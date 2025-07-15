全港逾百萬脂肪肝患者，41歲周奕瑋為重度患者，醫生教7招自測肝臟健康

隨時留意身體狀況！中大一項研究曾指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝；而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。但肝臟出問題並非一日養成，很多時候早有先兆，醫生教大家7招自測肝臟健康。

周奕瑋患重度脂肪肝恐惡化成肝癌

現年41歲的「日本通」旅遊達人周奕瑋（Jarvis），經常往返日、港兩地，不時在個人YouTube頻道分享美食影片，身形看起來也十分標準。但他早前卻在其YouTube頻道《周奕瑋JARvelogue》的影片中透露，接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數同時超標，其中脂肪肝指數更高達至395，比重度脂肪肝定義數值292高出逾100；而標準脂肪肝數值為238以內。最嚴重情況可惡化為肝癌，病情完全超出他的預期。

手掌痕癢、2位置紅潤恐是肝出事

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在《健康晚點名》節目分享個案，指一名年約40歲的女子手掌出現痕癢症狀，初時以為是清潔劑過敏所致，惟後來痕癢面積更延伸至腳部及四肢，求醫後竟證實原來患上肝硬化，令體內的膽鹽及有毒物質無法正常排出，才會有痕癢症狀。

其實，肝臟健康出現問題，有不少先兆可以發現。大連一名30歲女子早前玩Filter展示玉掌，影片上載到自己的社交平台後引來網民關注，因大家發現她的手掌像是「肝掌」，即手掌的大小魚際位置發紅，紛紛建議她去做肝功能檢查；結果女事主到醫院檢查，真的驗出有脂肪肝和肝硬化的問題。

7招自測肝病徵狀

台大醫院內科部兼任主治醫生葉佳衢及台灣胸腔及重症專科醫生黃軒，曾指出肝功能出現問題時，身體最先會出現的警號，「一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來」。大家可以自測有否出現以下7項身體問題，可能與肝臟有關：

肝功能變差4大容貌變化

皮膚＋眼白變黃

處理膽紅素的能力可能會下降

導致皮膚色素沉著

蜘蛛痣變多

體內的雌激素升高，刺激皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀

主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

肚子變大＋四肢腫脹

合成白蛋白的能力下降

導致肚子變大（腹水）及下肢水腫

低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食慾不振、消化不良、呼吸困難等症狀

手掌變得又粗又紅

雌激素活性過強／無法正常代謝、手掌的微血管擴張

出現紅斑，亦即是「肝掌」

影響手指的生長和形狀，變粗及變短

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

轉載自晴報