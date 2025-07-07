TVB「御用爺爺」周驄92歲逝世｜60多年演藝生涯，曾豁達談生死

從影60多年，原名冼錦榮的周驄驚傳因不敵肺炎離世，享年92歲。除了是「TVB御用爺爺」、周驄生前亦是一位好好先生，太太患癌期間，他推辭所有演出，全心全意陪伴。2016年更獲得「萬千星輝演藝人大獎」。

從影60多年

周驄入行前曾於餐廳做服務員，年青時於百貨公司內，被制片看中邀請加入幕前發展，他參與首部電影《碎琴樓》即擔任男主角。60年代他已是公司力捧小生，曾演出多套膾炙人口作品，如《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等。後來粵語電影發展陷入低谷，周驄亦因而受到影響，曾轉行到戲院做經理及在免稅店工作。

1998年周驄加入無綫電視，年紀漸長飾長者角色較多，自此被封為「TVB御用爺爺」，他亦曾有多個令人難忘角色，曾演《創世紀 II 天地有情》、《溏心風暴之家好月圓》、《團圓》、《純熟意外》、《當旺爸爸》等，最後一次演出的電視劇為《逆天奇案》。2016年他於《萬千星輝頒獎禮》上獲頒發「萬千星輝演藝人大獎」，由好友胡楓及曾江頒獎，肯定了他對影圈貢獻。

從影60多年，原名冼錦榮的周驄，因肺炎離世享壽92歲。

周驄對生死看得豁達，更不忌諱談最後心願，只願能含笑而終。(影片截圖)

周驄對生死十分豁達，更不忌諱談最後心願，只願能含笑而終。(影片截圖)

暖男丈夫照顧太太

周驄與太太育有3女1子，太太早年飽受坐骨神經痛困擾，膝蓋亦有小毛病。周驄曾向傳媒表示，為照顧患病太太，推掉不少幕前演出。

在訪問中，周驄表示慶幸家人能為太太完成最後心願：「太太不幸患癌，經年受苦，醫生建議不如化療，她想到化療會脫髮，自己變成禿頭女子好難看，因此囑咐我，不要把她插滿喉管和呼吸機，我們家人都同意，慶幸太太及時講出心願，讓我們依足她心願送最後一程。」

最後，周驄講出心底話：「如果走得舒服，人人都想，若臨終前有好多麻煩，想起都怕，最重要適當時候講出心願，後人依足心願，便死而無憾。」

周驄曾談死亡

在2021年，他接受「賽馬會安寧頌」計劃訪問，講述自己對人生感受，他對對生死十分豁達，更不忌諱談最後心願，只願能含笑而終。周驄稱人終歸要離世，如後人能一早依照囑咐，安排後事就最好。周驄不諱言自己亦早為最後一程作出安排，笑言：「最好是做了平安紙，我希望臨走前有很多美食。」

而周驄表示：「百年歸老後，希望骨灰可撤在花園，滋養泥士，將愛心留在世上，遺愛人間。」

轉載自晴報