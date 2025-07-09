小暑素湯 │ 吃瓜消暑生津、護脾胃，推薦猴頭菇節瓜核桃蓮子湯

「天氣真的很熱！」Stephenie說。

「當然熱啦，小暑到了。現在是一年中最熱的時段。民諺有『小暑大暑，上蒸下煮』，影容得十分貼切。」我說。

「對呀，在街上走好像在蒸籠一樣。可惜你總是不建議喝冷飲。」Stephenie扁嘴道。

「一到夏天，很多人都怕熱，於是開冷氣睡覺，翌日起床上班上學，交通工具又有冷氣，辦公室和學校又有冷氣，一整天，甚至整個星期也沒有出過汗。

夏天是身體排毒的好季節，毛孔張開，通過排汗把體內垃圾除了。如果開冷氣，寒主收引，毛孔鬱閉，寒氣未能通過夏季排出，以致很多冷氣病出來了，如鼻敏感、哮喘。」我說。

「那麼不能開冷氣嗎？」Stephenie問。

「一直都不主張開冷氣。但近年來，氣溫不斷上升，而且高樓大廈太多，影響空氣流通。天氣翳焗，真的難受。如果開冷氣，令自己不熱就好了，不要太低溫。而且冷氣和風扇不要直吹人體。這樣一個月後就會來找我了。」我笑說。

「為甚麼？」Stephenie問。

「面癱囉！那時又要針灸，又要服中藥啊。當然，我們不能到另一個極端，在太陽底下暴曬，過度出汗。這會中暑的，會致病。如果到郊外，也要在樹蔭下乘涼和飲充足水份。」我說。

「那麼冷飲真的不可以嗎？走冰可以吧！」Stephenie說。

「我們吃食物，通過脾胃，水穀的精微部分會化為人體氣血，運到身體各地方。若過度出汗，『汗血同源』，出汗過多會傷血。天氣炎熱，吃喝生冷，直接傷害脾胃，那麼如何做氣血？所以這時候多見腹痛腹瀉病人，有時還伴有發熱症狀呢！所以喝冷飲絕對傷身。」我說。

「那麼可以吃甚麼消暑？」Stephenie問。

「現在可以吃瓜，例如節瓜。節瓜性平，味甘，入肺、脾、小腸三經，有生津止渴、解暑濕、健脾胃、通利大小便。

夏天出汗會流失水份，我們要注意生津。生薑和紅棗是健脾養氣血的好拍檔。健脾胃可以多吃淮山和猴頭菇。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。猴頭菇具有健胃、補虛、益腎精之功效。

睡得好才能養心。心腎相交又會睡得好。因此我們可以吃蓮子和核桃。蓮子能養心益腎、交通心腎。核桃補腎固精、溫肺定喘、潤腸，治腎虛喘嗽、腰痛腳弱、陽痿、遺精、小便頻數、石淋，以及大便燥結。

這些材料可煲成夏日消暑湯水，不用喝冷飲吧！」我說。

「謝謝你提供一個消暑又健康的方法！」Stephenie說。

夏日消暑素湯水

材料（4人分量）︰

猴頭菇1-2個、節瓜1個、核桃1兩、蓮子1兩、淮山1兩、紅棗5粒、生薑2片

製作方法︰

1. 節瓜去皮切片。

2. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

3. 最後加少許天然鹽。