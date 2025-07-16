第四高是甚麼？自我檢測是否高危一族？新一代四高殺手：芹菜籽的5大功效

高血壓、高血脂、高血糖是我們熟悉的三高，也是健康的三大殺手。跟據衛生署統計，每個10港人當中便有1人患糖尿病；高血壓的發病率由2008年的9.3%上升至2022年的30%；而本港15至84歲人口中，超過一半人有高膽固醇問題。三高問題嚴重影響日常生活，殊不知第四高「高尿酸」亦可能已靜悄悄到訪。

甚麼是尿酸？自我檢測是否高危一族？

尿酸（Uric Acid），是體內細胞核酸中嘌呤（Purines）的代謝產物。尿酸指數（mg／dL）是量度尿酸指標之一，尿酸濃度會增加患上痛風的風險。尿酸有80%由肝臟自行製造，其餘20%由含嘌呤的食物從飲食攝取（例如動物內臟、海鮮、豆類、菇菌類等）。

正常尿酸指數：

男性：≤7.0mg／dL

女性：≤6.0mg／dL

當血液中的尿酸過高，尿酸鹽會沉積於關節及周圍的組織中，引致關節紅腫熱痛，甚至形成痛風石，長遠有機會令腎臟病變，引致心血管疾病及糖尿問題等。

新一代「四高殺手」芹菜籽

芹菜籽（Celery Seed）即芹菜的菜籽，細小呈啡色並位於芹菜花的中心，品質優良更帶有芳香。一粒小小芹菜籽當中蘊含極高營養成分，包括3-n-丁基苯酞（3-n-Butylphthalide）、揮發油（Volatile oils）、芹黃素（Apigenin）、奧米加6亞油酸、抗氧化劑等成分。早在遠古時期的東方國家已經廣泛利用芹菜籽作保健之用，時至今天芹菜籽再度吸引大眾的目光，被喻為新一代「四高殺手」。

5大神奇功效

1. 降尿酸

芹菜籽屬黃酮類化合物，具有抑制黄嘌呤氧化酶活性的作用，而黃嘌呤氧化酶會將嘌呤轉化成尿酸的酶，抑制它能减少尿酸生成。此外，芹菜籽的3-n-丁基苯酞可助腎臟將過量尿酸排出體外，並調節體內嘌呤正常代謝，從而控制尿酸水平，減輕高尿酸症狀。

2. 穩定血壓及膽固醇

現代人壓力大，加上飲食高鹽高脂，容易造成血管收縮和內皮功能異常，增加高血壓及心血管疾病的風險。芹菜籽中的芹黃素 （Apigenin），可減低細胞氧化及鬆弛血管，促進血液循環，預防患上心血管問題的危機。另外，芹黃素亦能保持血管通暢，抑制血栓形成的作用。

3. 保護肝細胞

芹茶籽中含有的營養可平衡一種稱為「對乙酰氨基酚」的物質對肝臟的不良影響，發揮保護肝細胞的功能，免受氧化應激損傷。

4. 維持尿道健康

芹菜籽含有的類黃酮物質，具有顯著的抗氧化和消炎功能，有助促進尿道健康，能維持尿道暢通，減少感染風險。

5. 體重管理

芹菜籽有助於淨化血液，排出體內毒素，從而提高新陳代謝，使身體更有效地燃燒卡路里，輔助體重管理。另外，芹菜籽具有利水消腫作用，對於易水腫、久坐辦公室或久站人群尤其適合，有助打造輕盈體態。

近年受四高問題困擾的人數持續上升，甚至有年輕化的趨勢。日常除了保持健康生活習慣，做適量運動、飲食清淡外，亦可嘗試多食用有助降四高的原型食物，例如芹菜。惟部分人士可能不太喜歡芹菜的獨特味道或口感，亦可選擇服用芹菜籽精華保健品，惟需留意當中蘊含的獨特活性成分─3-n-丁基苯酞（3-n-Butylphthalide）之含量必須高達80%，方可有效幫助身體將過量尿酸排出體外，控制尿酸水平，同時使血管擴張，增加血管彈性，改善血壓及膽固醇問題。