英年早逝 │ 23歲韓國男團F.able前成員宰鉉患血癌不治，低調抗癌多年，粉絲震驚及心痛

韓國男團F.able成員宰鉉（재현）上月30日因血癌（又名白血病）病逝，年僅23歲。據了解，他生前一直沒有將患病消息公開，只低調與病魔抗爭，而他的死訊亦是由熟人對外證實，令人相當心痛。

根據韓國媒體《mydaily》報道，宰鉉喪禮早前已經完結。據了解，喪禮當日，F.able部分成員亦有前往殯儀館送別。

報道引述消息，指出宰鉉生前一直勇於抗病，而且病情曾一度好轉，未料6月30日當天病情卻突然惡化，隨後離世。事實上，宰鉉過去亦對患病一事十分低調，在F.able停止活動後，宰鉉亦沒有再公開近況，甚至有許多親友都不知道他患血癌。

韓國男團F.able成員宰鉉（재현）上月30日因血癌(又名白血病)病逝，年僅23歲。（IG圖）

韓國男團F.able成員宰鉉（재현）上月30日因血癌(又名白血病)病逝，年僅23歲。（IG圖）

出生於2002年4月7日的宰鉉，於2020年6月以F.ABLE身份正式出道，並於男團擔任主唱。

宰鉉死訊曝光後，不少粉絲大感震驚及心痛，紛紛在社交平台哀悼。F.ABLE的成員亦在網上發文悼念，並表達不捨之情。

出生於2002年4月7日的宰鉉，於2020年6月以F.ABLE身分正式出道，並於男團擔任主唱。他亦是團內最年輕的成員。不過，該團於韓國星途未算十分理想，2023年曾轉攻日本市場，舉辦演唱會及粉絲見面會。成員俊亨、正、時勳（成員名稱皆為音譯）於2024年更以另一男團「ENPHAZE」身分重新出道，F.able名存實亡。

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

1. 容易疲倦、盜汗 （晚間睡覺時大量出汗）

2. 發熱

3. 貧血、消瘦、無胃口

4. 肝、脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大

5. 頻密及反複受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6. 經常有出升（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

資料來源：醫院管理局

轉載自晴報