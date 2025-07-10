78歲羅家英中氣十足獻唱經典《Only You》自爆第4度患癌，放棄化療，渴望舒服地離去

78歲羅家英早前接受內地媒體訪問，透露自己第4度患癌，醫生表示患這個病，有可能只剩8、9年命。他還表示將放棄電療及化療，豁達面對生死；而太太汪明荃亦表示尊重其決定。近日他就驚喜現身莫文蔚演唱會，獻唱經典爆笑插曲《Only You》，獲網民大讚好中氣。

莫文蔚日前在西安舉行演唱會，並找來曾多次於周星馳電影中合作的羅家英擔任嘉賓，羅家英以一身紅白西裝登台，更大開金口重演《西遊記大結局之仙履奇緣》中的唐僧唱的《Only You》，成功掀起高潮。從網上影片可見，羅家英在國語版本及廣東話版本的歌詞間切換自如，且依然中氣十足。影片在各大社交平台瘋傳，引起網民關注，不少人大讚他即使患癌亦不影響實力，「做慣大佬倌係勁啲，身患癌症都仲咁夠氣」、「以他的身體狀況還可以這樣唱，佩服佩服」、「好欣賞家英哥嘅幽默，難怪得到汪阿姐歡心」、「好好珍惜佢仲登台嘅日子」、「祝家英哥身心愉快舒暢」、「今天才知道他四度罹癌，希望他可以安然度過。」

汪明荃早前專門飛到寧波支持羅家英出演的舞台劇。（圖自IG）

羅家英早前亦陪汪明荃飛往吉隆坡，進行《汪明荃DiVA演唱會2025》演出。

羅家英在《西遊記大結局之仙履奇緣》中演唱的吟沈版《Only You》成為經典。

羅家英談保持精氣神的秘訣。（影片截圖）

從《心經》中得到感悟。（影片截圖）

羅家英自爆又再患上前列腺癌。（影片截圖）

進入生命倒數。（影片截圖）

羅家英表示在最後日子不會做化療和電療，希望舒服地離去。（影片截圖）

羅家英和汪明荃結婚多年依舊恩愛。（圖自FB）

兩人不時以情侶裝現身。（圖自FB）

兩人有愛情金句：你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一氣命。

羅家英稱這輩子最大的成就，就是「執子之手，與子終老」。

汪明荃去年為羅家英慶祝農曆生日。（圖自IG）



汪明荃談羅家英患癌：不會勸他多休息

羅家英早前與朱茵參演舞台劇《驢得水》，並於內地進行巡演，到武漢演出期間亦有接受內地媒體訪問，當時他透露自己繼2004年及2014年兩度患肝癌、2019年患前列腺癌之後，現在正面對第4次患癌，並表明會放棄做化療及電療，若走到生命盡頭便舒服地離去：

（8、9年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。

而汪明荃日前出席活動時受訪，就表示丈夫身體不錯，目前正在內地巡演舞台劇，稍後會返港跟她排練粵劇，因為11月福星劇團有演出，今次將會演《大鼻子情聖》及《戰宛城》兩個劇目，又指自己在9月再度拍劇。

談及羅家英患癌，她就回應：「我覺得呢啲而家係好閒事，佢嗰個Case發展得好慢，未來都會有好多新藥，尊重佢決定。」被問到會否勸對方多休息，汪明荃就表示：「佢鍾意就得，佢鍾意做嘢！佢唔工作都會去玩㗎！」

癌症殺手｜羅家英曾兩度患肝癌 癌指數高達500度

羅家英曾在2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要切肝保命；當時汪明荃陪伴抗癌，更四出訪尋名醫，並承諾待他病好之後就結婚，兩人之後於2009年正式註冊結婚。

據羅家英過往在訪問中透露，當年最初是因胃痛而入院，但打完止痛針後15分鐘仍覺得痛，於是留院檢查，醫生翌日便告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎，癌症指數更是超高：「普通人係4、5度，但我有500度」。

之後，經磁力共振檢查發現其肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤。所幸腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。完成手術後3個月，羅家英持續接受磁力共振檢查，監察指數。至2014年，他的肝臟左邊又被發現長出另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除。

2019年，羅家英抽取前列腺組織驗出有癌細胞，最後要接受前列腺手術。當時手術後更出現失禁後遺症，一度要自備尿布開工。

同場加映｜前列腺癌6大症狀

1.尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等，類似前列腺肥大症狀

2.忽然出現勃起功能障礙

3.精液出血

4.血尿

5.下背、髖部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬

6.骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

資料來源：前列腹癌委員會

癌症殺手｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實減壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時，多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受到感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型罕炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射。

5.使用安全套，勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善儲存食物

某些食物如儲存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應儲存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心



