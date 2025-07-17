食物安全 │ 連鎖壽司店用隔夜預製壽司飯，存放16小時無冷藏，曱甴出沒廚餘桶旁

知名連鎖壽司店遭踢爆存在嚴重食安風險，早前，有市民在該壽司店外賣分店購買未過期玉子燒手卷，驚見內餡發霉「生毛」，事件引起廣泛關注。壽司店發聲明強調其產品均為「即日生產、即日銷售」，但就被揭發聲明涉嫌誤導消費者。HOY TV節目《一線搜查》為此深入追蹤，發現壽司飯非即日生產，保存環境更相當惡劣。

市民爆料壽司飯非即日生產

市民方先生向《一線搜查》透露，該店的壽司飯其實並非如聲明所述「即日生產、即日銷售」：因為我有朋友喺入面做，（負責）生產壽司飯，佢哋嘅飯其實容許有兩日用，所以絕對唔係當日做、當日銷售。

方先生認為，壽司店聲明已構成誤導，甚至可能涉及虛假陳述：「消費者角度嚟講，你唔可以虛假聲明。作為一個廣大、咁多層面、咁多舖嘅公司，一定要講清楚。」

節目追蹤貨源 揭預製壽司飯無冷藏室外曝曬

《一線搜查》攝製團隊在接獲方先生爆料後，對該壽司店貨源深入追蹤，發現該店壽司飯由位於荃灣的一間外判工場供應。調查當日，攝製隊在下午2時許，發現有工人將一箱箱灰色保溫箱從工場大廈推到室外。保溫箱内裝了預製的壽司飯，被放置於室外陽光下，旁邊甚至還有垃圾桶，環境衛生不佳。最後，壽司飯在街邊放置超過半小時，才被運上貨車。

據方先生透露，大部分運貨司機均為外判，貨車多為普通車輛，無冷藏功能，僅靠保溫箱維持溫度；代表壽司飯在沒有控制溫度的情況下，卻被放置於室外陽光下曝曬，存在明顯食安風險。

預製壽司飯室外擺放超16小時

翌日，攝製隊再次到場跟蹤發現，工人從下午1時許已經分批運送壽司飯，直至傍晚6時才正式運走這些壽司飯。不過，部分壽司飯並非直接送往分店，而是被運到葵涌一棟工業大廈的停車場。約380箱壽司飯及其他乾貨被堆放在停車場地上等待進一步配送，惟存放環境相當惡劣，攝製隊拍攝到停車場地面有積水，壽司飯保溫箱旁邊放置廚餘收集桶，甚至有曱甴出沒。

之後，這些壽司飯再放置到凌晨2時才開始裝車，部分更要到清晨7時才送抵門市。整個過程中，壽司飯在保溫箱內存放時間超過16小時。爆料市民方先生補充稱：

佢煮出嚟嘅飯係熱嘅再加醋，之後就放落箱入面保溫，保溫之餘，等到夜晚運走，一路等溫度不斷改變。冇可能放冰，溫度一下急跌，會壞得更加快。

根據食物安全中心的指引，一般來說，煮好的壽司飯應在兩小時內從攝氏60度冷卻至攝氏20度，並在四小時或更短時間內由攝氏20度降至攝氏4度。另外，壽司飯的酸鹼值應在4.6或以下。

專家批壽司飯處理方法極不理想

《一線搜查》將情況反映給本港科學系專家、理工大學食品及科學及營養學系副教授邱家琪表示，這種食物處理方法極不理想，若細菌滋生，即使高溫加熱也無法消除毒素：

金黃葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌是最常見的致病菌，這些細菌在生長過程中會產生毒素，無法通過加熱去除。

邱家琪建議，消費者選購壽司時，應留意壽司飯的狀態，若飯粒過乾或出現拉絲現象，可能是存放過久或細菌過多，應避免食用。

另外，食品及健康科學學系系主任陳舜宏亦表示，長時間使用保溫箱儲存壽司飯的做法，存在明顯的食品安全風險，強調保溫箱僅適用於短暫儲存，不宜長時間使用。

食環署跟進個案 涉事壽司店無回應

《一線搜查》再將情況上報食環署及消委會作查詢。食環署回應指，今年截至6月底，已接獲35宗針對該壽司連鎖店的投訴，投訴內容主要涉及食物衛生問題，包括壽司或其他食品含有異物或發霉等。經調查後，已向有關壽司店提出一宗檢控，並發出5封警告信。另外，他們亦曾就壽司店中央食品製造工場內的不潔設備，向處所負責人提出一宗檢控，署方會繼續跟進個案，並採取適當行動。

而消委會則表示，不會評論個別商戶做法。根據數字顯示，消委會2024年共接獲6宗與壽司衛生欠佳有關的投訴，而今年截至5月則接獲5宗。消委會指出，如果商戶聲稱「即日生產」，已經屬於《商品說明條例》中「商品說明」的其中一種；但要構成虛假商品說明、虛假或誤導的程度，需要達「關鍵程度」，定義須視乎實況。而《一線搜查》攝製隊另透過多個途徑聯絡涉事壽司店，惟未獲得任何回覆。

轉載自晴報