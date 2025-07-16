職場常見行為增患心臟病、糖尿病和癌症，醫生教你4招有效自救

都市人工作忙碌，容易養成不良習慣，可能影響身體各系統的正常功能。有研究顯示，打工仔1個行為，不僅會提升罹患心臟病、糖尿病與癌症等疾病的機率，更會造成下肢肌肉萎縮，危害整體健康。台灣家醫科醫生李思賢指出，即使透過運動也難以完全抵消這帶來的負面影響。

家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，人的結構是為了站立和行走設計的，不是為了久坐。他提到，從事體力勞動者的平均壽命，通常比整天久坐辦公室的打工仔更長，且長期久坐引起抑鬱症發生率有較高相關性。

李思賢解釋，久坐會「壓縮腸胃道」，導致功能變差，不僅容易堆積脂肪，活動量下降更會減弱代謝效率，增加罹患糖尿病風險。他表示，即使透過運動也難以彌補久坐對身體的影響。他建議，若要維持血糖穩定，必須多進行步行運動。

李思賢表示，久坐會使身體多處大肌群弱化，造成「肌肉流失」，尤其大腿肌群和臀肌最為顯著。同時，背部肌肉也會因長期拉長而失去原來的張力，導致駝背等脊椎問題。打工仔常因操作滑鼠與鍵盤，更容易出現肩頸僵硬不適的症狀。

根據統計，久坐者通常心血管與肺功能較差，可能導致靜脈曲張、靜脈栓塞、心肌梗塞及中風等問題。由於久坐減少肌肉活動量，進而影響血液循環，這或許是肺癌、子宮內膜癌和大腸癌等部分癌症發生率上升的原因之一。

4招自救法

李思賢引述世界衛生組織（WHO）提供的資料顯示，全球有超過80%的青少年活動量不足，全世界有接近25%的成年人沒有達到建議的活動水平，活動不足會增加20%至30%的死亡風險。世界衛生組織建議民眾通勤時多步行或騎單車。李思賢建議，每坐一小時就起身活動5分鐘，他個人也推薦可改用升降辦公桌，或以瑜伽球代替椅子，藉此鍛練核心肌群。

久坐如同慢性自殺

台灣重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文指出，一篇發表在《The Lancet》的研究，分析36萬多位年紀在37至73歲的人士，發現如果和每天久坐小於2小時的人相比，每天久坐超過6小時的人，罹患12種慢性病的風險竟增加了26%。

這12種慢性疾病包括：

1. 缺血性心臟病

2. 糖尿病

3. 慢性阻塞性肺疾病

4. 氣喘

5. 慢性腎臟病

6. 慢性肝病

7. 甲狀腺疾病

8. 憂鬱症

9. 偏頭痛

10. 痛風

11. 類風濕性關節炎

12. 憩室疾病

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

另外，台灣復健科醫生王思恒亦曾在節目《奕起聊健康》中表示，許多久坐的上班族都有肩頸痠痛或下背痛的問題，統計發現100個有下背痛的人，80至90人多半是久坐造成，原因是同一個姿勢維持太久造成下背痛。而久坐有10大傷害，他提醒「小心是慢性自殺」。

久坐10大危害

1. 靜脈曲張

2. 心血管疾病

3. 代謝危害

4. 脊椎側彎

5. 消化系統不威

6. 肥胖

7. 肌肉鬆弛

8. 性功能下降

9. 失眠

10. 精神焦慮

資料來源：台灣復健科醫生王思恒

轉載自晴報