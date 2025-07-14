男子街邊泰式按摩疑感染金黃葡萄球菌，雙腿長滿膿瘡

一名男子去泰國旅遊期間，發現有街邊檔提供平價按摩服務，結果男子光顧後翌日雙腿遭細菌感染，滿布膿瘡。醫生警告，這類按摩存在3大衛生風險，是感染細菌的完美渠道。

據外媒報道，常在網上分享醫療資訊的急症室醫生Joe Whittington，日前談到一名女網民發布的影片：她與男朋友到泰國旅遊時，發現街邊一條後巷有提供按摩服務，費用只需5美元（約39港元）。結果男友光顧後，翌日睡醒驚見雙腿生滿紅色、有膿液的痤瘡，毛囊遭受細菌感染引發毛囊炎。

一名女網民與男朋友到泰國旅遊時光顧了街邊平價按摩。（影片截圖）

一名女網民與男朋友到泰國旅遊時光顧了街邊平價按摩。（影片截圖）

急症室醫生Joe Whittington 懷疑男子感染金黃葡萄球菌。（影片截圖）

醫生提醒按摩３大衞生黑點。（影片截圖）

疑感染金黃葡萄球菌

Whittington醫生對此個案表示：「按摩只需5美元，但感染是免費的」，他懷疑片中男子感染了金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）；而毛囊炎會令人感到疼痛，嚴重者毛囊周圍可長出腫塊或痤瘡，甚至形成膿包。

同時醫生指出，影片中按摩師雖戴上口罩，看似衛生但實際上是以一雙「生物危害」手為顧客按摩。

揭按摩3大衛生風險

Whittington提醒，按摩師未消毒的雙手、重複使用的精油或不乾淨的毛巾，都可將細菌帶到皮膚上：

汗濕的腿、張開的毛孔和街邊按摩，都是感染細菌的完美渠道。

該影片吸引了逾36.5萬人次瀏覽，其中有執照的專業按摩師留言，認同醫生的説法；並稱這情況不只在泰國發生，尤其沒有執照或監管的地方常有這情況。另有人表示身在泰國時，每天都會享受按摩服務，因此只要光顧正規按摩店便可以放心。

按摩按錯位置可致中風癱瘓

另外，內地曾有一名27歲男子，在接受一次力度較大的頸部按摩後，突然出現天旋地轉、噁心不止的症狀，甚至無法正常走路，被緊急送到當地醫院治理，確診為「右側椎動脈夾層繼發的小腦梗塞」。據主診醫生稱，外力作用可能導致頸部脆弱的椎動脈血管壁內膜撕裂，形成「夾層」，血流衝擊使夾層擴大，形成血栓或直接堵塞血管，最終引發其供應區域：小腦的梗死。這種情況是青年中風的原因之一，風險不容忽視。

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痺及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

按摩3大要點：

勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

同場加映：按摩「危險三角區」絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

而且，要留意特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重情況若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。