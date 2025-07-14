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末期癌症 │ 78歲羅家英四度患癌，坦言需接受女性荷爾蒙與糖尿病針劑治療
健康Tips

末期癌症 │ 78歲羅家英四度患癌，坦言需接受女性荷爾蒙與糖尿病針劑治療

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年78歲的羅家英早前於內地受訪時，公開透露自己第4次患癌，而且選擇放棄化療及電療治療，醫生估計若得這個病，估計大約只剩約8、9年壽命。消息一出，即引來外界廣泛關注，日前他首度現身公開活動，只見他精神尚算不俗，而且接受訪問時，對答反應利落，並幽默回應自己病情。

 

最新病況回應

 

　　羅家英日前，與其藝人呂良偉、李彩華、陳雅倫、張文慈、孫興等人出席《亞太國際電影節年度頒獎禮》，這次是他公開宣佈第4度患癌後首次公開亮相，當日一眾傳媒焦點亦落在他的身上。

 

　　被問到身體狀況如何？ 羅家英則承認目前身體較以往虛弱：

 

　　個人虛弱咗，尤其係打咗針個人變得虛弱、糖尿會增高，同埋會貧血、唔多夠氣，所以成日要瞓覺，得閒都要做下運動！

 

需打女性荷爾蒙兼一世糖尿針

 

　　羅家英又表示自己原本要服食糖尿藥，但醫生指他的「糖尿很嚴重」因此需要打針：

 

　　醫生話我好嚴重、要打針！所以聽日開始就打針、咁就一世㗎喇！遲啲仲會去睇泌尿科醫生，打女性荷爾蒙針！

 

因1事被阿姐勸不要受訪

 

　　期間羅家英透露太太汪明荃曾勸他不要出席公開場合及接受訪問：

 

　　佢話訪問最嘥氣！（你覺得呢？）嘥氣㗎！（但大家掛住你）所以嘥氣都要講！

 

　　傳媒又詢問他會否考慮聘請私家看護？羅家英則表示不需要，之後被傳媒取笑汪明荃可會是他的私家看護？他即愛妻號上身指「佢被我看護！」又指：「佢對我和藹咗！」

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#羅家英#汪明荃#患癌#癌症#化療#電療#肝癌#前列腺癌#腫瘤科#腸胃肝臟科
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