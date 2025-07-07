鹿兒島外海兩周震逾千次｜震度與頻率持續上升，緊急避難規劃啓動

鹿兒島地震！日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島近日頻繁地震，於7月3日下午3時13分更發生規模5.5級地震，其中十島村震度為6弱。村長久保源一郎宣佈，為島上居民健康安全，將啓動島外避難規劃，首批13人在翌日（4日）早上開始撤離。

據日本媒體報導，日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島自6月21日起至7月3日，兩周內更狂震逾千次，且震度與頻率有增加趨勢。而7月3日下午3時13分更發生規模5.5級地震，地震深度20公里，屬於極淺層地震；其中，鹿兒島縣十島村轄下的惡石島震度為6弱，創下當地有史以來最大震度紀錄。雖無海嘯風險，但村長久保源一郎在記者會中表示，考慮到居民的健康安全，正在評估是否需要安排部分居民撤離至本島（鹿兒島市）避難。

久保村長續稱，這次强震中，惡石島38戶、80位居民「全數平安」，全島避難指示已解除。但頻繁餘震加上高溫天氣，居民身心十分疲憊，壓力已達臨界點，因此已啟動針對「希望撤離者」的島外避難規劃。村公所也正積極尋找鹿兒島市內的旅館等可用空間，作為撤離居民的臨時安置地點。

首批撤離13名居民

村方決定依自願原則啟動島外避難計畫，在稍早時已有13名年齡介於0至80歲的島民表達希望撤離的意願。十島村在7月4日清晨，派出村營渡輪搭載首批撤離避難的13名居民，渡輪在早上7時15分左右抵達惡石島，7時30分載著13人自奄美大島出發，沿途會停靠7個有人居住的島嶼，預計在約當地時間下午6時抵達鹿兒島市鹿兒島港。村方安排他們入住鹿兒島市內的旅館或投靠親屬，預計暫時安置一周，後續視乎情況決定是否延長安置。

其中一名搭船避難的女子接受訪問説道，原本對隨時會發生地震的不安，讓她晚上難以入眠，現在終於能安穩睡覺。不過島上一些居民因為飼養動物等原因，無法離開惡石島；還有人因工作和家庭，選擇繼續留在島上，她亦對此感到憂心。

日本氣象廳在7月2日，於新聞發布會上表示：「我們不知道地震何時結束，也不知道何時會減弱」，並呼籲市民做好對應震級的準備。當局又提醒市民，連日的狂震可能影響地基，應密切注意可能伴隨地震和降雨發生的山崩和泥石流，同時也要警惕近期可能還會發生相同規模6弱程度的地震。日本首相石破茂亦緊急下達指示，密切掌握各地受災狀況，並考慮是否擴大措施，讓其他吐噶喇群島的民眾進行避難。

鹿兒島外海地震監測3D圖數據直衝天際

日本氣象廳表示，吐噶喇群島從6月21日起截至7月3日下午5時，觀測到震度1以上的地震已經達到1050次，是從1995年以來最高紀錄346次的3倍以上；目前無法預測是否會持續增加。

根據全球地震監測網頁「Earthquake 3D Live Feed」顯示，吐噶喇群島地震近日連震已讓3D圖上數據層層堆叠突破天際，宛如一座摩天大樓，地震頻率遠超世界各國，引發熱議。

7.5末日地震預言由來

「7月5日大地震預言」源自1999年出版的日本預言漫畫《我所看見的未來》（私が見た未来），漫畫作者龍樹諒（Tatsuki）在書內紀錄了多個她在夢中看見的畫面，當中包括2011年的「東日本311大地震」，並因此備受關注。出版社「飛鳥新社」向龍樹諒提出出版復刻版，加入新內容並重新編寫成《我所看見的未來（完全版）》；而她亦公開另一個夢境，表示自己預見太平洋周邊國家將遭受比311大地震高3倍的海嘯襲擊，香港、台灣及菲律賓的陸地更會連接一起。她在後記推測若夢境成真，災難將會在2025年7月5日發生。

不過，她在6月推出的新作《天使的遺言》中就否認「7月5日」這個具體日期的說法，表示《我所看見的未來（完全版）》是在出版社的主導下出版，有部分內容不是出於她的本意。至於「7月5日」這個日期，她解釋只是根據自己過往的經驗，覺得「可能會這樣吧」而已。

她又提到，「雖然記得有說過這樣的話，但當時工作繁多，可能是在匆忙中被寫進去了」，暗示 「7月5日大災難」預言是出版社編輯根據訪談內容整理的結果，同時她也否認「7月5日」的意義，強調「那天不一定會發生大事」，希望外界不要過度解讀，以免引起恐慌。

轉載自晴報