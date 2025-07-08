日本雜誌評測12款防曬噴霧，推薦7款A級品質，輕鬆阻隔紫外線，注意選擇3大要點
夏天戶外玩水曝曬，需要一支高效防UV兼防水、連髮絲都能使用的防曬噴霧！日本雜誌《LDK the Beauty》實測12款防曬噴霧，為大家推薦防紫外線效果最出色、使用感最舒適的款式。
頭髮、妝後都能用
防曬噴霧和防曬霜相比，有甚麽優勢？《LDK》指出，紫外線不單止會導致皮膚的曬黑、曬傷，產生皺紋、斑點等問題，還會造成髮質受損；因此，戶外活動時連髮絲都需要做好UV防護。使用防曬噴霧，可以保護手腳皮膚免受紫外線傷害以外，在背部、頭皮、頭髮、耳後等經常忘記塗、或不方便塗防曬霜的部位，只需快速噴灑一次，即可避免受到紫外線的傷害。同時，部分臉部防曬噴霧可以直接在化妝後使用；但包裝上可能會先要求將噴霧噴在手上，然後再塗在臉上，避免吸入的風險。
選擇防曬噴霧3重點
1. 防曬指數+防水力
《LDK》教大家如何選擇有效的防曬噴霧。首先，要注意防曬噴霧上所標註的SPF、PA、以及抗紫外線的數值。防曬指數（SPF）代表對UVB射線的防護指數，「UVB射線會導致皮膚出現斑點瑕疵和炎症，也會擾亂細胞更新」。而PA則是代表對UVA射線的防護指數。UVA射線能到達比表皮更深的真皮層，會導致皺紋和皮膚鬆弛。
《LDK》建議，如果是戶外運動或長時間外出，建議使用「SPF50・PA++++」或最高等級「SPF50+・PA++++」的防曬產品，對紫外線阻隔效果更佳。如果是水上活動，還要留意產品是否兼具防水功效，這樣在潮濕環境或浸入水中時，防曬效果仍可保持理想情況。可防水的防曬產品，會標示★或☆，標示數量愈多代表防水性能愈高。
2. 需要防曬的區域
長時間在戶外，一瓶可以噴在頭髮和頭皮上的防曬噴霧是最好的選擇。而如果上班上學時，長時間留在室內，擔心出現皮膚乾燥問題，則推薦選擇含有保濕成分的防曬噴霧。
3. 按照個人需求/喜好
- 妝容需求
化妝後面部還需全天候阻擋紫外線，因此會需要補防曬。建議選擇容易與皮膚融合、且不會使衣物或頭髮留下白色殘留物的防曬噴霧。
- 成分/香氣
近年帶有特定香味的防曬噴霧愈來愈多，選擇自己喜歡的香味，更容易養成外出時補防曬的習慣。最後，和化妝一樣，使用防曬後必須卸除乾淨。
12款防曬噴霧推薦名單
《LDK》實測以下12款防曬噴霧，根據耐燃性觀察、噴灑範圍瞄準能力、會否留下白色粉末殘留及使用感，依照評分最高的順序排列進行推薦。其中有7款獲得A級高評價：
【B級】
プロ・業務用 UVスプレー氷冷 專業冰涼防曬噴霧
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$95
容量：90g
耐燒性：2
瞄準度：3.33
粉末殘留：4.5
使用感：3.75
綜合評價：3.12
&be 藥用美白防曬噴霧SPF50+PA++++
防紫外線防水★★
售價：約$107
容量：60g
耐燒性：3
瞄準度：3.33
粉末殘留：2.5
使用感：3.75
綜合評價：3.12
DEMI SUMMER BAR UV Spray SPF50+PA++++
防紫外線防水★★
售價：約$39
容量：80g
耐燒性：1.5
瞄準度：3.33
粉末殘留：5
使用感：4.63
綜合評價：3.19
Ajuste 防曬噴霧 SPF50+PA++++ （無香料）
防紫外線防水★★
售價：約$54
容量：200g
耐燒性：3
瞄準度：2.92
粉末殘留：4.5
使用感：4.13
綜合評價：3.51
FRACORA HITOKAN UV Shield SPF50+PA++++
售價：約$135
容量：60g
耐燒性：4
瞄準度：4.67
粉末殘留：2.5
使用感：3.25
綜合評價：3.68
【A級】
CHAINON UV SPRAY SPF50+PA++++
售價：約$162
容量：60g
耐燒性：4
瞄準度：3.75
粉末殘留：4.5
使用感：4
綜合評價：4.05
Mother and Daughter 透明防曬噴霧
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$107
