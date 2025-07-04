醫生拆解睡眠與癌症關係：一個睡眠習慣易誘發3大癌症！久睡恐早死？最佳睡眠時間非8小時？

健康睡眠時間真的是8小時嗎？近年有不少研究指出，睡覺時間太長會增加健康風險，其傷害與捱夜不相伯仲。台灣有醫生指出，1個都市人的飲食通病更易導致患上3種癌症，與睡眠息息相關。

久睡早死？｜最佳睡眠時間並非8小時？

台灣減重醫生邱正宏在健康節目《小麥的健康筆記》中引述一項睡眠醫學研究，指出睡眠時間太長或太短，同樣會增加死亡風險，包括癌症、心血管疾病或任何原因導致死亡。邱正宏指出，研究發現睡眠時間在6小時以下，死亡率極高；隨著睡眠時間增加，死亡風險緩緩下降，而死亡率最低在6.5至7.5小時這個睡眠區之間。一旦超過8小時，死亡率又會再次上升。

久睡早死？｜瞓太耐容易罹癌或心血管疾病

最健康睡眠時間並非8小時？邱正宏解釋，身體若長時間處於睡眠狀態，等同處於靜止和沒有運動的狀況。睡眠是副交感神經的作用，讓身體處於休息的狀態，此時會讓心跳加快、呼吸急促的交感神經暫停作用。睡覺的時間點亦會引申至其他疾病，損害健康。

生活陋習｜食飽就瞓易致癌 增患3種癌風險

不少都市人吃飽就想睡，他引述一項西班牙研究，指出吃飽後少於2小時就寢，會增加患上乳癌和前列腺癌機率；另有中醫指出，吃飽後3小時內睡覺，患上大腸直腸癌的機率明顯增加，當中亦涉及其餘2個誘因：飯後沒有散步及每晚睡眠時間多於9小時。

綜合以上研究和見解，邱正宏指出，睡眠時間過長不見得對身體健康有好處，反而會增加致癌風險或是其他疾病，繼而縮短壽命。

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

各年齡層建議睡眠時間

新生兒（0-3個月）

14-17小時

嬰兒（（4-11個月）

12-15小時

幼兒（1-2歲）

11-14小時

學齡前兒童（3-5歲）

10-13小時

學齡兒童（6-13歲）

9-11小時

青少年（14-17歲）

8-10小時

青年（18-25歲）

7-9小時

成人（26-64歲）

7-9小時

老年人（≥65歲）

7-8小時

資料來源：美國國家睡眠基金會（NSF）

吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，過往有研究證實甚至會影響兒童身高。

10大致癌習慣排名



第10名：喜歡飲熱湯

世界衛生組織（WHO）已將逾攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子

第9名：食發泡膠包裝的杯麵

如果用滾水沖發泡膠包裝的杯麵、又用鋁箔蓋上再壓一本厚厚的書泡好幾分鐘，高溫悶燒，這樣就可能超過塑膠的耐熱使用範圍，而塑膠在動物實驗中確實會增加動物患癌風險，長期累積恐對人體產生健康風險。

第8名：喜歡吃烤焦的食物

燒焦食物產生危險的致癌物是多環芳香烴

第7名：睡覺不關燈

睡眠時長期暴露在光線之下的人患甲狀腺癌的風險會增加55%，其中女性比男性更加高危。

第6名：經常做電腦斷層檢查

經常重複接受電腦斷層和心臟導管檢查，主要的輻射來源佔了81%

第5名：不喜歡刷牙漱口

最近的研究已發現口腔內的細菌可能引起胰臟癌、大腸癌及口腔癌等，其中最顯著的例子是幽門桿菌會引發胃癌或胃淋巴瘤。

第4名：常裝修屋企

長時間吸入甲醛除導致癌病外還會引發頭暈、噁心、嘔吐

第3名：喜歡吃加工紅肉

每天食用50克的加工肉會增加18% 罹患大腸癌的風險，每天食用100克的紅肉會增加17%罹患大腸癌的風險。

第2名：久坐

研究發現久坐行為會增加罹患六種癌症的風險

第1名：吃太甜太鹹

研究發現癌細胞喜歡吃糖，食用過度的碳水化合物會使得血糖快速飆升而導致一連串致癌風險。

資料來源：台灣腎臟專科醫生洪永祥