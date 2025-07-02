十大名醫的長壽秘訣：早上養生習慣助預防心肌梗塞與認知衰退

健康與飲食及生活息息相關！日本報道整合10位頂級醫生的長壽健康習慣，強調早上起床後所做的事情，將是身體健康長壽的關鍵，用得其所可有助預防心肌梗塞、認知衰退、控糖及穩定自律神經等。

日本健康媒體《介護ポストセブン》報道指，雖然人們生活各有不同，但早晨一些基本活動卻大致固定，例如起床和吃飯等，而這段時間所做的事情，卻會成為健康長壽的關鍵。報道中收集了10名日本醫院院長、醫學教授或診所院長等知名醫生意見，了解他們每日早上會進行的生活習慣，揭開他們的長壽秘訣：

1. 精神科醫生 和田秀樹

和田秀樹醫生表示，他已持續4至5年，每日早上進行10次深蹲，並步行30分鐘，而且糖值亦由660mg/dl成功降至300mg/dl。他特別強調訓練大腿肌肉，認為這是消耗血糖的重要部位，因此會在處理郵件時，同步利用EMS肌肉訓練器鍛練腿部與腹部肌群。飲食方面，他指出在乳酪中加入益血管健康的香料，包括薑黃、肉桂和芫荽，這些香料不僅可預防動脈硬化，更有助維持血管彈性。有研究顯示，經常食用香料的印度人，其心肌梗塞發生率確實相對較低。



早餐：乳酪+香料（薑黃、肉桂和芫荽）

運動及養生活動：加強肌肉，行走與下蹲，重點鍛練下半身

2.糖尿病專科醫生兼診所院長 牧田善二

牧田善二醫生表示，他每日早上會嚴格控制碳水化合物攝取；運動方面，除了做廣播體操，更會習慣行樓梯鍛練身體，例如從樓層往下走26層後，再往上走3層。而有氧運動方面，他特別推薦力量訓練，可有助鍛練肌肉、促使身體分泌鳶尾素。這重特殊荷爾蒙能活化大腦海馬區，對於預防認知功能衰退具有明顯效果，特別是更年期後的女士更應重視這種類運動。



早餐：限制碳水化合物

運動及養生活動：行樓梯

3. 順天堂大學醫學部教授 小林弘幸

小林弘幸教授則表示，他每日起床後必會先飲用一杯溫開水，並且堅持每日起床後90分鐘內，便要吃完早餐。他認為，早餐是啟動人體生理時鐘的關鍵，如果不吃簡單的早餐，將會導致身體機能無法完全甦醒、大腦運轉功能遲滯。運動方面，他堅持不使用扶手電梯、或升降機，不斷行樓梯，他強調可有助改善下半身血液循環、穩定自律神經系統，最理想的運動強度，是可以讓呼吸維持緩慢且深沉的節奏。

早餐：一定要吃早餐；起床後喝一杯水

運動及養生活動：行樓梯不使用升降機或電梯

4.抗老名醫 伊賀瀬道

抗老名醫伊賀瀨道分享其早上養生三招，包括養成早晨洗澡習慣、堅持進食高蛋白質早餐及進行輕量跳躍運動。充足蛋白質攝取可有效預防血糖飊升，避免導致衰老和疾病的風險，更避免因蛋白質不足導致脫髮、皮膚暗沉等問題，對女性健康尤其關鍵；輕跳躍運動則是一項強度極低的運動，只需要原地輕跳、腳跟輕微離地面即可，每天早、午、晚各進行1分鐘，毋須任何器材便可達到瘦身、塑腰、提臀等多元效果，更是他維持172cm身高搭配72kg體重的關鍵。



早餐：吃高蛋白早餐

運動及養生活動：早上洗澡

5. 神經外科醫生兼教授 加藤庸子

加藤庸子醫生則分享，除了堅持每日清晨4時起床及喝牛奶外，隨著年齡增長，身體逐漸僵硬，導致新陣代謝下降、疲勞累積和疼痛。因此起床後會伸展一下睡覺時身體蜷縮的身體、透過進行體操，有效舒展筋骨和促進新陣代謝，更提升整日的活動效能。此外，身體僵硬往往是代謝衰退、慢性疲勞與疼痛的根源，而簡單的晨操正是預防這些問題的關鍵。

早餐：喝牛奶

運動及養生活動：早上 4 點起床後，進行體操及運動

6. 婦產科醫生兼醫學博士 高尾美穗

高尾美穗醫生分享，由於睡眠時身體自然蜷縮，早晨來先輕柔伸展身體，進行背部與腰部伸展運動，並習慣窗邊仰望天空。在伸展前不可或缺的固定流程為，必定會洗臉、刷牙，既能預防牙周病又可提神，同時必定檢查舌頭狀態。接著飲用200毫升微溫白開水，此舉能有效刺激腸道蠕動，建立規律排便習慣。然後再進行輕度運動，這套循序漸進流程，逐提升心率與血壓，有效激活交感神經系統。



早餐：喝熱水

運動及養生活動：起床後即刷牙，平日會抬頭望向天空，拍下天空的照片

7. 抗老醫生兼作家 鎌田實

謙田實醫生透露自己每日早上最重視的是早餐，假如不攝取蛋白質，則無法增肌，因此早上要攝取足夠的蛋白質，即使簡單如一顆煎蛋配火腿、肉棒或油漬沙甸魚罐頭，都能有效補充蛋白質。他特別提醒女性到中年後，每年肌肉量便會以1.2%速度流失，其中蛋白質不足是主因之一。推薦進食豆腐，不僅富含優質蛋白，其中的抗性蛋白成分還能幫助降低膽固醇，搭配味噌湯雞蛋就是營養滿分的早餐。

早餐：攝取足夠的蛋白質、吃蔬菜

運動及養生活動：多曬太陽

8. 睡眠名醫 坪田聰

睡眠名醫坪田聰每日會進行伸展操與肌力訓練等動態運動，並在運動後30分鐘黃金時間內補充優質蛋白飲，同時保持固定閱讀習慣。



早餐：攝取蛋白質

運動及養生活動：動態運動，如伸展運動和肌肉訓練；閱讀

9. 痛症名醫兼診所院長 富永喜代

痛症醫生富永喜代分享指，她每日也會堅持即磨咖啡豆沖泡咖啡，現時最喜愛是越南風味的咖啡。踏入更年期的她，為了緩解晨起不適，醒來後會先在床上觀看新聞節目喚醒大腦，以汲取當天的信息，之後會於上午9點前完成社群媒體發文，藉此幫助切換工作模式。



早餐：喝用咖啡豆煮的咖啡

運動及養生活動：起床後看電視、工作前發送訊息

10. 內科醫生兼診所院長 今井一彰

內科醫生今井一彰則設計了多種練習，除了每日嚴格執行獨創的口腔體操以幫助強化舌部肌肉群、改善鼻呼吸模式、刺激唾液分泌、幫助口腔保健。此外，他更進行大聲朗讀訓練和高強度間歇訓練（HIIT），幫助自己保持清晰言語，發揮大腦訓練及激發思考。



運動及養生活動：大聲朗讀、口腔體操、HIIT（高強度間歇訓練）

資料來源：《介護ポストセブン》