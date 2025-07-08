鼻咽癌 │ 42歲前TVB男星患鼻咽癌4期，抗癌近一年歷經12次化療與33次放射治療

曾參演電視劇《今宵大廈》、現年42歲前TVB男星陳振華，去年8月自揭「中獎」患鼻咽癌4期，他近日暴瘦露面，分享抗癌近1年心路歷程，已完成12次化療，坦言抗癌過程不容易。

鼻咽癌｜化療前神經劇痛 如同千隻螞蟻在臉上爬

陳振華近日透過抖音平台分享抗癌近1年的心路歷程，影片中他身形雖較以往消瘦，但精神狀態良好。他提及治療前所經歷的神經劇痛，形容如同「數千隻螞蟻在臉上爬行」，尤其在眼球內部持續的刺痛感，即使服用多顆止痛藥也無法緩解，痛苦程度令他難以忍受：

半邊面麻痺，仲有數千隻螞蟻好似喺我塊面上面係咁走來走去……眼球好似被挖出嚟咁痛。

鼻咽癌｜12次化療初期已奏效

治療過程中，陳振華接受了12次化療及33次放射治療。他回憶第3次化療後，4至5小時內，面部神經痛楚突然完全消失，當時感到無比歡喜。治療初期他並未出現明顯副作用，反而疼痛大幅減輕，食慾也逐漸恢復，不再有作嘔。陳振華特別感謝醫護團隊的悉心照料，以及女兒陳思語的暖心鼓勵，這些支持成為他抗癌的重要動力。

鼻咽癌｜聞到食物氣味即作嘔 手腳麻痺 兼頭暈

陳振華近日再上載新影片，更新化療的後遺症，在第4次和第5次化療後才襲來。他曾因為神經痛減輕而暗喜，沒想到副作用在稍後的治療才出現。他指，每次化療大概需時5至6小時，期間會透過打點滴將「4包鹽水和2至3包化療藥」從血管注入身體，一開始會感到血管開始疼痛和腫脹，甚至需要換手打點滴，但這種痛還在忍受範圍內。化療後亦開始出現食慾不振的情況，聞到食物的氣味想作嘔。後來第5次做完化療後，他一如既往吃最愛的牛腩麵，只吃了一半就吃不下：

食完戴返口罩行返屋企，行嘅過程我突然之間被我嘅口氣搞到我想嘔。

鼻咽癌｜正面抗癌繼續拍片為同路人打氣

他笑言並非因為口臭，而是聞到剛吃完的牛腩麵殘留在口腔的食物氣味，讓他有種作嘔的感覺，最後甚至在街上狂嘔吐。除此之外，他更開始出現手腳麻痺的情況，走路時相比以前明顯較乏力，甚至頭暈情況屢有發生。目前病情已明顯好轉的陳振華表示，未來將持續透過影片分享抗癌經歷，希望為其他正在與病魔奮鬥的病友帶來鼓勵與正能量。他強調，雖然治療過程艱辛，但只要能堅持下去，終會看見希望的曙光。

鼻咽癌症狀｜鼻咽癌3大成因

根據香港癌症基金會及衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。鼻咽癌主要受下列三個因素相互影響而形成：

● 家族遺傳：患者兄弟姐妹及近親罹患鼻咽癌的風險比一般人大。

● 曾受EB（Epstein-Barr)病毒感染：具有某些遺傳基因的人若感染EB病毒（淋巴腺熱的病原），患鼻咽癌的風險會較高。

● 環境因素及飲食習慣：某些生活和飲食習慣會增加鼻咽癌的風險。 例如，愛吃鹹魚等醃製的食物，或吸煙。

鼻咽癌｜鼻咽癌5大症狀

耳部症狀

中耳積水、聽力損傷、耳鳴

鼻部症狀

類似過敏性鼻炎或鼻竇炎的症狀，包括鼻塞、黃膿鼻涕、鼻涕倒流、鼻音過重、嗅覺不靈敏

顱底侵犯造成病人頭痛

若腫瘤侵犯到相鄰的鼻竇、腦膜或顱腔時，便會造成頭痛。

侵犯到腦神經出現複視

出現臉部麻痛或造成眼球運動障礙，便產生複視現象、吞嚥困難或聲音沙啞

頸部腫塊

鼻咽部具有豐富的淋巴管道，約3分1人起初會先出現頸部淋腫塊

資料來源：唐子涵兒科醫師的吃貨日記@Facebook

鼻咽癌症狀｜鼻咽癌前中後期症狀

據香港癌症基金會資料指出，香港由於空氣問題，常見鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑是癌。但此時癌症已開始轉移。估計有一半患者此時才初次求醫。若出現早期症狀，應盡快求醫檢查鼻咽。

初期4大症狀：

● 鼻涕帶血

● 痰涎帶血

● 一邊耳脹痛、耳鳴、聽覺減退

● 頸淋巴結腫大

中後期3大症狀：

● 頭痛、面部麻木

● 複視

● 吞嚥困難、聲音沙啞

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。一發現頸部脹大就求醫，很有希望治癒。等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，治癒就比較棘手。

鼻咽癌｜鼻咽癌7大高危因素

1. 男性

2. 愛吃醃漬物、煙燻物、鹹魚、鹹肉

3. EB病毒感染

4. 基因

5. 家族史

6. 吸煙嗜酒

7. 工作環境污染：有研究表示，接觸甲醛或木屑會增加罹患鼻咽癌的風險

資料來源：唐子涵兒科醫師的吃貨日記@Facebook

轉載自晴報