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猝死 │ 40歲準爸爸開工猝逝：地庫停車場拉電線突發不適，揭示猝死6大高危因素
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猝死 │ 40歲準爸爸開工猝逝：地庫停車場拉電線突發不適，揭示猝死6大高危因素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一名40歲準爸爸，上月底於一屋苑地庫停車場拉電線期間猝逝，遺下懷孕逾8個月的妻子及年邁雙親，遺孀對前路感到迷茫，且憂慮日後生活及嬰兒出生後的開支，工業傷亡權益會呼籲善心人士捐款援助度過困境。

 

　　工權會在社交平台發文指出，事故發生於上月30日下午3時許，40歲男工鍾景笙於一屋苑地庫停車場進行拉電線工作期間，疑感到不適，休息期間被同事發現不醒人事，經送院搶救後不治。

 

　　據工權會了解，死者鍾景笙是家庭重要經濟支柱，生前與太太同住，並需供養已退休的年邁父母。鍾太任職醫院健康助理，月入約一萬多元，目前懷有身孕，預產期為8月下旬。突然痛失至愛，鍾太悲傷不已，需暫停工作休息養胎。

 

猝死｜40歲準爸爸開工拉電線猝逝 遺孕妻及年邁雙親 工權會籲各界伸援手助渡難關

工權會呼籲社會各界向鍾太伸出援手，幫助鍾太渡過難關。

 

　　工權會續指，鍾太現正承受喪親之痛，並為日後生活開支及嬰兒出生後的支出感到十分擔憂。鍾太在經濟及情緒上都承受巨大壓力，深感徬徨無助。工權會呼籲社會各界向鍾太伸出援手，幫助鍾太度過難關。

 

心臟問題可致猝死

 

　　本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間愈長，死亡率會愈高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

 

6類猝死高危因素

 

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

 

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

 

　　心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

 

　　如患者出現類似情況時，身邊人應盡量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風險。

 

10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

10大猝死徵兆

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

轉載自晴報

 

Tags:#懷孕#心臟病#壓力#退休#猝死#急性心肌梗塞#冠心病#高血壓#高血糖#心肌病變
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