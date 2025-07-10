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57歲鄭伊健現身美國餐廳，狀態佳獲網民大讚親切又Nice
健康Tips

57歲鄭伊健現身美國餐廳，狀態佳獲網民大讚親切又Nice

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年已鮮有在港公開露面、現年57歲的鄭伊健日前於美國餐廳用膳時，被網民偶遇，令其真實狀態曝光。而他當日的一舉動，更獲網民大讚。

 

　　有網民於社交平台以「今天在美國偶遇鄭伊健啦」為標題，分享美國遇見鄭伊健時影下的照片。相中可見當日身穿黑色衣服配黑色長褲的鄭伊健，帶著友人進入餐廳，雖然年屆57歲，精神狀態仍然不俗。該網民更留言大讚鄭伊健現實中十分親民：

 

　　和朋友一起吃飯的時候，抬頭一看突如其來的小驚喜，人生第一次看到鄭伊健本人，他看到每個人都禮貌的微笑點頭示好，感覺他生活中應該是個很和藹很Nice的「浩南哥」。

 

　　除此之外，鄭伊健近日於美國開演唱會，現場不少粉絲亦有拍片直擊現場情況。鄭伊健出場演唱時，儘管全身穿上深色登台歌衫，完全不見肉，但有網民卻留意到他外型有變，有發福情況，笑指他的肚腩非常「突出」，而且有雙下巴；台上跳舞時，舞姿亦顯得生硬。

 

昔日男神丨美國餐廳被野生捕獲57歲鄭伊健素顏曝光 店內1舉動見真實人品

現年57歲的鄭伊健近年已鮮有在港公開露面，彷彿過著半退休生活。

 

昔日男神丨美國餐廳被野生捕獲57歲鄭伊健素顏曝光 店內1舉動見真實人品

現年57歲的鄭伊健近年已鮮有在港公開露面，彷彿過著半退休生活。

 

昔日男神丨美國餐廳被野生捕獲57歲鄭伊健素顏曝光 店內1舉動見真實人品

有網民於社交平台分享美國偶遇鄭伊健的照片，只見穿著黑色衣服的鄭伊健，相信原本只打算與友人低調用餐，不過卻意外被網民認出。

 

昔日男神丨美國餐廳被野生捕獲57歲鄭伊健素顏曝光 店內1舉動見真實人品

鄭伊健近日於美國開演唱會。

 

昔日男神丨美國餐廳被野生捕獲57歲鄭伊健素顏曝光 店內1舉動見真實人品

鄭伊健近日於美國開演唱會。

 

轉載自晴報

 

Tags:#鄭伊健#美國#健康問題#保養#發福#肥胖#藝人
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