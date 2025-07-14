倫常慘劇 │ 95歲老婦離世10年化白骨，60歲社恐兒子隱瞞不報警被捕

日本神戶市日前揭發一宗倫常慘劇：一名95歲老婦在一座公寓內被發現去世多時，遺體已白骨化；警方拘捕其60歲兒子，他供稱，母親在10年前去世，但因為他本人患有社交恐懼症，因此才無法報警。

據日媒報道，今年6月下旬，神戶市灘區警察在一座公寓住宅內，發現一具已白骨化的遺體，性別、年齡皆不詳，警方隨後以涉嫌遺棄屍體罪拘捕60歲無業且無固定地址男子宮脇武久。經解剖及DNA鑑定，警方於7月8日確定該遺體為宮脇的95歲母親，死亡時間超過1年，死因尚待確認，但未見他殺痕跡。

骨折受傷揭發「棄屍案」

事發經過在今年5月，灘區區公所的職員發現宮脇在街上步行困難，檢查後發現他骨折受傷，隨即將他送院醫治。不過，區公所職員與宮脇交談過程中發現，他始終避談其母親的行蹤。為了確保其家人的安全，區公所便要求警方到宮脇母親的住處核實她是否平安。

6月24日，警方前往宮脇母親住處進行搜索，發現屋內堆滿雜物，幾乎無處下腳，與「垃圾屋」相似。直至26日，警方在廁所內發現了一具無法辨識年齡和性別的白骨，於是展開調查。

「社恐」兒子任由母陳屍10年不敢報警

在審訊中，宮脇向警方供述，大約10年前，他發現母親在廁所內沒有呼吸，身體冰冷且沒有反應，「即使是我這種外行人也知道她已經去世」。不過，宮脇沒有報警或聯繫醫療機構，任由母親遺體陳屍廁所，理由竟是：

因為我患有社交恐懼症，無法與人交流，所以無法報案。目前，警方仍持續調查宮脇與母親死亡的具體經過，以釐清案情。

轉載自晴報