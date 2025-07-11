《LDK》30款好用髮尾油推薦：12款A級滋潤不黏膩、最平只係$41

護髮油能有效改善髮質。日本《LDK the Beauty》雜誌比較了30款人氣護髮油，並按滋潤效果、成分、使用感等表現進行評分排名，有12款護髮油獲得A級高評價，最平只需約港幣$41。

《LDK》指出，想要亮澤柔順的頭髮，護髮油是絕不缺少。市面上護髮油產品種類繁多，單憑口碑很難做出選擇。因此，《LDK》本次在藥妝店、亞馬遜、樂天、雅虎購物等網店可選購的30款人氣品牌護髮油，邀請專業髮型師對產品進行比較測試，最後推薦排名，以及教大家如何選擇真正能讓髮質變好的產品。

選擇護髮油參考重點

1. 髮油成分

根據基礎成分的類型，髮油的功效會有所不同。若想要照顧乾燥、捲曲等損傷的頭髮，推薦使用油性基底的產品，效果較為滋潤。另外，含有矽酮或酯類的產品，使用後髮質效果會較為柔軟、輕盈。

如果是經常染燙的頭髮，請選擇含有修復成分的髮油產品。修復成分會保留在髮絲内，以提供更好的護髮功效。如果使用直髮器，則推薦使用含有熱護理成分的髮油產品，成分會對熱力產生反應並黏附在頭髮上，覆蓋頭髮以防止加熱損傷。

2. 香味

護髮油可每天使用，最好選擇自己喜歡的香味才有動力持續使用。市面上髮油有多種香味可供選擇，包括花香、皂香、天然草本香味及果香，因此請嘗試找到最喜歡的味道。

3. 容器易用性

同上，因髮油是日用品，所以容器需要方便使用。根據自己喜好，選擇不同設計的容器。

30款護髮油推薦排名

《LDK》挑選了30款人氣護髮油產品，並邀請在職理髮師福島浩介，使用100%真人髮模來測試產品效果。

測試項目包括使用髮油後髮模的柔軟度、易打理性、光澤度、質感、髮梢狀態等多項指標，以及評估經吹風機吹乾後頭髮的變化。另外，福島浩介還會檢視每款產品的成分。最後邀請20至50歲的女性受訪者在家中使用產品，並根據使用感及用後第二天頭髮狀態，對產品進行評分。

