利物浦前鋒迪亞高祖達28歲遇車禍身亡｜與胞弟同逝，結婚僅10日遺3年幼子女

利物浦前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）與胞弟在西班牙遇車禍身亡，終年28歲。他於10日前才跟相戀多年的女友結婚，兩人育有3名兒女；利物浦球會發文悼念，祖達的葡萄牙國家隊隊友C朗拿度亦發文悼念稱「我們會懷念你們」。

綜合外媒報道，迪亞高祖達與26歲的弟弟安達施華（Andre Silva），於西班牙時間約上周四（3日）凌晨0時35分駕駛一部林寶堅尼超級跑車，在西班牙A-52公路行駛，期間發生翻車意外起火燃燒。救護人員到場證實車上兩人已經死亡，跑車及屍體皆被嚴重燒毀，無法辨認。當局最終靠車牌確認死者身分是迪亞高祖達及其弟弟安達施華。

據西班牙及英國傳媒披露的現場照片，迪亞高祖達兄弟乘坐的林寶堅尼被焚燒成廢鐵，零件散落一地。薩莫拉省的國民警衛隊發言人表示，根據路面的車胎痕，初步懷疑跑車是在切左線後突然爆胎失控，衝上公路分隔帶並翻滾至草坡起火，詳細原因要再深入調查。而事故沒有其他車輛牽涉其中，也沒有其他人員傷亡。目前，迪亞高祖達兄弟的屍體已被送到薩莫拉省（Zamora）的法醫部門，等待DNA化驗結果。

完婚僅10日遺下3兒女、足壇衆人哀悼

迪亞高祖達於2020年由狼隊（Wolverhampton Wanderers）以$4,000萬英鎊（約$4.3億港元）轉會利物浦，效力期間上陣123次並攻入47球，隨隊曾贏得上球季英超冠軍及2021至22球季的足總盃冠軍。他於6月22日才與拍拖多年的女友Rute Cardoso在葡萄牙波圖結婚，兩人育有3名兒女，可惜如今卻已天人永隔。大批網民在迪亞高祖達的妻子於上周三（2日）發出一段婚禮回顧帖文上，留言致哀。

葡萄牙足協主席Pedro Proenca確認迪亞高祖達死訊，表示對兩兄弟離世感到悲痛，盛讚迪亞高祖達為人優秀，深受隊友及對手尊敬，同時他的快樂富有感染力，是社會的典範。利物浦亦發出聲明，表示對迪亞高祖達感到萬分悲痛，暫時不會發表進一步評論，並希望外界在迪亞高祖達與Andre家庭、朋友、隊友及球會職員面臨難以想像的傷痛時，尊重他們的私隱。

另外，迪亞高祖達的葡萄牙國家隊隊友C朗拿度，也在社交平台X發文悼念：

這太不講理了。我們剛一起待在國家隊，你才剛結婚。我向你的家人、你的妻子和你的孩子們致以深切的慰問，祝他們永遠堅強。安息吧，迪亞高和安德烈，我們會懷念你們。

前利物浦教練高普則透過IG發文，表示對噩耗感到心碎；同時讚揚迪亞高祖達是一位出色的球員、一位偉大的朋友、一位充滿愛心且體貼入微的丈夫和父親：「我們會非常掛念你！」。

轉載自晴報