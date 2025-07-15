心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？

現年44歲的林俊傑（JJ）於世界巡迴演唱會北京尾站，自爆震撼彈，指去年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥，並感觸稱不知道還能唱多久? 事實上，自證患心臟病後，林俊傑依然堅持如常工作，並完成103場全球巡演，期間更被影到需於台下吸氧治療。對於林目前情況，其經理人公司亦迅速回應。

林俊傑（JJ）近日在世界巡迴演唱會在北京鳥巢舉行尾場，面對現場逾10萬名歌迷，突然於台上自爆罹患心臟病的消息。林俊傑透露自己2024年證實心臟出了問題，每天都要靠藥物來控制病情，他亦感觸慨嘆世事無常：

這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速，我還能唱多久，這個問號， 突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力，一百多場的演出，你們由世界各地而來，我相信自己的努力，團隊的辛苦，我們想重現的一切，對得起你們。

除此之外，林俊傑於北京尾場演唱《交換餘生》時，有不少粉絲便目擊他疑似強忍身體不適，背對觀眾，有所動作。從流出的片段可見，林俊傑於台上彎腰許久，之後又轉身背對觀眾，面露痛苦表情，不確定是否因為心臟疼痛問題，或是胃痙攣。不過，林俊傑後來又轉身按著肚子位置，繼續完成表演。

林俊傑於2024年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥。(IG圖)

林俊傑於2024年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥。(IG圖)

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

林俊傑於北京尾場演唱《交換餘生》時，於台上彎腰許久。

林俊傑疑似強忍身體不適，背對觀眾。

林俊傑疑似強忍身體不適，背對觀眾。

不過，林俊傑後來又轉身按著肚子位置，繼續完成表演。

消息曝光後，林俊傑經理人公司亦迅速向傳媒回應指：

謝謝大家的關心！一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息的時間，把手上的工作完成就可以好好養身體。

林俊傑這次的大型巡迴演唱會，於去年12月已經在新加坡展開，北京則為尾站，至今已完成103場全球巡演。巡演期間，他的身體亦屢出狀況，曾發高燒感冒，更被人影到演唱表演期間，需要走到台下進行吸氧治療。

轉載自晴報