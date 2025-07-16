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深水埗火警奪命 41歲TVB攝影師逃生失足墮樓喪命
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深水埗火警奪命 41歲TVB攝影師逃生失足墮樓喪命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　深水埗醫局街161號「喜居」28樓一高層單位，在本月3日發生奪命火警，1名41歲男子疑逃生時失足墮樓死亡。男死者其後證實是無綫電視（TVB）新聞部攝影師。據了解，火警初步懷疑是充電器短路所致。

 

　　無綫電視對外事務部就事件回覆查詢表示：

 

　　無綫電視一名新聞部攝影師今晨於深水埗發生的一宗火警中不幸離世，本台對事件感到惋惜及哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問，會盡力提供適切協助。 

 

　　事發於當日凌晨4時許，警方接獲多名人士報案指，醫局街155至161號「喜居」28樓一單位發生火警，而且一度傳出爆炸聲。消防人員接報到達現場灌救，期間共出動10輛消防車和3輛救護車，58名消防和救護人員、兩條喉及兩隊煙帽隊。

 

　　消防處旺角消防局高級消防隊長黎樂豐，於早上在現場交代案件表示，火場面積約6米乘5米，行動中消防員疏散兩名人士，另外有58名居民自行疏散至安全地方。消防人員其後在3樓的平台位置，發現一名成年男子當場死亡，懷疑他走火期間失足意外墮斃。大約早上10時許，死者遺體由仵工移送殮房。

 

充電注意丨深水埗「喜居」凌晨奪命火 41歲男子疑逃生失足墮亡證為TVB新聞部攝影師

本月3日凌晨4時許，深水埗醫局街161號「喜居」28樓一高層單位發生奪命火警。(TVB新聞截圖)

充電注意丨深水埗「喜居」凌晨奪命火 41歲男子疑逃生失足墮亡證為TVB新聞部攝影師

1名41歲男子疑逃生時失足墮樓死亡。(TVB新聞截圖)

 

充電注意丨深水埗「喜居」凌晨奪命火 41歲男子疑逃生失足墮亡證為TVB新聞部攝影師

火場面積約6米乘5米，行動中消防疏散兩名人士，另外有58名居民自行疏散至安全地方。(TVB新聞截圖)

 

充電注意丨深水埗「喜居」凌晨奪命火 41歲男子疑逃生失足墮亡證為TVB新聞部攝影師

火場面積約6米乘5米，行動中消防人員疏散兩名人士，另外有58名居民自行疏散至安全地方。(TVB新聞截圖)

 

　　現場消息稱，死者獨居於起火的單位，事發時相機鋰電池正在客廳充電，不排除充電器短路導致火警。火警期間，死者於睡房中驚醒，懷疑從窗戶逃生時意外墮樓，死因初步無可疑，惟死因有待驗屍後確定。

 

轉載自晴報

 

Tags:#攝影師#消防處#深水埗#健康問題#攝影#家居意外#火警#充電器#墮樓
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