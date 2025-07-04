過來人李珊珊分析姜濤肥胖原因：不是單靠節食就能變瘦！

日前，MIRROR成員姜濤墮海引起全城關注，不少人擔心他的情緒健康，或藉機調侃其身形「作口孽」。曾患驚恐症的前港姐李珊珊在其YouTube頻道探討這次事件，分析姜濤肥胖的原因並不是簡單靠節食就能變瘦，坦言甚至「餓足佢30日都未必瘦到。」

李珊珊在YouTube頻道《三坐山Mount Trio》與劉明軒一同探討姜濤日前發生的墮海事件。她表示，自己不擔心遭「姜糖」圍攻，也不是趁機「食血腥」，只想討論當中成因。她以過來人身分指，年輕時當演員曾因為想變瘦，兩、三星期內只吃西瓜，但身體太過壓抑，腦中只想到「反彈」，最終變成病態，影響到身體荷爾蒙：

反彈呢個字十幾年喺我腦中重複又重複，就開始變病態，精神內耗，一拎嘢食旁邊人變營養師、專家，呢樣唔食得嗰樣唔食得，對我嚟講係精神虐待，當時跌落深淵。

姜濤還原墜海事發經過

姜濤於上月24日下午在西區副食品市場對開墮海，幸被海事處外判商船發現並救起，在清醒的情況下送院救治。事發後翌日他如常工作，在機場接受傳媒訪問親身回應事件，表示自己當日身體不適，因此想做運動出身汗，跑步後想到海邊放鬆一下看夕陽，便跨過欄杆坐在海邊，不料卻因此發生失足墮海；並強調自己跌入海中那一刻完全是意料之外。對於外界指他出現情緒問題、借酒消愁的謠言，姜濤就明確否認，但承認自己當時有點不舒服：「諗係大家太擔心，我係有少少頭痛，食咗止痛藥，飲咗少少酒。我無借酒消愁，平時少飲酒，最多係打吓波。」

揭姜濤或因壓力荷爾蒙致肥

李珊珊表示，每個人體質不同，有時想瘦但事與願違，有可能因為其他身體因素導致肥伴。她認為，姜濤很可能因為壓力，導演荷爾蒙有問題以至肥胖，她認為想減磅絕非易事：

一個人唔係唔想瘦，而係佢有壓力令荷爾蒙出問題導致佢肥，佢減係艱難到不得之了…… 好多人都身受其害，佢哋可能唔識表達，因為已跌入另一個深淵，我覺得姜濤就係呢個情況。

對此，節目主持劉明軒提到有朋友會用暫停進食的節食方法，但李珊珊就不認同：

唔關食嘢事，就算餓足30日都未必瘦到。飲水都會肥有冇聽過？如果飲水都肥，要諗吓唔係你本身唔肯去減肥，而係有其他因素令你減唔到肥，人嘅身體就係咁奇妙！

阿嬌時瘦時胖或同因素影響

不少網民認同李珊珊的説法， 又提及鍾欣潼（阿嬌）可能都是同樣情況。阿嬌曾接受內地訪問時，談及自己變胖原因，坦言有身材焦慮，減肥壓力頗大：

之前不愛笑，好怕溝通，我沒有容貌焦慮，而是身材焦慮，因為我很容易胖。年紀愈來愈大，新陳代謝變慢，減肥對我來說不容易。

李珊珊患驚恐症曾7年不出門

做藝人不容易，李珊珊在娛樂圈工作日子，也曾患病，她在1996年香港小姐競選中，以18歲之齡成為該屆四料港姐冠軍，憑藉高佻身形加上甜美長相，受到公司力捧，工作不斷。她回憶入行初自己非常疲累：「永遠都好多嘢做，有4年時間，我每日只係可以有1、2鐘瞓覺，之後又要接住工作。」據悉，李珊珊在拍攝《烈火雄心》時在泥地浸足7天，自此爆發濕疹，嚴重時皮膚會出水以及潰爛，至今仍不時復發。

禍不單行，濕疹之後，李珊珊又發現自己患上驚恐症，出街便會有肚瀉、嘔吐、冒冷汗，甚至休克的情況。於是她開始在家「收埋自己」，變成7年足不出戶的「宅女」，絕跡幕前多年。同時有甲狀腺功能低的問題，情況嚴重得有脫髮情況；近年變得臃腫，外形為她帶來過惡意攻擊。至去年10月22日宣布成立YouTube頻道「三坐山」（Mount Trio），大方談及病情，表示已不在意公眾對她外表的評論，接受自己樣貌與身形的改變。

註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）曾指出，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，還仔細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。全球有多達3成人曾經歷驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學家認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，只要出現4項以下症狀，即代表驚恐突襲：

驚恐症症狀：

— 心跳加速

— 呼吸短促或透不過氣

— 頭暈

— 流汗

— 發抖顫慄

— 胸部疼痛或不適

— 噁心

— 冷顫

— 感覺麻痺剌痛

— 害怕失控制

— 覺得「快要發瘋」

— 害怕即將死亡