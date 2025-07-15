紅姐事件 │ 38歲「南京紅姐」騙1691男偷拍同性片，涉及性病傳播，受害者涵蓋網紅、健身教練與外籍人士

南京江寧一名偽娘網紅「南京紅姐」近日遭指控，涉嫌與1691名男網友約會，並以花生油、水果為條件發生性關係，還偷拍過程後於網上販售。經警方調查指出，該網紅真實身份為38歲焦姓男子，但「逾千人受害」說法為不實資訊。而事件曝光後，有網民呼籲相關男網友的伴侶應盡快就醫檢查，以保護自身安全。

綜合內媒報道，38歲「紅姐」常以長紗裙、棕色長假髮及濃妝造型現身，透過美顏濾鏡和變聲效果吸引男網友，並以帶花生油、水果、牛奶等可換取「免費性行為」為誘餌邀約見面。

紅姐將男網友誘至家中發生性關係。部分人在過程中發現其真實性別後憤而施暴；也有人即使發現紅姐為男性，仍抱持著「來都來了」的心態，繼續進行下去，甚至有網友多次回訪成為常客。而過程中，紅姐更會堅持要求對方不使用安全套。

這些偷拍影片的拍攝地為一處簡陋的小房間。相關影片、照片在網上瘋傳，影片中紅姐與這些男網友互動熟絡，引發網民熱議。有網民指流出的「紅姐名冊」內包含網紅、健身教練及外籍人士等，更有人認出當中有自己的男友、丈夫、同學或同事，事件意外成為捉姦名單，部分當事人年僅20餘歲。

38歲南京偽娘「紅姐」誘約多名男性偷拍性愛片。（微博）

「紅姐」常以長紗裙、棕色中長假髮及濃妝造型現身。（微博）

透過美顏濾鏡和變聲效果吸引男網友。（微博）

有網民指流出的「紅姐名冊」內包含網紅、健身教練及外籍人士。（微博）

更有人認出畫面中有自己的男友、老公、同學或同事。（微博）

「紅姐」以帶花生油、水果等可換取「免費性行為」為誘餌。（微博）

「紅姐」常以長紗裙、棕色中長假髮及濃妝造型現身。（微博）

卸妝真面目曝光。（微博）

「紅姐」已被警方逮捕調查。

性病危機｜涉案男子已被警方逮捕

南京公安局江寧分局於本月8日發通報指，38歲外省男子焦某某，涉嫌假扮女性，相約多名男性發生性行為，並偷拍影片在網上傳播。焦某某在6日因涉傳播淫穢物品被刑拘，案件仍在調查中。通報指，網傳「60歲大叔男扮女裝」與「千餘人發生親密關係」為不實信息。

相關法律人士指出，行為人若明知自身患有愛滋病、性病等還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，根據規定犯相關罪，尚未造成嚴重後果的，處3年以上、10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡、金錢上重大損失，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。不過警方表示，目前尚無證據，能證實焦男性病的真實性。

「椰菜花」常見病徵

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出俗稱「椰菜花」的病。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

男性患者：

陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

女性患者：

外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源：衞生護中心

性病危機｜4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如「椰菜花」是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，「椰菜花」主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚之間都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

1.安全性行為，減低傳染的風險

2.與一名非感染的伴侶保持單一的性關偽

3.正確使用安全套

4.在未有性行為前，接種預防HPV的疫苗

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福

轉載自晴報