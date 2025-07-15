歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】阿里(09988)曾插3% 擬發零息可轉債抽水120億元 可趁低撈？ 溫鋼城：現水平可考慮 惟要留意….？
當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？
世事政情 政經范局

當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？
香港爵士浪遊者:《山音》之韻，聽關家傑的音樂山海經
Art & Living 香港‧寶‧藏

香港爵士浪遊者:《山音》之韻，聽關家傑的音樂山海經
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？
健康Tips

心臟病 │ 林俊傑巡演爆患心臟病，每日靠藥物控制，感慨生命無常：我還能唱多久？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年44歲的林俊傑（JJ）於世界巡迴演唱會北京尾站，自爆震撼彈，指去年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥，並感觸稱不知道還能唱多久? 事實上，自證患心臟病後，林俊傑依然堅持如常工作，並完成103場全球巡演，期間更被影到需於台下吸氧治療。對於林目前情況，其經理人公司亦迅速回應。

 

　　林俊傑（JJ）近日在世界巡迴演唱會在北京鳥巢舉行尾場，面對現場逾10萬名歌迷，突然於台上自爆罹患心臟病的消息。林俊傑透露自己2024年證實心臟出了問題，每天都要靠藥物來控制病情，他亦感觸慨嘆世事無常：

 

　　這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速，我還能唱多久，這個問號， 突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力，一百多場的演出，你們由世界各地而來，我相信自己的努力，團隊的辛苦，我們想重現的一切，對得起你們。

 

　　除此之外，林俊傑於北京尾場演唱《交換餘生》時，有不少粉絲便目擊他疑似強忍身體不適，背對觀眾，有所動作。從流出的片段可見，林俊傑於台上彎腰許久，之後又轉身背對觀眾，面露痛苦表情，不確定是否因為心臟疼痛問題，或是胃痙攣。不過，林俊傑後來又轉身按著肚子位置，繼續完成表演。

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑於2024年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥。(IG圖)

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑於2024年4月證實自己心臟出問題，需每日食藥。(IG圖)

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑感觸稱不知道還能唱多久?(IG圖)

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑於北京尾場演唱《交換餘生》時，於台上彎腰許久。

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑疑似強忍身體不適，背對觀眾。

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

林俊傑疑似強忍身體不適，背對觀眾。

 

林俊傑丨林俊傑突自爆患心臟病 台上感觸稱：我還能唱多久？ 經紀公司回應了

不過，林俊傑後來又轉身按著肚子位置，繼續完成表演。

 

　　消息曝光後，林俊傑經理人公司亦迅速向傳媒回應指：

 

　　謝謝大家的關心！一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息的時間，把手上的工作完成就可以好好養身體。

 

　　林俊傑這次的大型巡迴演唱會，於去年12月已經在新加坡展開，北京則為尾站，至今已完成103場全球巡演。巡演期間，他的身體亦屢出狀況，曾發高燒感冒，更被人影到演唱表演期間，需要走到台下進行吸氧治療。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#林俊傑#心臟病#心臟科#北京#巡迴演唱會
Add a comment ...Add a comment ...
卵巢癌 │ 23歲女老師卵巢癌末期！公開抗癌歷程與8大癌前症狀
更多健康解「迷」文章
卵巢癌 │ 23歲女老師卵巢癌末期！公開抗癌歷程與8大癌前症狀

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處