30款護髮油推薦排名

等級C

DR.HONEY 黑蜂保濕修護髮油（橙花蜂蜜香）

售價：約$82

容量：100mL

完成效果：2.5

成分：4.5

使用感：2.5

綜合評分：2.9

Kracie Dear Beauté HIMAWARI Premium Treatment Oil（Moist）優雅花香

售價：約$64

容量：60mL

完成效果：3

成分：4.5

使用感：2.5

綜合評分：3.1

等級B

KOSE Je l'aime iP Thalasso 修復角質層護髮油（柑橘白花香）

售價：約$52

容量：80g

完成效果：2.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.3

&honey Milky Precious EX Repair Hair Oil 3.0（櫻桃甜蜂蜜香）

售價：約$81

容量：105mL

完成效果：3

成分：5

使用感：3

綜合評分：3.4

CLAYGE 礦物質修護護髮油MOIST（白茉莉和麝香）

售價：約$82

容量：120mL

完成效果：2.5

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：3.4

Numbers 光澤護色髮油（熱帶牡丹花香）

售價：約$63

容量：100mL

完成效果：2.5

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：3.5

Yves Rocher 可可巴深層修復精華油（花草香味）

售價：約$164

容量：100mL

完成效果：4.5

成分：3

使用感：3

綜合評分：3.6

OSAJI Tuning Lucent Oil（木質香）

售價：約$141

容量：30mL

完成效果：3.5

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：3.6

The Product Lasting Oil（冰茶橙香）

售價：約$147

容量：90mL

完成效果：3.5

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：3.6

L'OCCITANE歐舒丹 強效修護髮油（草本香）

售價：約$194

容量：50mL

完成效果：4

成分：3

使用感：3.5

綜合評分：3.6

Kao花王 Segreta柔順髮油（草本花香）

售價：約$59

容量：60mL

完成效果：3

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評分：3.7

LUX Bath Glow Hair Oil（梨和茉莉花香）

售價：約$37

容量：90mL

完成效果：3

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評分：3.7

REVLON露華濃 Olofluid AR 護髮油（香草柑橘香）

售價：約$106

容量：100mL

完成效果：4.5

成分：3

使用感：3.5

綜合評分：3.8



CLAYGE 礦物修護油柔順型（花香和麝香）

售價：約$82

容量：120mL

完成效果：3

成分：5

使用感：4

綜合評分：3.8



Purunt Re：『right 美容精華護髮油（紫羅蘭花香）

售價：約$82

容量：80mL

完成效果：3.5

成分：4

使用感：4

綜合評分：3.8



MOROCCAN BEAUTY 水潤修復護髮油（玫瑰香）

售價：約$88

容量：100mL

完成效果：3

成分：5

使用感：4

綜合評分：3.8



KISOCARE 植物護髮油（白麝香）

售價：約$106

容量：100mL

完成效果：3.5

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評分：3.9



Tellas riasu Deep Moisture Cica Hair Oil（柑橘香）

售價：約$96

容量：80mL

完成效果：3.5

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：39

等級A



SHIGUSA 熱修復鎖水護髮油（柑橘花香木質香）

售價：約$165

容量：120mL

完成效果：3.5

成分：5

使用感：4

綜合評分：4



NARTH 順滑亮澤護髮油（甜橙花香）

售價：約$47

容量：75mL

完成效果：3.5

成分：5

使用感：4

綜合評分：4



Ulumee Control Protein Hair Oil（柑橘茉莉百合香）

售價：約$43

容量：80mL

完成效果：3.5

成分：4

使用感：4.5

綜合評分：4



Hiritu Balance Repair Hair Oil Aurora（黑醋栗和廣藿香）

售價：約$88

容量：98mL

完成效果：3.5

成分：5

使用感：4

綜合評分：4



Qurap Wrapping Moist Hair Oil（柚子果香）

售價：約$41

容量：80mL

完成效果：3

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4



Cleo's Beaute Multi-Damage Repair Hair Oil（木質香）

售價：約$167

容量：100mL

完成效果：3.5

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評分：4.1



JILL STUART White Floral Hair Oil Deep Repair（白色花香）

售價：約$195

容量：60mL

完成效果：4.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：4.1



MOTON 絲質護髮油（花園香氛）

售價：約$88

容量：100mL

完成效果：4

成分：4.5

使用感：4

綜合評分：4.1



Plus Eau Lypoair Oil（白花和梨香）

售價：約$82

容量：90mL

完成效果：3.5

成分：5

使用感：4.5

綜合評分：4.2



Kracie Dear Beauté HIMAWARI Premium Repair Oil Smooth（花香）

售價：約$64

容量：60mL

完成效果：4

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評分：4.3



&tint Color Shine Color Care Hair Oil（葡萄寶石香）

售價：約$77

容量：100mL

完成效果：3.5

成分：5

使用感：5

綜合評分：4.4



CHAE WOO DAM Silk Hair Oil（花香）

售價：約$206

容量：100mL

完成效果：5

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評分：4.5

資料來源：《LDK the Beauty》

12款A級推介（由低至高評分排列）：

【並列第8名】

● SHIGUSA 熱修復鎖水護髮油（柑橘花香木質香）

● NARTH 順滑亮澤護髮油（甜橙花香）

● Ulumee Control Protein Hair Oil（柑橘茉莉百合香）

● Hiritu Balance Repair Hair Oil Aurora（黑醋栗和廣藿香）

● Qurap Wrapping Moist Hair Oil（柚子果香）

【並列第5名】

● Cleo's Beaute Multi-Damage Repair Hair Oil（木質香）

● JILL STUART White Floral Hair Oil Deep Repair（白色花香）

● MOTON 絲質護髮油（花園香氛）

【第4名】Plus Eau Lypoair Oil（白花和梨香）

【第3名】Kracie Dear Beauté HIMAWARI Premium Repair Oil Smooth（花香）

【第2名】&tint Color Shine Color Care Hair Oil（葡萄寶石香）

【第1名】CHAE WOO DAM Silk Hair Oil（花香）

資料來源：《LDK》