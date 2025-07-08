台灣情歌王子張宇58歲停工7年，滿頭白髮身形消瘦，自揭愛妻久長期疾病並留下遺言

有情歌王子之稱、現年58歲的台灣殿堂級歌手張宇，於2018年6月突然宣佈無限期停工後，便鮮有在幕前露面。不過，他上月21日於社交平台透露近況時，自爆與才女太太染上流感，連續咳嗽4個月未見好轉，太太更因此留下遺言，令不少粉絲大感憂心。直至近日，張宇外出時被網民野生捕獲，近況才罕曝光。

停工7年近況曝光

有網民近日於社交平台上載於街頭偶遇張宇的片段，片中可見身穿紫色短袖衫的張宇比以往蒼老不少，除了滿頭白髮，他的體型亦明顯消瘦不少。相片流出後，不少網民紛留言「認不出」、「與過去判若兩人」，又叮囑昔日的情歌王子要保重身體。

病足4個月未見好 愛妻交代遺言：不要再結婚

事實上，張宇上月21日，趁太太生日時，亦曾發長文透露兩口子身體狀況。原來二人今年2月，便反覆感染流感，而雙雙病倒，持續咳嗽4個月亦未見好轉。他更悲傷表示，太太除了開始教他如何處理生活中的大大小小事情，當時更交代遺言，令他相當心碎。

聊天的話題裏談到，「如果我先走，你要搬到山下去，住一個小一點的房子」、「不要自己煮，找幾家好餐廳，約一些談得來的朋友一起吃飯」、「不要自己打掃，請人幫忙」、「除非你找到像我對你一樣好的人，要不然不要再結婚了。」

文尾，張宇則窩心向太太表示：

如果真有那麼一天，我答應你我會好好的。生日快樂，永遠自在。

2018年6月突宣無限停工

2018年6月30日，張宇突然於微博宣佈無限期停工，當時未有詳細交代原因，只婉轉指自己力不從心：

結束今天的錄影了，開始入行以來第一次的無限期停工。突然想說些甚麼，又覺得矯情。是啊！我從來不灑脫，所以才要裝的很灑脫。累了！力不從心了！希望你們能明白。

與才女愛妻12歲相識 4度分合

張宇與太太蕭十一郎（蕭慧文）自12歲時讀書相識，17歲開始是彼此的初戀，不過當中曾4度分合。張宇坦言年青時曾認識很多女生，但只有她會讓自己回頭。張宇過去的經典歌曲《用心良苦》、《雨一直下》、《月亮惹的禍》，歌詞全都是出自太太蕭十一郎之手，合作30年近150首歌曲作品，因此兩人不但是恩愛夫妻，更是工作上的好拍檔。

轉載自晴報