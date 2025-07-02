維他命E又稱「補水神器」 夏天乾燥肌膚恩物！可減低患白內障風險、緩減失智症惡化

炎熱的夏天即將來臨，不少人都會出外進行戶外活動，惟高溫、強烈紫外線與濕熱的天氣讓各種皮膚問題接踵而至。此外，夏天許多室內場所都會開啟冷氣，進一步加劇室內與室外的溫差，加速肌膚水分流失，令肌膚狀態變得更加不穩定。

紫外線無所不在，室內外都要保護好肌膚

許多人以為紫外線只存在於室外，但紫外線其實屬於「不可見光」，只要是白天就無所不在，尤其是長波紫外線（UVA），不僅強度穩定，還能穿透窗戶玻璃，滲透進室內，影響範圍可達窗邊1至5公尺。換言之，即使整天待在室內，只要身處在陽光能夠照射進來的空間，肌膚表層的保護脂質屏障仍然會受到紫外線破壞，導致肌膚水分流失加速，使肌膚變得乾燥。

新型皮膚殺手「熱老化」究竟是甚麼？

熱老化，又稱「熱誘導老化」，是由於長時間和反復暴露於高溫下所引起的皮膚過早老化問題。高溫就像紫外線，能夠滲透到皮膚的最深層，不止會蒸發皮膚中的水分，還會破壞皮膚的天然屏障功能；當屏障受損時，皮膚的保水功能就會下降，導致膚質變得乾燥、暗沉和粗糙。而為了修復屏障，皮膚也會產生更多和更厚的油脂，導致內乾外油的問題。

維他命E又稱「補水神器」？

維他命是護膚產品中常見的成分，尤其是維他命E，在許多護膚精華乳液，甚至化妝品中都常見它的身影，但你是否真正了解維他命E近年為何深受追捧？

維他命E是一種脂溶性維他命，是人體必不可少的營養素之一。維他命E存在於各種食物中，包括綠葉蔬菜、水果、堅果、植物油、肉類等，不過由於現代人以外食居多，常因蔬果及全穀類攝取不足，造成維他命E攝取量低於建議值。若體內缺乏維他命E，就有機會出現肌肉無力、視力變差、抵抗力下降及肌膚老化等症狀，長期缺乏甚至可能引發溶血性、貧血等健康問題。

維他命E的多重功效

1. 緩減皮膚及身體機能老化





維他命E是一種強效抗氧化劑，能增強皮膚對紫外線的防護能力，減少UV輻射對皮膚的傷害，中和由紫外線輻射、環境污染和其他外部壓力源產生的自由基，降低曬傷和光老化的風險。對於身體機能，更有助於保護血管內壁，預防動脈粥狀硬化，從而降低心臟病和中風的風險。

2. 提升肌膚亮澤及修復再生



維他命E能增強皮膚的保濕屏障功能，減少水分流失，使皮膚保持柔軟、光滑和水潤。維他命E亦能滲透到皮膚深層，提供長效保濕效果，特別適合乾燥和敏感肌膚。而且，有助於促進皮膚的修復過程，特別是在受損或刺激的皮膚上。它能夠加速細胞再生，促進傷口癒合，並有助於改善皮膚的整體質地。

3. 降低老年性白內障風險



老年性白內障是指50歲以上才發生的白內障，主要成因包括長期暴露在紫外線下、有糖尿病病史及遺傳等。文獻統合分析指出，攝取維他命E有助降低老年性白內障的風險。

4. 緩減失智症的惡化



由老化造成的健忘是偶而忘東忘西，但事後還是會想起來，而失智症則是遺忘的頻率會增加，就算旁人提醒也毫無印象，甚至開始否認曾經發生的事。一則雙盲對照研究發現，相較於服用藥物乙醯膽鹼酯酶抑制劑（Memantine）與安慰劑，維他命E有助減緩失智症臨床症狀惡化的速度。

5. 強化免疫力



維他命E在免疫功能中扮演著重要的調節角色。研究顯示，適量攝取維他命E可以增強免疫細胞的活性，例如T細胞和自然殺手細胞的功能，幫助身體抵抗病原體的入侵，減少感染的風險。

維他命E最多的食物有哪些？

甚麼人應補充維他命E？

1. 飲食不均衡或外食族群

現代人飲食精緻化、堅持清淡少油的飲食、吃太少原型食物，進而無法從天然食物中攝取到足量的維他命E。

2. 長者

隨著年齡增長，人體的吸收和代謝能力會逐漸減弱，尤其是銀髮族若習慣清淡飲食，油脂攝取較少，更需要額外補充。

3. 吸煙者或常暴露於二手煙環境的人

吸煙或接觸二手煙都會增加體內自由基，導致細胞損害加劇，而補充維他命E能減少自由基的產生，減少吸煙或接觸二手煙帶來的氧化壓力。

4. 患有影響脂肪吸收疾病的人

維他命E屬脂溶性維他命，消化道需要脂肪才能吸收它，患有影響脂肪吸收的疾病例如脂肪營養障礙的人士較容易缺乏維他命E。

隨著夏季的到來，更需特別留意肌膚的保養與護理，以應對高溫、紫外線和潮濕天氣帶來的種種挑戰。除了外在的防曬措施和配合良好的日常護膚習慣外，適量攝取維他命E亦有助於維持健康且年輕的肌膚狀態！