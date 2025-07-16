消委會 │ 消委會測試18款可攜式充電風扇仔，送風量省電度差異大，推薦6款獲4.5星，最低只售$58

踏入夏季，香港天你特別炎熱，很多人外出必備一部風扇仔消暑，怎樣選擇風扇仔才算性價比最高？消委會首度測試市面上18款手提及掛頸式可攜式充電風扇，發現樣本之中，送風量、省電程度的表現作參差，更有樣本在充電時出現過熱情況，未能符合安全標準。18款可攜式充電風扇最終有6款獲4.5星高評價，當中最平只需$58！

消費者委員會（消委會）於昨日（15日）公布最新測試，評估18款可攜式充電風扇，涵蓋16款手提式及兩款掛頸（頸環）式設計，包括MUJI、共田、BRUNO等多個人氣品牌。16款手提式樣本售價約由$58至$339，兩款掛頸（頸環）式樣本售價則分別約$99.9及$239。18款可攜式充電風扇根據重量被分為兩組別：

● 較重組別：重量介乎204克至277克。

● 較輕組別：重量介乎93克至189克。

18款可攜式充電風扇測試詳情

消委會是次委託獨立實驗所，以18款可攜式充電風扇樣本進行檢測，測試項目包括：安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度。

1款樣本充電時過熱

消委會測試參考國際標準IEC 60879，對充電風扇樣本進行安全評估，包括檢視樣本的防止過熱保護、防止過度充電保護、非正常操作、機械強度及物料阻燃性和標示説明。結果發現，樣本整體安全表現理想，有17款樣本均通過基本安全檢測。惟「Momax」樣本在室溫25°C充電時，其電池表面最高溫度升幅達31.6°C（量得溫度為56.6°C），超出國際標準建議的20°C上限。

另外，所有樣本的說明書均有內容不足之處，例如欠缺「不要讓小孩把玩此產品」等重要警告字句。消委會已將結果轉交海關跟進。

1款輕量級風扇送風量媲美共田「暴風」

在送風量測試方面，消委會發現樣本間的送風量表現懸殊，且風扇頭尺寸與風力沒有必然關係，例如較輕組別的送風量最多相差逾1.5倍、較重組別的送風量則相差逾1.3倍。

有4款送風量較高的型號分別是：「幾素JisuLife」、「共田」、「Francfranc」及「BRUNO」。送風量最高為「共田」，最高風俗檔達2.98立方米／分鐘；其次則是重量屬「輕量級」的「Francfranc」，最高風俗檔2.34立方米／分鐘。

2款續航力最高逾3小時

消委會量度樣本充滿電後，最高風速檔的可使用時間。結果顯示，有兩款樣本在最高風速檔下可運作超過3小時，分別是「幾素JisuLife」及「MUJI」。

而「共田」的續航時間雖僅約1小時52分鐘，但可吹送的空氣總量卻高達334立方米，表現僅次於最長續航的樣本（440立方米）。

耗電量相差逾4.5倍 兩款最安靜

消委會計算樣本每吹送100立方米空氣所需的電能，發現最省電的手提風扇每吹送100立方米空氣僅需約2.57瓦時電能；而最耗電的樣本則需14.63瓦時，相差超過4.5倍。

消委會推薦省電之選，型號包括「Francfranc」、「BRUNO」、「HÓME CÓORDY」、「MUJI」。

另外，消委會量度樣本最高風速檔的噪音水平，發現送風量高的樣本不一定是最嘈吵，例如「Francfranc」及「BRUNO」在送風量和寧靜程度方面，均獲4.5高分。

6款4.5星可攜式風扇推介名單

手提式（較重組別）

● 「幾素JisuLife」Handheld Fan Pro1 S（售價$339）

● 「共田」F30B（售價$180）

手提式（較輕組別）

● 「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA（售價$220）

● 「BRUNO」BDE029（售價$159）

● 「HÓME CÓORDY」HC-FA102（售價$89）

● 「MUJI」MJ-HF2GL（售價$58）

轉載自晴報