容量：150g
耐燒性：4
瞄準度：3.5
粉末殘留：5
使用感：4
綜合評價：4.1
石澤研究所 UV-YOHOU紫外線予報 透明防曬噴霧 F
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$122
容量：150g
耐燒性：4
瞄準度：6
粉末殘留：3.5
使用感：4.38
綜合評價：4.18
MARY QUANT BLOCK&BLOCK 防曬噴霧
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$167
容量：65g
耐燒性：4
瞄準度：4
粉末殘留：4
使用感：5
綜合評價：4.2
Raios 防曬噴霧（無香型）
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$107
容量：70g
耐燒性：4.5
瞄準度：3.67
粉末殘留：5
使用感：3.75
綜合評價：4.28
JILL STUART 白花香防曬噴霧 SPF50+PA++++
售價：約$131
容量：60g
耐燒性：4.5
瞄準度：4.67
粉末殘留：4
使用感：4.38
綜合評價：4.41
mummom UV Spray Outdoor Protect Plus
SPF50+PA++++/防紫外線防水★★
售價：約$81
容量：60g
耐燒性：4.5
瞄準度：4.33
粉末殘留：4
使用感：5
綜合評價：4.47
同場加映：消委會14款高分防曬推介 6款獲滿分
本港消委會曾實測市面上30款日常防曬產品的防曬效能，樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬。有14款防曬樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品；其餘的16款防曬的防曬系數爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品。
在所有實測樣本中，只有14款防曬獲得4星或以上高分評價；有6款獲得5星滿分，其中一款開架品牌售價$68，能媲美$520的專櫃防曬，價錢相差逾7倍！
14款高分防曬推介名單：
SPF50+（極高度保護）防曬產品
Bioderma
高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF50+
大約售價：$220
產地：法國
標示重量/容量：40ml
測試SPF值：87.2
總評：5*
Cancer Council AU Sensitive Sunscreen
大約售價：$98
產地：澳洲
標示重量/容量：110ml
測試SPF值：58.4
總評：5*
Allie
Allie EX UV 高效防曬水凝乳 Allie Ex UV Protector Gel
大約售價：$189
產地：日本
標示重量/容量：90g
測試SPF值：61.7
總評：4.5*
Biore
Biore 水凝長效保濕防曬乳
大約售價：$99.9
產地：日本
標示重量/容量：50g
測試SPF值：56.1
總評：4*
Neutrogena
Fine Fairness multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳
大約售價：$160
產地：韓國
標示重量/容量：30ml
測試SPF值：53.7
總評：4.5*
Laneige
Watery Sun Cream
大約售價：$190
產地：韓國
標示重量/容量：50ml
測試SPF值：47.8
總評：4*
La Roche-Posay
Anthelios XL Dry Touch Gel Cream 全效啞緻消爽防曬乳
大約售價：$223
產地：法國
標示重量/容量：50ml
測試SPF值：37.6
總評：4*
SPF30至50（高度保護）防曬產品
Chanel
UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution
大約售價：$520
產地：法國
標示重量/容量：30ml/ 1 fl.oz.
