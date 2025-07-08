日本雜誌評測12款防曬噴霧，推薦7款A級品質，輕鬆阻隔紫外線，注意選擇3大要點

夏天戶外玩水曝曬，需要一支高效防UV兼防水、連髮絲都能使用的防曬噴霧！日本雜誌《LDK the Beauty》實測12款防曬噴霧，為大家推薦防紫外線效果最出色、使用感最舒適的款式。

頭髮、妝後都能用

防曬噴霧和防曬霜相比，有甚麽優勢？《LDK》指出，紫外線不單止會導致皮膚的曬黑、曬傷，產生皺紋、斑點等問題，還會造成髮質受損；因此，戶外活動時連髮絲都需要做好UV防護。使用防曬噴霧，可以保護手腳皮膚免受紫外線傷害以外，在背部、頭皮、頭髮、耳後等經常忘記塗、或不方便塗防曬霜的部位，只需快速噴灑一次，即可避免受到紫外線的傷害。同時，部分臉部防曬噴霧可以直接在化妝後使用；但包裝上可能會先要求將噴霧噴在手上，然後再塗在臉上，避免吸入的風險。

選擇防曬噴霧3重點

1. 防曬指數+防水力

《LDK》教大家如何選擇有效的防曬噴霧。首先，要注意防曬噴霧上所標註的SPF、PA、以及抗紫外線的數值。防曬指數（SPF）代表對UVB射線的防護指數，「UVB射線會導致皮膚出現斑點瑕疵和炎症，也會擾亂細胞更新」。而PA則是代表對UVA射線的防護指數。UVA射線能到達比表皮更深的真皮層，會導致皺紋和皮膚鬆弛。

《LDK》建議，如果是戶外運動或長時間外出，建議使用「SPF50・PA++++」或最高等級「SPF50+・PA++++」的防曬產品，對紫外線阻隔效果更佳。如果是水上活動，還要留意產品是否兼具防水功效，這樣在潮濕環境或浸入水中時，防曬效果仍可保持理想情況。可防水的防曬產品，會標示★或☆，標示數量愈多代表防水性能愈高。

