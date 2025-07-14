猝死│ 62歲校巴司機突發猝死，生前無不良嗜好，醫生揭示10大猝死徵兆

於本月10日傍晚，黃大仙中心北館停車場內發生一宗司機猝死案：一名62歲校巴司機被發現在車內暈倒，救援人員接報到場後證實司機已死亡，案件暫列作「屍體發現」處理。

案發於本月10日、傍晚6時45分，警方接報指一名司機在黃大仙中心北館停車場內停泊的校巴中昏迷不醒。救援人員到場後證實該名62歲錢姓司機當場死亡，並將遺體移出車外。其親友接獲通知趕抵現場傷心認屍。警方調查後暫將案件列作「屍體發現」處理，待驗屍後確定其死因。

據悉，死者有身體病患記錄，生前無不良嗜好。當日下午2時許，他接載學童放學後便於停車場抹車清潔，其後坐在駕駛座內，未有異樣。直至有同行發現他在車內一動不動，拍打車門亦毫無反應，始揭發事件。同行紛紛為此感到惋惜。

同場加映：10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性碘暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

轉載自晴報