測試SPF值：65.9
總評：5*
Vichy
消爽保濕防曬日霜UV Protect Skin Defense Daily Car
大約售價：$240
產地：法國
標示重量/容量：40ml
測試SPF值：58.8
總評：5*
Skin Ceuticals
Brightening UV Defense SPF30
大約售價：$240
產地：法國
標示重量/容量：30ml
測試SPF值：37.3
總評：4.5*
Nivea
冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50
大約售價：$68
產地：泰國
標示重量/容量：125ml
測試SPF值：64.6
總評：5*
Seba Med
Multi protect sun lotion
大約售價：$206
產地：德國
標示重量/容量：150ml
測試SPF值：58
總評：5*
Lancome 蘭蔻
UV Expert Youth Shield Aqua gel
大約售價：$505
產地：日本
標示重量/容量：30ml
測試SPF值：43.3
總評：4*
Apivita
平衡油脂防曬面霜 Oil Balance Light Texture Face Cream SPF30 - High Protection
大約售價：$320
產地：希臘
標示重量/容量：50ml
測試SPF值：26.9
總評：4.5*
資料來源：消委會
6款滿分防曬名單：
Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution SPF50 PA++++
售價：$520
總評：5分
Nivea 冰感防曬乳液 SPF50 PA++++
售價：$68
總評：5分
Seba Med 防曬潤膚露 SPF50 UVA
售價：$206
總評：5分
Vichy消爽水潤防曬日霜 SPF50 PA++++
售價：$450
總評：5分
Bioderma Photoderm 高效輕爽防曬乳液 SPF50+ UVA24
售價：$220
總評：5分
Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Broad Spectrum UVA protection
售價：$139
總評：5分
同場加映：皮膚科醫生推薦14款防曬
日本東京「池袋駅前のだ皮膚科」院長野田真史早前分享選擇防曬產品時的注意事項。首先是成分，建議選擇可防護大範圍UV波長的「氧化鋅」。該成分能最大量吸收紫外線波長280-390nm，有效防護UVB及長波UVA。此外，成分含有「氧化鈦」、「氧苯酮」，也可以防禦UVB到短波UVA；「甲氧基肉桂酸乙基己酯」（EHMC）則只能防護最大吸收波長310nm的UVB，若作為主要成分，則很難防護長波UVA的傷害。而且，本港消委會曾提醒注意此成分的安全性，因有不少研究發現，EHMC具有潛在的干擾內分泌特性。
除留意防曬成分，野田真史還建議可選擇凝膠類型防曬產品，使用感較舒適同時不易泛白、弄髒衣物。以下14款推薦防曬霜和防曬妝前乳，方便有不同日常需求的人士參考做選擇：
敏感肌適用
MINON 敏感肌溫和物理防曬乳液 SPF50+ PA++++
容量：80ml
大約售價：$95
Curel 珂潤 浸透保濕防曬乳 SPF50+ PA+++
容量：60ml
大約售價：$95
日常使用
NOV 娜芙 UV Milk EX 防曬水凝乳SPF32 PA+++
容量：35g
大約售價：$119
ANESSA 純物理補濕UV 乳霜SPF35 PA+++
容量：35g
大約售價：$136
適合膚色暗沉或黃褐斑肌膚
LA ROCHE POSAY 每日高效提亮防曬霜（粉色）SPF50+ PA++++
容量：30ml
大約售價：$214
FUJIFILM ASTALIFT 艾詩緹防曬隔離乳 SPF50+ PA++++
容量：30g
大約售價：$232
1500日圓以下抗老
Biore 碧柔 長效輕透防曬乳液 SPF50+ PA++++
容量：40ml
大約售價：$49
日本樂敦Rohto SKIN AQUA 純物理透明感素肌提亮防曬乳（敏感肌適用）
Natural Veil UV Essence SPF50+ PA++++
容量：50g
大約售價：$65
3000日圓以下抗老
Allie 持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+ PA++++
容量：90g
大約售價：$125
SEKKISEI SKINCARE UV DEFENSE ESSENCE GEL 雪肌精亮白水感防曬精華霜 SPF50+ PA++++
容量：90g
大約售價：$125
方便補塗
Elixir 膠原亮白淨斑妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++
容量：35ml
大約售價：$202
Shiseido MAQuillAGE 星魅平衡持妝控妝前乳NEO 沁涼版 SPF50+ PA++++
容量：25ml
大約售價：$161
運動/流汗適用
ANESSA 金鑽極防水美肌UV 高效防曬露乳液 SPF50+ PA++++
容量：60ml
大約售價：$165
Biore 碧柔 Athlizm 極防水防曬乳霜 SPF50+ PA++++
容量：70g
大約售價：$119
資料來源：池袋駅前のだ皮膚科 院長Shinji Noda MD
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