2. 需要防曬的區域

長時間在戶外，一瓶可以噴在頭髮和頭皮上的防曬噴霧是最好的選擇。而如果上班上學時，長時間留在室內，擔心出現皮膚乾燥問題，則推薦選擇含有保濕成分的防曬噴霧。

3. 按照個人需求/喜好

妝容需求

化妝後面部還需全天候阻擋紫外線，因此會需要補防曬。建議選擇容易與皮膚融合、且不會使衣物或頭髮留下白色殘留物的防曬噴霧。

成分/香氣

近年帶有特定香味的防曬噴霧愈來愈多，選擇自己喜歡的香味，更容易養成外出時補防曬的習慣。最後，和化妝一樣，使用防曬後必須卸除乾淨。

12款防曬噴霧推薦名單

《LDK》實測以下12款防曬噴霧，根據耐燃性觀察、噴灑範圍瞄準能力、會否留下白色粉末殘留及使用感，依照評分最高的順序排列進行推薦。其中有7款獲得A級高評價：

【B級】

プロ・業務用 UVスプレー氷冷 專業冰涼防曬噴霧

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$95

容量：90g

耐燒性：2

瞄準度：3.33

粉末殘留：4.5

使用感：3.75

綜合評價：3.12



&be 藥用美白防曬噴霧SPF50+PA++++

防紫外線防水★★

售價：約$107

容量：60g

耐燒性：3

瞄準度：3.33

粉末殘留：2.5

使用感：3.75

綜合評價：3.12

DEMI SUMMER BAR UV Spray SPF50+PA++++

防紫外線防水★★

售價：約$39

容量：80g

耐燒性：1.5

瞄準度：3.33

粉末殘留：5

使用感：4.63

綜合評價：3.19

Ajuste 防曬噴霧 SPF50+PA++++ （無香料）

防紫外線防水★★

售價：約$54

容量：200g

耐燒性：3

瞄準度：2.92

粉末殘留：4.5

使用感：4.13

綜合評價：3.51

FRACORA HITOKAN UV Shield SPF50+PA++++

售價：約$135

容量：60g

耐燒性：4

瞄準度：4.67

粉末殘留：2.5

使用感：3.25

綜合評價：3.68

【A級】

CHAINON UV SPRAY SPF50+PA++++

售價：約$162

容量：60g

耐燒性：4

瞄準度：3.75

粉末殘留：4.5

使用感：4

綜合評價：4.05

Mother and Daughter 透明防曬噴霧

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$107

容量：150g

耐燒性：4

瞄準度：3.5

粉末殘留：5

使用感：4

綜合評價：4.1

石澤研究所 UV-YOHOU紫外線予報 透明防曬噴霧 F

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$122

容量：150g

耐燒性：4

瞄準度：6

粉末殘留：3.5

使用感：4.38

綜合評價：4.18

MARY QUANT BLOCK&BLOCK 防曬噴霧

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$167

容量：65g

耐燒性：4

瞄準度：4

粉末殘留：4

使用感：5

綜合評價：4.2

Raios 防曬噴霧（無香型）

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$107

容量：70g

耐燒性：4.5

瞄準度：3.67

粉末殘留：5

使用感：3.75

綜合評價：4.28

JILL STUART 白花香防曬噴霧 SPF50+PA++++

售價：約$131

容量：60g

耐燒性：4.5

瞄準度：4.67

粉末殘留：4

使用感：4.38

綜合評價：4.41

mummom UV Spray Outdoor Protect Plus

SPF50+PA++++/防紫外線防水★★

售價：約$81

容量：60g

耐燒性：4.5

瞄準度：4.33

粉末殘留：4

使用感：5

綜合評價：4.47

同場加映：消委會14款高分防曬推介 6款獲滿分

本港消委會曾實測市面上30款日常防曬產品的防曬效能，樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬。有14款防曬樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品；其餘的16款防曬的防曬系數爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品。

在所有實測樣本中，只有14款防曬獲得4星或以上高分評價；有6款獲得5星滿分，其中一款開架品牌售價$68，能媲美$520的專櫃防曬，價錢相差逾7倍！

14款高分防曬推介名單：

SPF50+（極高度保護）防曬產品

Bioderma

高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF50+

大約售價：$220

產地：法國

標示重量/容量：40ml

測試SPF值：87.2

總評：5*

Cancer Council AU Sensitive Sunscreen

大約售價：$98

產地：澳洲

標示重量/容量：110ml

測試SPF值：58.4

總評：5*

Allie

Allie EX UV 高效防曬水凝乳 Allie Ex UV Protector Gel

大約售價：$189

產地：日本

標示重量/容量：90g

測試SPF值：61.7

總評：4.5*

Biore

Biore 水凝長效保濕防曬乳

大約售價：$99.9

產地：日本

標示重量/容量：50g

測試SPF值：56.1

總評：4*

Neutrogena

Fine Fairness multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳

大約售價：$160

產地：韓國

標示重量/容量：30ml

測試SPF值：53.7

總評：4.5*

Laneige

Watery Sun Cream

大約售價：$190

產地：韓國

標示重量/容量：50ml

測試SPF值：47.8

總評：4*

La Roche-Posay

Anthelios XL Dry Touch Gel Cream 全效啞緻消爽防曬乳

大約售價：$223

產地：法國

標示重量/容量：50ml

測試SPF值：37.6

總評：4*

SPF30至50（高度保護）防曬產品

Chanel

UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution

大約售價：$520

產地：法國

標示重量/容量：30ml/ 1 fl.oz.

