簡易健康素食譜：彩蔬炒豆角　平易近人的長豇豆美味做法

長豇豆，喜歡的是淺綠色的？還是墨綠色的呢？這個問題，如同比較愛吃翠綠瓜，或夏南瓜一樣。也許是情意結的關係，個人偏好墨綠色的（淺綠色會讓人想起了四季豆，不是長豇豆）。每一次到來菜市場，看見豆莢長三十至九十公分，長長條子的它，總是會忍不住把買回家。

長豇豆，平易近人，用它來做菜，一點都不複雜。放一點蒜末，薑緣，放鍋子裏，猛火的炒一炒，它就成為了簡單的家長菜。如果有點時間，想煮得花巧一些，切成小長夾，放雞蛋漿裏攪拌，煎到鍋子裏，做成長豇豆煎蛋；或是加點肉片，鹽巴和醬油一併炒，就能輕鬆的成為一道美味的菜餚。

「老闆，我可以要這一把嗎？」 說著說著，手已經忍不住的，捏著橡皮圈底下的長豇豆。然後，心滿意足地，拿著它回家，想著把它拿來清炒的可口清爽。其實呀，簡簡單單地，隨心順意的生活，能幹著自己喜歡的事，吃着鍾情的美食，人生莫過於此啦。

蔬炒豆角（2人份）

時間：20分鐘

材料：

豆角（長豇豆） 1束（把）/ 紅黃橙色小燈籠椒（甜椒）各1個/ 白蘑菇 6粒（顆）/ 豆包 2塊/ 蒜頭 4粒

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1湯匙/ 豉油（醬油） 1湯匙/ 紅椒粉 半茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙

步驟：

1. 清洗豆角（長豇豆），切去頭尾，再切成小段（如圖）。

2. 把豆包切成小方塊（如圖）。

3. 挖走/ 紅黃橙色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成小塊（如圖）。

4. 將白蘑菇切成小塊。

5. 剝走蒜頭的皮，切去頭尾，洗淨後，切粒（丁）。

6. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放步驟5去炒，倒入1湯匙的食油，多炒一下。

7. 把步驟1和1湯匙的清水放入鑊裏，炒3分鐘。

8. 把步驟2-4全放入鑊裏炒，調和1湯匙清水和調味料後，亦倒入鑊裏，炒至醬汁收乾。

筆記：

1. 豆角（長豇豆）有抗氧化物質，能清熱降火，潤燥通便，以及增強免疫力的作用。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5.每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。