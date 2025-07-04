74歲元華移居加拿大 半退休弄孫為樂，網民捕獲近況曝光 流露寫意幸福肥

「七小福」成員之一，知名武打演員元華（原名容繼志），現年74歲，自70年代進入演藝圈，曾出演多部經典影視作品，近年大幅減產並移居加拿大。近日就有網民偶遇元華，並分享合照，只見他狀態依然極好，但身形就出現明顯變化。

事實上，元華拍攝2021年上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》後，只拍了歷史劇情片《七人樂隊》及一部網絡電影《零號追殺》後，便再無新作品。他已移居加拿大進入半退休狀態，弄孫為樂。專注享受家庭生活，不時被網民巧遇，而他向來作風親民，樂意跟網民大方合照。近日就有網民在小紅書上貼出與元華的合照，並寫下：「我唔信你識得佢！自細睇《封神榜》就睇佢做李靖，Oops暴露咗年齡，評論話我知仲有咩戲有元生，真係唔知點解只係記得《封神榜》。」

從相片可見，當時元華身處溫哥華的水上樂園，附近不少人都穿著泳裝，他則赤裸上身，以穿上黑色短褲，他即使頭髮及鬍鬚斑白顯得活力十足、十分精神，狀態甚佳。此外，元華的身形亦出現明顯變化，雖然網民刻意用圖案遮住他的上半身，但隱約可見其昔日鋼條身形不再，流露寫意的幸福肥。

元華有份出演2021年上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

元華出演《尚氣與十環幫傳奇》後便大幅減產。（IG圖片）

元華出演《尚氣與十環幫傳奇》後只拍了電影《零號追殺》及《七人樂隊》，之後便再無新作品面盅。（IG圖片）

元華在《七人樂隊》中與林愷鈴飾演兩爺孫。

元華近年移居加拿大溫哥華，進入半退休狀態，享受家庭生活。（小紅書圖片）

不時有網民偶遇元華，他亦會大方合照。（小紅書圖片）

近日有網民分享在水上樂園偶遇元華的合照，74歲的元華精神極佳。（小紅書圖片）

不時有網民偶遇元華，他亦會大方合照。（小紅書圖片）

帖文發布後引來網民留言， 不少人認出元華為「包租公」、「阿珍嘅緋聞男友」、「孖八叔」，並大讚他「型到爆」，有人則表示「好容易撞到（麗晶、一街大統華）。」但亦有人稱「成日去都好難遇到」，另有人指曾偶遇元華師弟元彪，「他的師弟元彪都遇過，在Oval T&T買菜。」

元華自小習武，學過詠春拳、太極拳，跟李小龍同屬鋼條身型，加上身手了得，所以屢次為李小龍任翻筋斗替身。入行多年，他曾演出過不少經典作品，包括在電視劇《封神榜》中飾演托塔天王李靖，電影《功夫》裡飾演小男人包租公等，更憑包租公一角獲得2005年金像獎最佳男配角獎。

元華70年代進入演藝圈，參演過多部經典影視作品。

在《封神榜》中飾演托塔天王李靖。（《封神榜》劇照）

元華在電影《功夫》中飾演小男人包租公。（《功夫》劇照）