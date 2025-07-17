食安醜聞 │ 爭鮮回應使用隔夜預製壽司飯：承諾符合標準並將規範飯箱擺放流程

HOY TV節目《一線搜查》近日報道指某知名連鎖壽司店，聲稱「即日生產、即日銷售」產品，卻被踢爆是用隔夜預製壽司飯，甚至裝載壽司飯的飯箱曾於室外無冷藏情況下，擺放超過16小時，引起公眾譁然，矛頭直指爭鮮（香港）食品有限公司。而爭鮮於昨日（16日）發聲明回應事件。

爭鮮（香港）食品有限公司於昨日（16日）在社交平台發聲明回應《一線搜查》的報道，重點強調裝載壽司飯的保溫箱是採用一次性防拆封條密封作標識系統，確保在配送全程中不會受到污染，但未來會進一步規範飯箱擺放流程；產品pH值及微生物指標均符合香港食品安全標準。

將規範飯箱擺放流程 澄清產品食安過關

《一線搜查》直擊到裝著壽司飯的保溫箱長時間放置室外無冷藏，更與廚餘桶、曱甴為鄰，衛生惡劣。對此，爭鮮發言人指，放有壽司飯的保溫箱是採用一次性防拆封條密封作標識系統，以確保在配送全程中未被打開或受污染。同時，公司已加強與物流供應商的溝通協調，進一步規範飯箱擺放流程。

另外，爭鮮澄清，公司定期委託具備國際認證資格之獨立第三方化驗機構，抽檢近期壽司飯樣本進行全面檢測，結果確認產品pH值及微生物指標均符合香港食品安全標準。

爭鮮壽司飯添加食用醋 產品符合安全標準

爭鮮還在聲明中表示，店鋪的壽司飯與一般米飯處理標準不同。公司採用中央工場統一製作，壽司飯添加食用醋調節酸鹼值至安全水平（pH值維持4.6以下），有助抑制細菌滋生。而為進一步確保品質穩定，公司亦會每星期抽檢壽司飯pH值，確保酸鹼度維持於安全標準範圍內。

發言人最後請市民放心，強調爭鮮壽司以食品安全為首要原則，理解公眾對食品安全的期望，並重視各界的關注；爭鮮承諾持續檢討並堅守衛生標準，為顧客提供安全且擁有最佳口感的食品。

網民一面倒負評：次次食完屙到七彩

爭鮮食安事件在網上引起熱議。不少網民趁機表達對爭鮮食物品質的不滿：「三文魚都可以有骨」、「幾年前買外賣食完，屙黑水屙足3日，要入埋醫院吊鹽水」、「每次行過爭鮮都有好大陣腥臭味，唔係新鮮魚味」、「以後都唔會再食」。

轉載自晴報