41歲鍾舒漫廣州演唱會走音聲沙失準惹負評，公開致歉自爆患不治頑疾

現年41歲的鍾舒漫（Sherman），於2005年《英皇新秀歌唱大賽》獲得冠軍、近日她在廣州開騷時，因現場表現失準而引發大批歌迷負評。Sherman其後親自於社交平台撰寫長文致歉，並首次公開自己患上嚴重頑疾，坦言至今仍無法根治。

鍾舒漫上周六（29日）於廣州舉行演唱會，不過不少歌迷上載她的演出片段時，便直指她表現強差人意，指她唱歌走音、聲線沙啞不特止，有時更是完全冇聲，即使是她的首本名曲《給自己的信》，亦不能幸免。不少在場聽眾事後紛留言批評，難以理解她仍會如常上台表演，「完全聽唔到佢唱甚麼」、「直程無聲」。

現年41歲的鍾舒漫（Sherman）近日於廣州開騷時，因為現場表現失準而引發大批歌迷負評。(影片截圖)



鍾舒漫於是在7月1日在社交平台親撰長文解釋演出失準原因，並大爆自己被「聲帶肌肉不受控」問題困擾多年，至今醫生仍無根治之法。

我可以形容就是要發音時，肌肉突然抽搐，嚴重的會呼吸困難，甚至說不出話，並不是因為心情緊張，而是在我沒意識下發生這個情况 ，連跟最好的朋友普通開心聊天都會突然發作，就是這麼一回事。那種無緣無故、突如其來，讓我百般無助。

鍾舒漫於2005年參賽《英皇新秀歌唱大賽》，並獲得冠軍。(影片截圖)

泳兒亦是該屆參賽者，並獲得亞軍。(影片截圖)

鍾舒漫在7月1日在社交平台親撰長文解釋演出失準原因，並大爆自己被「聲帶肌肉不受控」問題困擾多年。(IG圖)

鍾舒漫首次公開自己患上嚴重頑疾，坦言至今無法根治。（IG圖）

鍾舒漫以往一直沒有說出聲帶肌肉問題，是因為注重私隱，而且認為沒必要主動揭瘡疤。（IG圖)

鍾舒漫（Sherman）的妹妹鍾舒祺（Sukie）。（IG圖）

她又指以往一直沒有說出聲帶肌肉問題，是因為注重私隱，而且認為沒必要主動揭瘡疤，直言患病是「絕對是作為歌手的痛苦。」

難道這麼多年，我沒有盡力嘗試所有方法幫助自己嗎？其實每次因為對方的好意，我都要禮貌回應，心也很累，到最後我都隨便說失聲或不舒服就好，我已非常努力去醫治，否則很多近年的表演我都已經昏倒在地了。

文末，她又向當晚購票捧場的觀眾致歉，並感謝陪伴多年的粉絲愛護，以及投資方和製作單位的體諒。

曾覺得自己很可憐，問「為甚麼是我？只想正常唱歌而已。」但今日已不覺得自己可憐，因為相信心態最重要，要面對、克服還是被難關打倒，選擇權在自己手裏。