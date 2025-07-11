網絡熱話｜紅雨天屯門公路一片迷霧 司機打死火燈全程引路 後車司機與乘客反應兩極

隨著颱風「丹娜絲」由福建內陸移向廣東，日前本港開始連場暴雨，天文台曾連續發出紅色暴雨警告。雨水傾盤而下，令駕車時車窗在雨水沖刷下視野極差。有網民表示，曾於屯門公路上駕駛時，幸好前方司機在紅雨夜，全程開啟死火燈為後方車輛引路，事件獲得不少駕駛者激讚，卻也有網民持相反意見，引發熱議。

受颱風「丹娜絲」影響，天文台日前曾多次發出紅雨警告，根據天文台消息，本港昨日（10日）廣泛地區，已錄得或預料每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢會持續，低窪地帶及排水欠佳地區或會出現水浸，呼籲大眾採取適當的預防措施，遠離河道及防止暴雨所引致的損失。

一名女駕駛者於10日凌晨於社交平台分享短片，影片中可見事主的車窗一片模糊，而前方車窗的車燈閃亮。事主發文表示：

好多謝前面呢位司機大哥，屯公全程開死火燈為我哋引路。大雨到完全睇唔到線

事主大讚司機善舉，但同時引發起網民激烈討論， 網民1原因反應兩極：

● 有網民認為「死火燈」主要用作警告危險，開啟後用於為後面司機指引，假如遇上突發事件恐無法及時通知後方，大雨期間開死火燈慢行，可有助前後互相提醒

● 強調只開霧燈便已足夠，亦有人認為只要玻璃做好油膜清潔，行駛慢線，便可以不用依賴前方死火燈：「有清潔，紅雨塊玻璃都可以睇到條路。」

● 有人亦駁指不是所有車都有霧燈，認為開了多一個警示，「一陣冇打死火燈而跟車太貼撞左仲麻煩啦！」

運輸署建議死火燈正確用法

網上說法紛紜，根據香港運輸署及道路交通規例，車輛如因故障或緊急事故在快速公路或時速超過50公里路段停留不動，或可能對其他道路使用者造成危險時，必須亮起危險警告燈（死火燈）；

道路安全通訊指引中則指出，司機必須於以下情況下亮起警告燈，包括「車輛因故障或緊急事故而在快速公路或車速限制超過每小時50公里的道路上停車」及「車輛（不論是停留不動或行駛中）可能對其他道路使用者造成障礙或危險（例如正在泊車或因前面交通擠塞而要突然減速時）。」

轉載自晴報