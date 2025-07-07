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利物浦前鋒迪亞高祖達28歲遇車禍身亡｜與胞弟同逝，結婚僅10日遺3年幼子女
健康Tips

利物浦前鋒迪亞高祖達28歲遇車禍身亡｜與胞弟同逝，結婚僅10日遺3年幼子女

健康解「迷」
健康解「迷」

　　利物浦前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）與胞弟在西班牙遇車禍身亡，終年28歲。他於10日前才跟相戀多年的女友結婚，兩人育有3名兒女；利物浦球會發文悼念，祖達的葡萄牙國家隊隊友C朗拿度亦發文悼念稱「我們會懷念你們」。

 

　　綜合外媒報道，迪亞高祖達與26歲的弟弟安達施華（Andre Silva），於西班牙時間約上周四（3日）凌晨0時35分駕駛一部林寶堅尼超級跑車，在西班牙A-52公路行駛，期間發生翻車意外起火燃燒。救護人員到場證實車上兩人已經死亡，跑車及屍體皆被嚴重燒毀，無法辨認。當局最終靠車牌確認死者身分是迪亞高祖達及其弟弟安達施華。

 

　　據西班牙及英國傳媒披露的現場照片，迪亞高祖達兄弟乘坐的林寶堅尼被焚燒成廢鐵，零件散落一地。薩莫拉省的國民警衛隊發言人表示，根據路面的車胎痕，初步懷疑跑車是在切左線後突然爆胎失控，衝上公路分隔帶並翻滾至草坡起火，詳細原因要再深入調查。而事故沒有其他車輛牽涉其中，也沒有其他人員傷亡。目前，迪亞高祖達兄弟的屍體已被送到薩莫拉省（Zamora）的法醫部門，等待DNA化驗結果。

 

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

Diogo Jota離世︱迪亞高祖達車禍離世終年28歲 完婚僅10日遺3兒女、胞弟同身亡 意外現場曝光

 

完婚僅10日遺下3兒女、足壇衆人哀悼

 

　　迪亞高祖達於2020年由狼隊（Wolverhampton Wanderers）以$4,000萬英鎊（約$4.3億港元）轉會利物浦，效力期間上陣123次並攻入47球，隨隊曾贏得上球季英超冠軍及2021至22球季的足總盃冠軍。他於6月22日才與拍拖多年的女友Rute Cardoso在葡萄牙波圖結婚，兩人育有3名兒女，可惜如今卻已天人永隔。大批網民在迪亞高祖達的妻子於上周三（2日）發出一段婚禮回顧帖文上，留言致哀。

 

　　葡萄牙足協主席Pedro Proenca確認迪亞高祖達死訊，表示對兩兄弟離世感到悲痛，盛讚迪亞高祖達為人優秀，深受隊友及對手尊敬，同時他的快樂富有感染力，是社會的典範。利物浦亦發出聲明，表示對迪亞高祖達感到萬分悲痛，暫時不會發表進一步評論，並希望外界在迪亞高祖達與Andre家庭、朋友、隊友及球會職員面臨難以想像的傷痛時，尊重他們的私隱。

 

　　另外，迪亞高祖達的葡萄牙國家隊隊友C朗拿度，也在社交平台X發文悼念：

 

　　這太不講理了。我們剛一起待在國家隊，你才剛結婚。我向你的家人、你的妻子和你的孩子們致以深切的慰問，祝他們永遠堅強。安息吧，迪亞高和安德烈，我們會懷念你們。

 

　　前利物浦教練高普則透過IG發文，表示對噩耗感到心碎；同時讚揚迪亞高祖達是一位出色的球員、一位偉大的朋友、一位充滿愛心且體貼入微的丈夫和父親：「我們會非常掛念你！」。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#足球#迪亞高祖達#車禍#基斯坦奴·朗拿度#利物浦足球俱樂部#葡萄牙國家隊#狼隊足球俱樂部#訃告
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