成片。

2. 摘出一棵棵小椰菜花（花椰菜），徹底洗乾淨，瀝乾水，待用。

3. 將白蘑菇切片（如圖）。

4. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟1，倒入1湯匙的橄欖油，底面煎成金黃色（如圖）。

5. 同樣地，放入步驟2和1湯匙的橄欖油，以中火煎一下，再加入1湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火煎至金黃色（如圖）。

6. 以中火煮沸1湯匙的橄欖油以後，煎步驟3。

7. 加入調味料，炒拌均勻（如圖）。

8. 加入步4和驟5，亦炒拌均勻。

筆記：

1. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

2. 白色椰菜花（白花椰菜）富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硫。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。