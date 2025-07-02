地震危機！日本新燃岳火山7年來再爆發，一周震感累計2192次，氣象台警示地底異常膨脹

日本九州南部鹿兒島縣與宮崎縣交界處的新燃岳火山，已經連續多日噴發仍未停止。據日本氣象廳早前監測數據顯示，持續噴發會導致火山灰積聚，影響霧島市與曾於市居民生活。距離「7·5災難預言」的日子愈近，不少人擔心日本發生大地震的危機和可能性。

一周發生2192次地震

綜合《南日本新聞社》和其他日媒報道，日本鹿兒島地方氣象台統計，自6月22日噴發開始至28日下午3時為止，新燃岳周邊地區已累積發生多達2192次火山性地震，顯示地下有異常膨脹。新燃岳火山在上周五（27日）上午開始的噴發活動尤為劇烈，噴出的火山煙塵高度達到1600米，大量火山灰隨風向南方及東南方向擴散。

現時新燃岳火山情況：

位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界地區的新燃岳火山噴發。（網上圖片）

位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界地區的新燃岳火山噴發。（網上圖片）

位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界地區的新燃岳火山噴發。（網上圖片）

位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界地區的新燃岳火山噴發。（網上圖片）

位於日本鹿兒島縣和宮崎縣交界地區的新燃岳火山噴發。（網上圖片）

據日本國土地理院透過人造衛星觀測發現，自今年3月起，霧島連山地下深處已出現地殼變化和微幅度膨脹現象，可能有岩漿積聚。由專家組成的調查團在23日至27日期間進行的實地監測也顯示，每日火山氣體排放量維持在2100至4000噸之間，數值明顯偏高。

鹿兒島地方氣象台火山防災官林幹太表示，目前尚無法確定地下膨脹現象是否與岩漿庫活動直接相關，需持續觀察未來數月的監測數據才能做出準確判斷。

轉載自晴報