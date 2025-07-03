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不能錯過的夏日水果：椰子肉3大獨特營養素及益處
食得有營

不能錯過的夏日水果：椰子肉3大獨特營養素及益處

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　陽光與海灘，加一個椰子，這個畫面最完美了。說到椰子，大家最熟悉，就是椰漿與椰青水了。至於椰子肉，在香港則比較少吃到；要去找，大部分泰國及東南亞山餐廳，都可以點到；當然，超市也遇到原個椰子。不過可能需要切開，女士們未必太有衝勁去買回家處理。趁今個暑假可能會外遊到東南亞國家，遇到椰子的話，除了飲用椰青水外，不妨進食椰子肉，從而攝取當中的獨特營養素。

 

不能錯過的夏日水果：椰子肉3大獨特營養素及益處

 

椰子肉的3大營養優點

 

優點一：提供獨特白色水果的抗氧化物質

 

　　椰子，屬於水果之一。記得彩虹飲食？不同顏色的蔬果提供不同營養素。在我們的常吃食物中，紫藍色及白色食物屬於少數，而白色水果，更加少之又少。

 

　　椰肉含有多酚類營養素，屬於抗氧化物質之一，暫時研究已經找出於椰子肉含有以下多酚物質：

 

　　●    沒食子酸

　　●    咖啡酸

　　●    水楊酸

　　●    對香豆酸

 

　　研究已證實椰子肉所含的抗氧化物質，有能力中和及對抗自由基所引致的傷害，從而直接降低患上慢性疾病的風險。

 

優點二：提供獨特脂肪

 

　　對的，跟大部分水果相反，椰子肉提供脂肪最多，而非碳水化合物。不過，於椰子的脂肪，跟動物脂肪卻不同。椰子所含的脂肪，大部分是中鏈三酸甘油脂MCT；我們消化及代謝中鏈三酸甘油脂的方式，與其他類別的脂肪有所不同。例如動物所含的飽和脂肪，身體經過多個程序消化後，肝臟會將其儲存，有待將來用。相反，雖然中鏈三酸甘油脂都是屬於飽和脂肪，但由於長度較短（中鏈），消化較簡易且快速，吸收後會直接運往肝臟，而肝會直接將其轉化為能量。換句話說，即使椰子肉脂肪含量較高，但人體吸收後大部分會直接用作能量，而非儲存囤積。

 

優點三：有助控制血糖

 

　　由於椰子肉脂肪含量較高，進食椰子肉作為水果，有助控制血糖。事實上，椰子肉當中的脂肪，即是椰子油，在其他健康研究，也證實有控制血糖的功效。2020年就有一項小型研究，招攬了48位患有二型糖尿病人士，結果指出用椰子油代替其他油，有助改善空腹血糖。另外，椰子肉亦提供高水平的膳食纖維，同時有助穩定血糖。

 

營養資料庫

椰子肉（每份45克）

熱量：159卡

蛋白質：1.5克

脂肪：15.1克

碳水化合物：6.8克

膳食纖維：4.1克

Net Carb： 2.7克

升糖指數：42（屬於低）

 

　　注意，每個椰子大細不同，一般情況一個椰子可提供3至4杯椰子肉。以上的營養資料，是基於建議份量每份45克，介乎於1／3至半杯之間。換句話說，建議分量是大約1／6個椰子。

 

Tags:#營養#椰子#椰子肉#抗氧化#多酚#水果#脂肪#中鏈三酸甘油脂#控制血糖
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