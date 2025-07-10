41歲醫生常吃這3種保健品 讓「生物年齡」年輕17歲 有效預防中風心臟病

要維持身體健康，除了建立良好的飲食及作息習慣之外，適當服用保健品亦有一定幫助。外國一位醫生就分享抗衰老秘訣，表示自己會服用3類保健品，除了可以逆齡17歲外，更有效降低患心臟病、中風、血栓等病的風險。

據外媒《Business Insider》報道，現年41歲的英籍醫生Mohammed Enayat開設了一間長壽診所，主打抗衰老治療；他在18個月前接受「生物年齡」測試，結果顯示其生理年齡為24歲，比實際年齡還要年輕17歲。

對於如何令自己在生理上逆齡，他就表示平日會適量服用以下3種保健品及營養補充劑，並認為它們是促進長壽的「核心」。

1. 維他命B雜+葉酸

Mohammed Enayat透露自己有甲基化基因缺陷，這導致他體內的同型半胱氨酸水平更容易升高並引發炎症，同時也增加了他患血栓、心臟病和中風的風險，因此他會透過補充維他命B雜和葉酸（維他命B9）來降低其水平。不過，即使沒有相關的基因缺陷，他仍會考慮服用維他命B雜，特別是在高壓力、睡眠不足或高強度訓練期間，因為這些情況會增加身體對維他命B雜的需求。

除了直接食用維他命B補充劑之外，進食魚類、家禽、豆類、種子、雞蛋、乳製品和綠葉蔬菜等富含維他命B的食物同樣有助降低同型半胱氨酸水平。亦有研究發現，維他命B與改善情緒和預防認知障礙症有關。

2. 鎂

Mohammed Enayat表示，由於自己從飲食中攝取的鎂低於建議水平，因此他選擇服用更容易被人體吸收的補充劑。鎂對增強骨骼、調節血糖、血壓及肌肉功能等方面都發揮關鍵作用，存在於豆類、深綠色葉菜、堅果、種子和全穀物等食物中。他又指自己原本有肌肉疼痛的問題，但在額外補充鎂之後明顯減輕，也變得更容易入睡。

3. Omega-3脂肪酸

由於身體的Omega-3脂肪酸含量天生較低，因此Mohammed Enayat每天都會服用補充劑。油性魚、合桃、奇亞籽等食物皆含有豐富的Omega-3脂肪酸，這種營養能有效改善心臟健康、減輕發炎及降低血壓。

此外，亦有強力證據表明每周食用富含脂肪的魚類可以預防心血管疾病；雖然目前尚未清楚服用補充劑是否能達到同樣的效果，但有研究就顯示後者可能具有抗衰老的作用。

一項發表於國際期刊《自然老化》（Nature Aging）上、針對777名平均年齡75歲的人士的研究顯示，每天攝取1克Omega-3的人士，其「生物年齡」較不攝取者更低。

不過Mohammed Enayat強調，雖然自己相信這些補充劑在他逆轉生物年齡方面有一定幫助，但它們只是更廣泛的長壽框架當中的一個部分。

同場加映｜3大逆齡關鍵助減緩老化速度

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾於Facebook專頁上發文，引用國際頂尖期刊《Nature Aging》2025年2月發表突破性研究，發現只要透過攝取維他命D、Omega-3，配合每日15分鐘運動三項簡單措施，便可顯著減緩生物老化速度，甚至逆轉DNA時鐘。

劉博仁醫生拆解上述3大機制對「逆齡」的影響，強調這項結果首次對逆齡題材實驗提供臨床證據，證明大眾每日對生活的選擇，可直接左右老化速度：

3大逆齡關鍵功效｜1.Omega-3脂肪酸

功能：可有助減少慢性發炎，保護細胞。

3大逆齡關鍵功效｜2.維他命D

功能：穩定細胞中的DNA指令，避免出錯。

3大逆齡關鍵功效｜3.運動

功能：刺激身體修補、更新，讓系統一直年輕有活力。

逆齡關鍵｜醫生拆解3大逆齡方向

劉博仁醫生指出，不少人認為人體「變老」是必然，「身體差」是正常，但事實上老化並非等到疾病發生才來補救，而是在日常生活中慢慢累積，只要每日做一些改變，便可比起同齡人「走得更穩、活得更久，甚至看起來、感覺起來年輕很多」。他建議大眾可以遵循以下3方向，每日花費15-20分鐘，便可成功逆齡：

3大逆齡方向|1.Omega-3脂肪酸

來源：鮭魚、鯖魚（每周2-3次），或魚油、藻油膠囊。

作用：抑制慢性發炎，保護細胞免受氧化損傷。

3大逆齡方向|2.維他命D

建議劑量：每日1,000-2,000 IU（D3形式），慢性病與長者需檢測後調整。

3大逆齡方向|3.居家運動

強度：每日15分鐘伸展、深蹲、核心訓練。

抗衰老｜6類食材抗衰老

註冊中醫師林惠賢曾接受訪問時，建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

1.紅杞子、黑杞子

它們具滋補肝腎、益精明目的功效。紅杞子是《中藥藥典》的藥物，治療月經不調、更年期症狀、腰膝痠軟、頭暈等；黑杞子則較多用於保健用途。

2.人參

人參可益氣生津，安神定志，補中益肺。《神農本草經》記載人參：「補五臟、安精神、定魂魄、止驚悸、除邪氣、明目，開心益智。服輕身延年」。另外，平日可按年齡及體質，少量服用紅參、黨參、花旗參作調補。

3.黃芪

黃芪可補中益氣、益衞固表、提升身體活力，使人感到精神充沛。

4.五加皮

五加皮當中的刺五加可謂人參代用品，有助對抗疲勞，《本草綱目》稱之「久服，輕身耐老」，可補腎強腰、活血祛瘀。

5.黑芝麻

黑芝麻可補五臟，助心肝脾肺臟的運作，《神農本草經》記載黑芝麻「望傷中虛贏，補五內、益氣力、長肌肉，填腦髓。」

6.富含花青素的食物

資料來源：註冊中醫師林惠賢