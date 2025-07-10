瘦人亦易患脂肪肝！醫生警示5大高危族群忽視恐變肝癌 推薦6類食物修復肝臟

不少人認為肥胖者較易有脂肪肝，但脂肪肝並非肥人專利。台灣基因醫生張家銘指出，有些體重標準但伴隨5大特徵的人士，更是隱形高危族，雖然外表顯瘦，但代謝系統早已亮紅燈。若未及時改善，可能使肝臟逐漸惡化，最終導致肝硬化與肝癌。

基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文表示，真正讓肝臟出問題，已經不是體重或酒精，而是我們整個代謝系統開始出現錯亂。這種情況稱為「代謝功能異常相關脂肪肝病（Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD）」。

張家銘解釋，肝臟如同一位默默承受的倉庫管理員，當攝取過量糖分、油脂，加上長期壓力、熬夜、久坐不動等問題，所有負擔都交由肝臟處理。一旦超出負荷，肝臟便會先將脂肪囤積起來，逐漸形成脂肪肝。初期可能僅有輕微疲勞感、右上腹悶脹，或身體檢查時發現肝功能指數略高。

脂肪肝︱慢性發炎的警訊

張家銘指出，許多人此時誤以為只是肝臟脂肪較多，卻不知這正是改變生活情況的時候。隨著時間推移，可能出現胰島素阻抗、血脂異常、高血壓等慢性發炎徵兆，逐步導致肝臟發展為脂肪性肝炎（MASH）、肝纖維化，甚至肝硬化與肝癌。

脂肪肝︱「代謝異常型正常體重族群」5大特徵

「代謝異常型正常體重族群（Metabolically Unhealthy Normal Weight, MUNW）」常見特徵是：

● 肌肉量低

● 內臟脂肪高

● 長期久坐

● 三餐不定

● 睡眠不足

張家銘表示，這類體重正常卻罹患代謝功能異常相關脂肪肝病的患者，外表看起來是瘦，但代謝系統早已出現問題，屬於最高危族群。因此不應以體重判斷肝臟健康，而應檢視日常生活是否真正達到代謝平衡。當脂肪在肝臟堆積太多，免疫系統就像遇到入侵者，會釋放大量的促發炎細胞激素，試圖「清理異常脂肪」。於是，就演變成傷害肝細胞的慢性戰爭。

脂肪肝︱6類食物促進肝臟修復

張家銘指出，脂肪肝的問題不是暴飲暴食，而是吃進太多錯的東西，如含糖飲料、油炸食物、精緻澱粉、加工食品等。他建議，要改善這類代謝異常的脂肪肝，應多攝取有益食物，如蔬菜、橄欖油、原型全穀類、豆類、莓果、益生菌等天然營養素，回歸原型飲食，是幫助身體自我修復的第一步。

此外，張家銘也提倡日常養成「先吃菜再吃飯」的進食順序，每天站起來多走10分鐘，並將含糖飲料替換成水或無糖茶，不僅能穩定血糖，也能逐步改善脂肪肝狀況。

同場加映｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

7招擊退脂肪肝

每天刷舌頭

● 早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭

● 牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎

慢食

● 每口嚼30次，每餐1500次、控制食量和進食速度

● 進食太快會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪

喝綠茶

● 兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝

● 每日飲用2-3杯效果最佳

食黑朱古力

● 建議食可可濃度70%以上黑朱古力

● 含可可多酚改善胰島素阻抗

深蹲+快走

● 深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒）

● 快走：每日8，000步，保持挺胸大步、時速5-6公里

戒飲含糖飲料

● 液態果糖會直接轉化為肝脂肪

減少攝取碳水

● 不建議完全戒斷

● 可逐步減少主食量10至20%

● 配魚肉、蛋、豆類等蛋白質，穩定血糖

資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

肝癌8大成因

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。





6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站