洋葱素｜健康界新寵兒：防癌、護心、護肺、降三高等多重功效！如何補充洋葱素最好？

隨著年齡增長，身體逐步衰老，各種相關的疾病皆可能接踵而來。癌症是香港疾病的頭號殺手，根據香港癌症資料統計中心的數據顯示，死於癌症的人數佔全港總死亡數字的30.7%。癌症總是來得突然，令患者及身邊人都措手不及，甚至錯過了治療時機，所以防癌比治療更重要。

近年，「洋葱素」（Quercetin）逐成為了健康界的新寵兒，成為科學家們的重點研究的對象。因其功效不限於防癌，更具有抗氧化、抗發炎作用，改善運動表現、預防三高、抗過敏、保護心臟、保護腦部等特性。

甚麼是洋葱素（Quercetin）？

「洋葱素」（Quercetin）又稱「槲黃素」或「槲皮素」，屬黃酮醇類化合物（Flavonols），大多數存在於蔬果和果仁之中。洋葱中的「槲黃素」含量極其豐富，日常生活中進食蘋果、藍莓及葡萄等也較容易攝取到此營養。

洋葱素6大功效

1. 對抗濕疹及鼻敏感



洋葱素，又稱「天然抗組織胺」，能平衡體內細胞的組胺酸，同時抑制肥大細胞、嗜鹼性白血球等免疫細胞釋放過多的組織胺，從而達致舒緩及減少過敏反應如流眼淚、皮膚痕癢、打噴嚏或流鼻水等效果。

2. 強免疫、防癌症

洋葱素能抵抗體內的自由基侵害，保護細胞DNA，防止有害物質突變，有效抑制細菌擴散，及強化免疫機能。英國知名的《實驗與臨床研究雜誌》曾發表一項研究，指出洋葱素的抗氧特性能對抗有害細胞的增生。

在癌症研究中，洋葱素能展現出抑制癌細胞增長的潛力，其機制可能是通過調節癌細胞的增生與凋亡，從而緩減癌細胞擴散，特別是針對前列腺癌、乳腺癌等領域，洋葱素都顯示出減慢腫瘤生長的效果。

3. 抗炎

發炎是身體對傷害或感染的正常反應，但慢性發炎會損害健康。研究顯示，洋葱素能通過抑制發炎因子的釋放來減輕炎症反應，例如對類風濕關節炎、肌肉疼痛等有顯著幫助。

4. 保護肺部功能，維持上呼吸道健康

日常呼吸過程中會接觸到各類污染物，尤其吸煙或吸入二手煙、經常暴露於烹調的油煙下或長時間接觸有毒物質，如瀝青或石油等，這類人士都較容易引起肺部問題。

有免疫學博士表示，洋葱素能阻止病毒複製及離開細胞，修補受損細胞，維持肺部健康。另外，有胸腔醫學期刊公佈一項針對男性肺功能測試，分析其5年的生活作息及病史，發現愛吃蘋果的測試對象肺部功能較健康，研究人員推測蘋果內的洋葱素乃最大護肺功臣。

同時，洋葱素被喻為「可以吃的口罩」，能舒緩氣管的過敏現象。根據知名醫學期刊《營養學進展》，洋葱素有助保持上呼吸道健康；而《美國臨床營養學雜誌》一項針對流行病學研究統計發現，日常飲食含大量洋葱素，較少出現呼吸道問題。

5. 保護心臟、對抗三高

根據美國國家衛生研究院多份報告顯示，洋葱素或有助於穩定血壓、血糖及膽固醇，保護心臟健康，保持心血管彈性及維持暢通，減低患病風險。此外，美國猶他大學亦有文獻指出，每天服用730毫克洋葱素，對維持血管健康有幫助。

6. 改善認知障礙症

研究發現，「槲黃素」能降低澱粉樣蛋白（Amyloid） b1-42積累，有助改善部份認知障礙症患者的記憶及學習能力。而澱粉樣蛋白b1-42亦被視為是引致神經退化疾病、主要的認知障礙症類型-阿爾茲海默氏症（Alzheimer’s Disease）的主要元兇。

如何有效補充洋葱素？

1. 食物來源

洋葱素存在於許多蔬果中，可以通過天然食物攝取。

● 蔬菜類

洋葱、番茄、西蘭花、青椒、蘆筍、青葱

● 水果類

蘋果、士多啤梨、藍莓、蔓越莓、葡萄、黑加侖子

● 藥用植物類

人蔘、銀杏、貫葉連翹

● 其他類別

堅果、綠茶、葡萄酒

2. 營養補充劑攝取

當日常飲食無法攝取足夠的槲皮素時，可通過營養補充劑來增加攝取量。洋葱素補充劑一般來自植物提取，每日建議攝取含量多介於500-1,000毫克之間。有研究顯示，洋葱素與其他類黃酮一起補充（如白藜蘆醇、大豆異黃酮和兒茶素等）時，還具有加乘作用呢！