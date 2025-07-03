攀山意外 │ 16歲香港少年攀四川阿壩四姑娘山，疑體力不支墮崖身亡

四川阿壩四姑娘山景區二峰近日發生一宗行山意外。一名16歲少年於6月30日攀登海拔5276米的二峰時，疑似因體力不支，從二峰埡口處發生滑墜意外身亡。根據「四姑娘山風景名勝區管理局」發布的情況專報，遇難者為一名長期居住於深圳的香港人，持港澳通行證（俗稱回鄉證）報團。目前遺體已經運送下山。

據「四姑娘山風景名勝區管理局」發布的情況專報指出，遇難者為16歲香港籍的周姓少年，出生於2009年，常住廣東省深圳市。持港澳通行證於6月28日報名參加旅行社組織的四姑娘山戶外活動，並於29日出發海子溝景區。

專報指出，周男於6月30日，從四姑娘山二峰下撤至海子溝小溝時，發生滑墜意外失聯。當日中午12時40分，搜救隊發現周男時，經醫護人員確認已無生命體徵。管理局已成立專項事故善後小組，負責事故調查、家屬聯絡及保險理賠等後續事宜。

網上有自稱目擊者的登山嚮導表示，他於6月30日登上二峰時，約早上7時30分聽到有呼救聲，隨後目睹一名男子從山上翻滾墜落，頭部朝下高速滑墜，並高呼「救命」。該嚮導曾嘗試施救但未能成功。

另有網民聲稱目擊事發過程，稱當時登山嚮導解開繩索，在背囊找東西，周男懷疑腳軟，滑墮山坡。當時周男的登山杖仍插在雪地中，只能眼睜睜看著他滑下去。還有目擊者嘗試以航拍機搜尋，僅發現地面留有一灘血跡。

入境事務處回應查詢時表示，已即時透過駐成都辦跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。入境處及駐成都辦會繼續與當事人家屬保持密切聯繫，積極跟進事件。

登山杖仍插在雪地中。（小紅書）

有人目擊事發經過。（公眾號@徒步山海）

有人目擊事發經過。（公眾號@徒步山海）

有人目擊事發經過。（公眾號@徒步山海）

「四姑娘山風景名勝區管理局」發布的情況專報指，遇難者為16歲香港籍的周姓少年。

有網民聲稱目擊事發過程。（小紅書）

有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜亡。（小紅書）

據四姑娘山景區官方資料顯示，四姑娘山位於中國第一階梯青藏高原向第二階梯四川盆地的過渡地帶，享有「東方阿爾卑斯」之稱。其主峰么妹峰海拔6250米，為邛崍山脈最高峰，四川第二高峰，被譽為「蜀山皇后」。景區內海拔超過5000公尺的雪峰多達85座，終年積雪。此次事件的二峰，海拔5276米，以其尖削險峭著稱。峰頂狹窄如城堡，終年被積雪覆蓋，地形異常險峻。

四姑娘山景區在《戶外風險告知書》提示，戶外活動是一項具有高度危險性、不可預知風險、採取保護或救助措施也不能完全排除險情發生的活動，本告知書中的戶外活動是指在四姑娘山景區開放區域內進行攀岩、攀冰、體驗型攀登、徒步、露營、科考、攝影、拓展、健行、騎行等戶外活動。

轉載自晴報