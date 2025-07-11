消暑食物推薦：炎夏防中暑、補水必備的17種營養師推介消暑散熱食物

正值盛夏，酷熱天氣下容易使水分蒸發，導致身體缺水甚至中暑，3位營養師分別推薦合共17種食物，有助補水、消暑散熱、排濕氣等。

台灣營養師余朱青曾在Facebook專頁發文解釋，中暑原因，是由於身體長時間曝露在高溫環境下，無法有效散熱排汗而引起的一種症狀。高溫環境是最主要造成熱傷的原因，環境的濕度也會影響身體排汗能力。因此，只要是氣溫高於32℃時，中暑可能性就會大增。

常見的中暑徵狀包括體溫上升、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸急促、低血壓；若情況惡化，還會發生散熱調節機能失效，出現體溫上升過高、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，以及昏迷、抽筋等狀況。有些人在室外走進冷氣房涼快時，突然有頭暈、頭痛的感覺，其實都是中暑的現象。

3招預防中暑+推介排濕散熱食物

余朱青列出3招能幫助預防中暑的方法，包括：

1.補充足量水分

足量補水可避免電解質不平衡。

每日至少喝1500-2000c.c.水分，建議選擇冷開水協助降溫，且需分次數小口慢慢喝。

若在戶外，每小時則建議補充至少500c.c水分。

流汗量較大者，電解質流失較多，也可適度飲用運動飲料。

2.選擇利尿排汗食材

可多選擇一些含鉀量高的食材，協助身體排水排濕氣，達到散熱的效果。

例如綠豆薏仁湯或餐後吃西瓜，都是能補充水分選擇。

3.避免高溫時段外出

上午10時至下午2時為一天當中陽光最猛烈時段，建議選擇早晨和傍晚時間，進行戶外活動，並適時選擇陰涼處休息。

資料來源：營養師余朱青

同時，她推介了6種可協助身體排水、排濕氣，達到散熱效果的食物，適宜在炎夏進食消暑。

紅豆

綠豆

薏仁

西瓜

香蕉

奇異果

資料來源：營養師余朱青

營養師推薦6款含水量逾9成蔬果

本港營養師Charlene Wong曾在IG發文，推介6款每100克即含有逾9成水份的蔬果，建議市民在炎熱缺水日子，日常飲食上多補充。

1.青瓜 - 含水量（每100g）：96.7%

2.西芹 - 含水量（每100g）：95.4%

3.番茄 - 含水量（每100g）：94.5%

4.青椒 - 含水量（每100g）：93.9%

5.西瓜 - 含水量（每100g）：91.5%

6.士多啤梨 - 含水量（每100g）：91%

資料來源：營養師 Charlene Wong

營養師推薦10大高含水量解暑瓜果

台灣營養師高敏敏曾在Facebook及IG個人專頁發佈貼文，推薦10大消暑解熱、高含水量的瓜果，能補水之餘，還為身體降溫，體感溫度甚至可下降多達5°C！

高敏敏推薦的10大消暑、高含水量食物，主要是瓜類，非常適合在夏天作爲消暑用途。例如每100g冬瓜熱量只有9kcal，女士們臉部出現水腫時，可以喝一碗冬瓜湯，既能消腫也不怕熱量超標。

其次，冰鎮青瓜不僅有營養，亦方便食用，每100g熱量只有11kcal。

苦瓜每100g熱量也只有13kcal，更含有豐富營養，每100g就含有53mg維他命C，可以幫助提升身體免疫力、減少心血管疾病、養顏美容。同時含有的膳食纖維，則幫助調整血糖、血脂；葫蘆素則幫助抗氧化、消除疲勞。

1.冬瓜 - 含水量（每100g）：96.9%

有助利尿、消腫

2.青瓜 - 含水量（每100g）：96%

冰鎮後吃更清涼補水

3.生菜 - 含水量（每100g）：95%

含膳食纖維、維他命C

4.絲瓜 - 含水量（每100g）：94.6%

有助解熱

5.番茄 - 含水量（每100g）：94.5%

烹調加工過後更易吸收

6.苦瓜 - 含水量（每100g）：94.3%

幫助健胃、助代謝

7.海帶 - 含水量（每100g）：93.8%

可助降血壓、除積熱

8.青椒 - 含水量（每100g）：92.2%

可助排便、促進體內代謝

9.西瓜 - 含水量（每100g）：90.8%

補水之餘讓身體自帶涼感、幫助消暑

10.南瓜 - 含水量（每100g）：79.8%

含膳食纖維、維他命C、β-胡蘿蔔素

資料來源：台灣營養師高敏敏

同場加映｜「陽暑」與「陰暑」症狀分別

台媒《健康2.0》亦曾就中暑問題諮詢屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁，她就表示，中暑不僅會對身體造成極大負擔，一旦未能及時處理，還有機會引發更嚴重的併發症，甚至危及性命。

陳冠蓁指出，中暑通常可分為「陽暑」與「陰暑」2種情況，前者的成因是長時間暴露在高溫環境中，導致體內的水分和鹽分大量流失、熱量無法排出，繼而出現一系列症狀；而後者則通常由冷熱溫差過大引起，因體表受寒導致毛孔及微絲血管收縮，體內多餘熱量無法排除，從而導致中暑。

陽暑4大典型症狀

1.高體溫：體溫升高至攝氏40度以上

2.皮膚乾燥：由於大量出汗，導致皮膚變得乾燥且無汗

3.頭暈頭痛：由腦部缺氧引起

4.心跳加速：心跳過快，可能伴隨呼吸急促以及噁心嘔吐等

陰暑常見症狀

1.身體沉重：濕氣過多導致身體感覺無力、沉重

2.頭昏頭痛：經常感覺頭部沉重，並伴隨頭痛

3.腹瀉、食慾不振

資料來源：台灣屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