最愛家中的常備蔬菜：青白兩花，今期盛夏素食譜推薦：芫荽番茄醬拌雙花沙律

比起其他的青菜來說，青花菜，好保存，放在冰箱了數天，甚至一周也不太會變壞，而且煮來簡單，不用花太多的心意，下班累極的時候，下油下薑片再下點鹽巴，就是很好的炒青菜。它的便利和簡潔，很是適合獨居的我們。就是因為這樣，青花菜，成為了冰箱的常客，百吃不厭的。

花椰菜，外形跟青花菜很像，但說真的，有時候會覺得，它跟保麗龍也蠻像的。媽媽很愛把它拿來炒牛肉片，不吃肉亦不太吃白米飯的我，則跟著風，把它切成米，用來充當米飯來炒。把它跟薑末、金針菇，洋葱和紅蘿蔔丁，拿去炒，炒著炒著，就是一鍋美味又纖維比白米多的健康走肉炒米。

如今，在菜市場看見它們，青花跟白花，決定拿來做一個溫沙拉，一來適合這個高溫納悶的盛夏，二來多做一點可以存在冰箱裏，對於下班累壞了的我來說，這款溫沙拉，不用特別加熱，就能即接拿來吃，或多加一份加熱了的滷豆腐，既快捷，又可口，足以充飢的好選擇。

這樣，還有不愛青白兩花的理由嗎？！

芫荽茄醬拌雙花沙律（2人份）

時間：30分鐘

材料：

椰菜花（花椰菜） 1／4個／西蘭花（青花菜） 1／4個／車厘茄（小番茄） 6個／紫色洋葱（紅洋葱） 1／4個／芫荽（香菜） 2束（把）／原味雜果仁（原味堅果） 2湯匙

調味：

鹽 半茶匙／糖 1湯匙／杏仁粉 半湯匙／黑醋 1湯匙／英式芥未 半湯匙／辣椒仔（塔巴斯科辣椒醬）半茶匙／青椒粉 半茶匙／檸檬汁 半湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／琺瑯煮鍋／大沙律（拉）碗／木舀／湯匙／茶匙／鑊鏟（鍋鏟）

步驟：

1. 分別摘出椰菜花（花椰菜）和西蘭花（青花菜）的花株，浸泡水中，徹底清洗後，切成片（如圖）。

2. 以小火煮熱倒在琺瑯煮鍋裏的1湯匙橄欖油，加入椰菜花和西蘭花片（如圖），加一點鹽巴，蓋上蓋子，慢慢煮15分鐘。

3. 洗淨芫荽（香菜），切去根部，再切碎（如圖）。

4. 撕走紫色洋葱（紅洋葱）的表皮，切去頭尾，沖洗後，切粒（丁，如圖）。

5. 洗淨車厘茄（小番茄），每顆切四份。

6. 把步驟3-5於大沙律（拉）碗中，加入調味料和1湯匙的橄欖油，用木舀加以壓成醬（如圖）。

7. 稍為把原味雜果仁（原味堅果）切碎。

8. 把步驟6和7 放步驟2之上，吃時攪拌均勻。

筆記：

1. 西蘭花（青花菜）為能「抗癌」的十字花科類，有可以抗氧化的維他命（維生素）A、B、C、E等可以抗氧化，同時能增強免疫力。

2. 白色椰菜花（白花椰菜）富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硫。

3. 芫荽（香菜）低熱量、有增強免疫力及預防高血壓的維生素及礦物質。

4. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

5. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。