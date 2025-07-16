88歲著名武指唐佳不幸墮樓離世，78歲妻子雪妮亦在10天內因胰臟癌去世，遺願低調共度最後一程

著名武術指導唐佳上月23日於墮樓離世，終年88歲。而僅相隔10日，其妻雪妮亦於7月3日因胰臟癌病逝，終年78歲。兩人於14日設靈、翌日早上出殯，二人在圈中人緣甚佳，有很多圈中友好送上花牌及到達靈堂悼念，錢嘉樂代表家屬接受訪問時透露了二人生前交代的遺願。

錢嘉樂代家屬受訪

錢嘉樂表示，唐佳、雪妮生前為人低調，因此自己代表香港動作特技演員公會及其家屬接受訪問。問及葬禮細節，錢嘉樂多次強調佳哥和雪妮姐低調，因此一切低調處理，「不能講的就不好意思、不可透露」，而落葬形式亦只有家人知。至於兩人會否合葬，他則回應自己聽到的是「想低調、一齊搞」：

應該會係。因為佢（佳哥）嘅遺願係一齊，所以我哋今日會一次過搞。

問到雪妮姐生前是否知佳哥已離世? 錢嘉樂指自己沒有查問，怕打擾她靜養。他指工會會協助，該他們低調走最後一程，而且他指出佳哥生前也是武師，因此不少同行的朋友自發到場協助在喪禮上打點。他又指其家屬並沒金錢困難，故工會僅略盡綿力全力協助。

錢嘉樂憶述認識的唐佳，為人十分低調，不追求名利：

早幾年我好想頒個獎（傑出貢獻獎）畀佳哥，因為佢都算係第一、第二代嘅武術指導，而且佢為我哋龍虎武師爭取咗好多嘢返嚟，但係佳哥婉拒咗我話：『我非常低調，唔好搞我啦』，所以呢個係幾遺憾。我覺得我哋要尊重佢，

錢嘉樂代表家屬接受訪問，並透露唐佳雪妮生前遺願。(TVB娛樂新聞截圖)

錢嘉樂代表家屬接受訪問，並透露唐佳雪妮生前遺願。(TVB娛樂新聞截圖)

錢嘉樂代表家屬接受訪問，並透露唐佳雪妮生前遺願。(TVB娛樂新聞截圖)

倆口生前不少好友亦有親身到場，包括羅家英及汪明荃。

狄龍接受訪問時大讚佳哥有愛、有義氣。(TVB娛樂新聞截圖)

唐佳和雪妮生前圈中好友眾多，因此靈堂內外均擺滿了圈中人所送的花牌。(TVB娛樂新聞截圖)

唐佳和雪妮生前圈中好友眾多，因此靈堂內外均擺滿了圈中人所送的花牌。(TVB娛樂新聞截圖)

唐佳雪妮離世後，於7月14日設靈。(TVB娛樂新聞截圖)

徒弟姜大衛8字送別恩師

唐佳和雪妮生前圈中好友眾多，因此靈堂內外均擺滿了圈中人所送的花牌，而曾被唐佳提攜過做龍虎武師的徒弟姜大衛（John），其所送的花牌上則寫有「德望永昭 音容宛在」8字送別恩師和師母。

好友狄龍哀傷到場 需妻子攙扶

圈中很多好友亦有親身到場，除了羅家英及汪明荃外，還有影壇大哥、今年78歲的狄龍。狄龍於設靈當晚約7時許，和太太、兒子譚俊彥抵達現場，表現哀傷，需要太太和兒子在旁攙扶。狄龍之後除口罩，接受訪問時更大讚佳哥有愛、有義氣，佳哥夫妻二人情比金堅，愛如山水有清音，情如江河萬古流。

轉載自晴報