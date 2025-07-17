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37歲速遞員40℃高溫送貨昏倒不治，醫生揭熱射病引發器官衰竭與口鼻出血，專家傳授降溫急救要點
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37歲速遞員40℃高溫送貨昏倒不治，醫生揭熱射病引發器官衰竭與口鼻出血，專家傳授降溫急救要點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高溫下工作注意，內地一名37歲送貨員近日於迫近40度高溫烈日下送貨時，突然於電單車上暈倒落地，他其後被送院搶救，但因多重器官衰竭，最終不治。其家屬更透露，死者送院時體溫超40℃，伴隨口鼻出血。

 

　　綜合內地傳媒報道，事發當日河南信陽氣溫高達近40度，該名37歲送貨員一整個上午均忙於派送貨件，中午回家時已感到身體不適，胃口欠佳，只飲了冰凍飲料，12點左右又趕出門繼續工作。速遞員不久於電單車上暈倒，而且時隔數小時，直到下午5、6點才被途人發現，報警送往醫院，惜最終不治。死者家人表示：

 

　　醫生診斷說得了熱射病，鼻子、嘴都流了血....最終沒能搶救回來，第二天凌晨4、5點走了。

 

　　報導引述專家意見表示，熱射病不能大量飲冰水，因為會容易使胃腸痙攣，或誘發急性心梗，熱射病是致命性急症，主要表現為高熱（直腸溫度≥41°）和意識障礙，針對中暑的現場急救，要分秒必爭。

 

　　專家補充，若遇到類似情況，應將患者立即轉移至陰涼通風處，脫去衣物，用15至20度冷水淋浴或浸泡全身（非冰水），冰袋敷大血管處（頸部、腋窩、股溝），風扇加速蒸發散熱，並趕緊送醫救治，把握救治黃金30分鐘。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#中暑#熱射病#器官衰竭#速遞員#內地#河南
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