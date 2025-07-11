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人工智能突破：男子患怪病10年未查明真相，靠ChatGPT成功破解病因！
健康Tips

人工智能突破：男子患怪病10年未查明真相，靠ChatGPT成功破解病因！

健康解「迷」
健康解「迷」

 　　 ChatGPT和AI風靡全球，其作用就似是神通廣大，竟然能夠為一名10年來患不知名怪病的男病人診斷出罕見病，其推測更獲醫生證實真確性。

 

患怪病10年查不出病因

 

　　綜合外媒報道，美國一名Reddit用戶@Adventurous-Gold6935近日分享求醫經歷，他稱ChatGPT成功解決困擾其10多年的未確診疾病。該患者在帖文中描述，因為種種症狀，他曾走遍全美國的頂尖醫療網絡求診，做過全身所有可以做的檢查，包括脊椎核磁力共振、CT掃描及萊姆病檢測等全面檢查，甚至諮詢神經科醫生排除多發性硬化症的可能，但10年來一直無法找出病因。

 

ChatGPT成功破解罕見病

 

　　直到男子將完整病史和檢查報告結果輸入ChatGPT後，AI分析出可能是「純合A1298C MTHFR基因突變」，而受這種罕見病影響的7-12%人，會無法正常利用維他命B12，即使驗血報告指出患者B12的水平正常仍需補充。該男子將ChatGPT的回覆告知醫生時，當時醫生對AI的準確性表示震驚，並確認該分析完全合理，繼而開始為男子根據AI診斷而治療。

 

OpenAI總裁轉發惹熱議

 

　　經過數月針對性治療後，男子的症狀已消失。男子文中亦強調，AI建議必須經專業醫護人員驗證後才能實行，他亦提醒大眾AI醫療建議只可以當作參考。OpenAI總裁Greg Brockman轉發帖文：

 

人工智能｜男子患怪病10年查無病因　靠ChatGPT破解病因

 

　　運用AI診斷病症並非首例，有網民留言分享自己曾透過ChatGPT發現寵物心臟問題；另有網民透過AI確診罕見遺傳性血液。亦有網民透過AI協助確診子宮內膜異位症等罕見疾病。

 

AI診斷準確率高達85.5%

 

　　最新研究顯示，人工智慧在醫療診斷領域展現驚人潛力。根據微軟最新發表的「MAI-DxO」AI診斷系統測試結果，該系統基於《新英格蘭醫學雜誌》病例進行診斷，準確率高達85.5%，約為人類醫生平均20%準確率的4倍。研究團隊將此技術命名為「通往醫療超級智慧之路」，更顯AI透過分析海量醫學文獻與病例資料庫，能夠突破人類醫生知識限制。

 

7大好工不被AI淘汰

 

　　與此同時，很多人都會擔心自己的職業會被AI取代，美國財經新聞網站《Money Talks News》近期分析指出，未來有7大領域不僅工作需求穩定，薪酬回報也相當可觀。報道指出，這些領域因具備高度專業性、情感連結或即時應變能力，故不易被AI取代，成為未來職場的熱門選擇：

 

醫療專業

技術性工作：水電工、建築工人

教育領域

心理健康領域：心理治療師、輔導員

公共安全職位：警察、消防員、網路安全專家

創意領域

綠色能源產業

 

資料來源：美國財經新聞網站《Money Talks News》

 

調查：千禧世代最易被AI取代

 

　　廣告公司Chadix在今年初最新發布的調查報告顯示，受訪的2,278位商界領袖、企業家以及專業人士中，有38%的商界領袖表示，千禧世代可能是受人工智能衝擊最大的世代，調查結果排名如下：

 

最受AI影響的5大職位

 

管理

技術工程

行銷創意

客戶服務

行政秘書

資料來源：Chadix 市場調查

 

CEO教4招自我增值

 

　　Chadix的創辦人及首席AI策略師Danny Veiga指出，打工仔可以透過以下4個方法來提高自身的職業競爭力，以應對AI的衝擊：

 

掌握人工智能工具

  • 讓AI完成重複性工作
  • 員工則可以專注於更具增值性的工作

 

跨領域應用專業知識

  • 結合技術知識與人際交往能力，打造多樣化的技能組合

 

培養情商

  • 加強同理心、溝通和領導力等人際交往能力

 

掌握AI整合的主導權

  • 將AI技術融入日常工作層面
  • 應用AI技術的商業計劃

資料來源：Chadix 的創辦人及首席AI策略師 Danny Veiga

 

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