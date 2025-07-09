46歲亞洲先生黃竣鋒回憶深圳遇襲：3刀重傷眼球險爆，康復仍留疤痕

46歲的亞視男星黃竣鋒，曾於2022年8月底在深圳遇襲，當場被連斬3刀，嚴重受傷。他近日受訪重提事件，透露兇徒當初並非「點錯相」，而是有預謀行兇。

黃竣鋒在2012年參加《亞洲先生競選》奪得季軍，當時更被封為「翻版古天樂」，之後亦曾參演不少電影、電視劇集。他不幸於2022年8月29日在吳志雄（大佬B）於深圳開設的餐廳內遇襲，身中3刀，導致面部、左手及左腰嚴重受傷，更險些毀容，即使康復後仍留下疤痕。他當初曾在遇襲後發聲明，表示遇襲是一次無妄之災，並強調「與兇徒並不認識，亦無結怨」。

黃竣鋒近日加入陳百祥領軍的「精裝明星足球隊」，並在球隊開設的抖音帳戶接受訪問，親述當年事件的來龍去脈。他在影片中神情凝重，表示自己遇襲實屬冤枉，但兇徒並非「點錯相」，而是因吸毒而產生幻覺，將他當成戲中的角色：

佢係知㗎，佢產生幻覺，佢睇過我套戲《追龍》，公仔強（角色名字）似佢阿叔，佢就代入咗，先入為主。（當時有冇點你名？）冇㗎，佢知道係要斬你，唔係無啦啦斬人，佢係有預謀㗎。

現年46歲的黃竣鋒在2012年參選亞洲先生奪得季軍。（微博圖片）

現年46歲的黃竣鋒在2012年參選亞洲先生奪得季軍。（微博圖片）

黃竣鋒當時有「翻版古天樂」之稱。（微博圖片）

黃竣鋒當時有「翻版古天樂」之稱。（微博圖片）

黃竣鋒（前排左三）近日加入由陳百祥領軍的「精裝明星足球隊」。（微博圖片）

黃竣鋒（前排左三）近日加入由陳百祥領軍的「精裝明星足球隊」。（微博圖片）

他近日在足球隊的抖音帳號接受訪問，憶述2022年8月遇襲的經過。（影片截圖）

黃竣鋒表示兇徒是有預謀作案。（影片截圖）

他續指，自己並沒有被兇徒點名，而是被對方當成戲中角色，因此被斬。（影片截圖）

黃竣鋒指，兇徒吸毒後產生幻覺，將他當成戲中角色，因而施襲。（影片截圖）

黃竣鋒當日遇襲後身中3刀，傷勢十分嚴重。

黃竣鋒當日遇襲後身中3刀，傷勢十分嚴重。

黃竣鋒面部及手部加起來縫了超過100針。

黃竣鋒面部及手部加起來縫了超過100針。

黃竣鋒面部及手部加起來縫了超過100針。

黃竣鋒曾發布聲明，強調遇襲屬「無妄之災」。（網頁截圖）

兇徒最終被判故意殺人罪，判處有期徒刑10年。

他又透露，兇徒當日買刀時曾做1件事：

佢去買刀，買完架生（刀）之後再去食咳藥水，要壯膽嘅，佢唔係無啦啦埋嚟，佢知道我喺度，佢覺得我係佢仇人，但佢又吸咗毒。（入戲太深產生幻覺？）係。

黃竣鋒回憶經歷時仍猶有餘悸，但就認為事件是無可避免；他的臉和身體如今雖留下疤痕，不過恢復情況理想，算是不幸中之大幸。

黃竣鋒遇襲事件發生於2022年8月29日，當時他與艾威、朱永棠等人到吳志雄於深圳開設的餐廳吃飯，期間吳志雄叫眾人出去跟其他客人打招呼，不料一名手持菜刀的兇徒在他返回餐廳的廂房時突然出現，一刀劈在他的臉上，之後再斬向他的左手和左腰。黃竣鋒當場血流如注，更表示看見自己的面皮跌了下來；他受訪時表示自己有閃避，否則對方斬中他頸部的大動脈便即時斃命，又指兇徒「斬到塊面好入」，差一點就會斬爆眼球。由於傷勢十分嚴重，黃竣鋒的面部及手部縫了超過100針，面部更做了近6小時的手術，恐有毀容之險。而行兇者最終被判故意殺人罪， 判處有期徒刑10年。

轉載自晴報