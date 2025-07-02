凍齡秘訣│45歲張柏芝出道26年，靠一種飲品保持緊緻肌膚與濃密頭髮的秘訣公開

現年45歲的張張柏芝，早前在內地出席品牌活動時，凍齡外貌令人驚歎，肌膚依舊緊緻飽滿，宛如19歲剛出道時的模樣，保養護膚相當了得。張柏芝過往就曾分享過保養秘訣，並透露自己是靠1款飲品來養顏護髮。

現年45歲的張柏芝容貌與身材與年輕時相約，歲月似乎遺忘了這位女神，不老容顏讓人驚歎，完全看不出已是3個孩子的母親，令網民羨慕不已。張柏芝經常在小紅書上分享保養秘訣和日常飲食餐單，以下是她的凍齡秘訣：

張柏芝凍齡秘訣：黑芝麻豆漿

張柏芝曾分享她每天早上起床都會習慣先喝一杯黑芝麻豆漿。黑芝麻富含維他命E、亞麻油酸及鐵質，對養血補腎、滋潤髮膚、抗衰老都有幫助，特別針對改善頭髮乾燥、脫髮問題，讓髮絲變得更濃密有光澤。此外，黑芝麻搭配豆漿，可以讓營養加倍，且促進新陳代謝、幫助抗氧化。如果早上沒有胃口，喝黑芝麻豆漿能幫助暖胃，是養生的好選擇。

做法：將溫熱的無糖豆漿和黑芝麻粉混合攪拌即可。

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（微博）

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（微博）

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（微博）

張柏芝的凍齡外貌令人驚歎，保養護膚了得。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

12歲時的張柏芝。（微博）

19歲時的張柏芝。（微博）

完全看不出是3個孩子的母親。

豆漿堪稱養生飲品首選，不僅營養價值高，對於增肌減脂、肌膚保養、體內調理都很有益處。不少女明星也喜歡將豆漿作為日常保養，配搭不同天然食材，調配出各種高效養生飲品，既能美容又能瘦身。除了張柏芝，還有兩位凍齡女星的豆漿配方，幫助喝出完美體態。

吳速玲凍齡秘訣：可可高蛋白豆漿

歌手曹格的前妻、現年46歲的台灣女星吳速玲，每天早上都會喝一杯高蛋白飲品。她指出，隨著年齡增長，肌肉流失速度加快，因此需要透過飲食補充優質蛋白質。她偏愛植物蛋白，因為膳食纖維含量較高、消化吸收也更溫和。由於她的豆漿質地較濃稠，會適量加水稀釋，若使用一般豆漿，直接添加至400ml即可，毋須額外加水。她的配方如下：

植物性蛋白粉，分量：2大匙

無糖豆漿，分量：200-400ml

100%純可可粉，分量：2大匙

膠原蛋白粉，分量：1大匙

水，分量：200ml

純可可粉富含多酚、鎂與鐵質，具有抗氧化及促進血液循環的功效，有助穩定情緒、提升專注力。膠原蛋白粉則能維持肌膚水潤與彈性，讓外表更顯緊緻年輕。此飲品適合減重人士。

吳速玲身材保養得宜。（IG@5400wu）

李夢凍齡秘訣：花生百合豆漿

32歲內地女星李夢，曾在《墨雨雲間》中飾演「婉寧長公主」。她擁有令人羨慕的好膚質，而她的美容秘方是飲用花生百合豆漿，長期飲用幫助她保持細緻膚質。花生百合豆漿配方如下：

花生，分量：1小把

黃豆，分量：1小把

乾百合少許

水，分量：800-1000ml

做法：前晚將花生、黃豆浸泡（或提前泡約3至4小時），早上再泡百合約1小時。將所有材料放入豆漿機，加水煮熟即可。

花生含有豐富的維他命B群和維他命E，有助於滋潤肌膚，改善乾燥和粗糙問題。百合是一種潤肺安神的中藥食材，能緩解壓力、穩定情緒，並改善氣色暗沉。搭配黃豆食用，可達到由內而外的養顏效果。需注意，花生雖營養豐富，但油脂含量較高，建議每日攝取約10至14顆花生或一湯匙（約8克），不宜過量。

內地女星李夢擁有好膚質。（微博）

豆漿5大益處

豆漿不僅能補充營養，飲用得當還可兼顧減重與美容。以下是5大益處：

助減重、不易飢餓： 高蛋白與纖維的組合能增加飽足感、穩定血糖，降低過度進食的可能。

高蛋白與纖維的組合能增加飽足感、穩定血糖，降低過度進食的可能。 改善膚質： 豆漿中的大豆卵磷脂、亞油酸及維他命E可滋潤肌膚、延緩老化、提升膚色光澤。

豆漿中的大豆卵磷脂、亞油酸及維他命E可滋潤肌膚、延緩老化、提升膚色光澤。 促進腸道健康： 膳食纖維有助排毒通便，減少痘痘、粉刺及油脂分泌問題。

膳食纖維有助排毒通便，減少痘痘、粉刺及油脂分泌問題。 強健骨骼、緩解更年期症狀： 大豆異黃酮有助平衡雌激素，減輕經前或更年期不適，降低骨質流失風險。

大豆異黃酮有助平衡雌激素，減輕經前或更年期不適，降低骨質流失風險。 保護心血管、調節血脂：植物固醇與異黃酮可降低壞膽固醇，維護心血管健康。

豆漿營養豐富，可是並非適合所有人，腸胃功能較弱或常腹脹腹瀉者、痛風、高尿酸或腎功能不全者，以及對大豆過敏者應避免飲用，如有疑問，應諮詢醫生。豆漿亦不宜空腹飲用，每日飲用約240ml為宜，過量可能增加身體負擔。