測試SPF值：65.9

總評：5*

Vichy

消爽保濕防曬日霜UV Protect Skin Defense Daily Car

大約售價：$240

產地：法國

標示重量/容量：40ml

測試SPF值：58.8

總評：5*

Skin Ceuticals

Brightening UV Defense SPF30

大約售價：$240

產地：法國

標示重量/容量：30ml

測試SPF值：37.3

總評：4.5*

Nivea

冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

大約售價：$68

產地：泰國

標示重量/容量：125ml

測試SPF值：64.6

總評：5*

Seba Med

Multi protect sun lotion

大約售價：$206

產地：德國

標示重量/容量：150ml

測試SPF值：58

總評：5*

Lancome 蘭蔻

UV Expert Youth Shield Aqua gel

大約售價：$505

產地：日本

標示重量/容量：30ml

測試SPF值：43.3

總評：4*

Apivita

平衡油脂防曬面霜 Oil Balance Light Texture Face Cream SPF30 - High Protection

大約售價：$320

產地：希臘

標示重量/容量：50ml

測試SPF值：26.9

總評：4.5*

資料來源：消委會



6款滿分防曬名單：

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution SPF50 PA++++

售價：$520

總評：5分

Nivea 冰感防曬乳液 SPF50 PA++++

售價：$68

總評：5分

Seba Med 防曬潤膚露 SPF50 UVA

售價：$206

總評：5分

Vichy消爽水潤防曬日霜 SPF50 PA++++

售價：$450

總評：5分

Bioderma Photoderm 高效輕爽防曬乳液 SPF50+ UVA24

售價：$220

總評：5分

Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Broad Spectrum UVA protection

售價：$139

總評：5分

同場加映：皮膚科醫生推薦14款防曬

日本東京「池袋駅前のだ皮膚科」院長野田真史早前分享選擇防曬產品時的注意事項。首先是成分，建議選擇可防護大範圍UV波長的「氧化鋅」。該成分能最大量吸收紫外線波長280-390nm，有效防護UVB及長波UVA。此外，成分含有「氧化鈦」、「氧苯酮」，也可以防禦UVB到短波UVA；「甲氧基肉桂酸乙基己酯」（EHMC）則只能防護最大吸收波長310nm的UVB，若作為主要成分，則很難防護長波UVA的傷害。而且，本港消委會曾提醒注意此成分的安全性，因有不少研究發現，EHMC具有潛在的干擾內分泌特性。

除留意防曬成分，野田真史還建議可選擇凝膠類型防曬產品，使用感較舒適同時不易泛白、弄髒衣物。以下14款推薦防曬霜和防曬妝前乳，方便有不同日常需求的人士參考做選擇：

敏感肌適用

MINON 敏感肌溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA++++

容量：80ml

大約售價：$95

Curel 珂潤 浸透保濕防曬乳 SPF50+ PA+++

容量：60ml

大約售價：$95

日常使用

NOV 娜芙 UV Milk EX 防曬水凝乳SPF32 PA+++

容量：35g

大約售價：$119

ANESSA 純物理補濕UV 乳霜SPF35 PA+++

容量：35g

大約售價：$136

適合膚色暗沉或黃褐斑肌膚

LA ROCHE POSAY 每日高效提亮防曬霜（粉色）SPF50+ PA++++

容量：30ml

大約售價：$214

FUJIFILM ASTALIFT 艾詩緹防曬隔離乳 SPF50+ PA++++

容量：30g

大約售價：$232

1500日圓以下抗老

Biore 碧柔 長效輕透防曬乳液 SPF50+ PA++++

容量：40ml

大約售價：$49

日本樂敦Rohto SKIN AQUA 純物理透明感素肌提亮防曬乳（敏感肌適用）

Natural Veil UV Essence SPF50+ PA++++

容量：50g

大約售價：$65

3000日圓以下抗老

Allie 持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+ PA++++

容量：90g

大約售價：$125



SEKKISEI SKINCARE UV DEFENSE ESSENCE GEL 雪肌精亮白水感防曬精華霜 SPF50+ PA++++

容量：90g

大約售價：$125

方便補塗

Elixir 膠原亮白淨斑妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++

容量：35ml

大約售價：$202

Shiseido MAQuillAGE 星魅平衡持妝控妝前乳NEO 沁涼版 SPF50+ PA++++

容量：25ml

大約售價：$161

運動/流汗適用

ANESSA 金鑽極防水美肌UV 高效防曬露乳液 SPF50+ PA++++

容量：60ml

大約售價：$165

Biore 碧柔 Athlizm 極防水防曬乳霜 SPF50+ PA++++

容量：70g

大約售價：$119



資料來源：池袋駅前のだ皮膚科 院長Shinji Noda MD