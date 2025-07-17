歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
七月
中環香港大會堂｜一級歷史建築聖瑪加利大堂舉行一百周年慶祝活動《百年人海》音樂劇場劉松仁與泰臣分別擔任顧問及導演 中環香港大會堂｜一級歷史建築聖瑪加利大堂舉行一百周年慶祝活動《百年人海》音樂劇場劉松仁與泰臣分別擔任顧問及導演
文化藝術 劇場
中環香港大會堂｜一級歷史建築聖瑪加利大堂舉行一百周年慶祝活動《百年人海》音樂劇場劉松仁與泰臣分別擔任...
推介度：
17/07/2025 - 18/07/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
食物安全 │ 連鎖壽司店用隔夜預製壽司飯，存放16小時無冷藏，曱甴出沒廚餘桶旁
健康Tips

食物安全 │ 連鎖壽司店用隔夜預製壽司飯，存放16小時無冷藏，曱甴出沒廚餘桶旁

健康解「迷」
健康解「迷」

　　知名連鎖壽司店遭踢爆存在嚴重食安風險，早前，有市民在該壽司店外賣分店購買未過期玉子燒手卷，驚見內餡發霉「生毛」，事件引起廣泛關注。壽司店發聲明強調其產品均為「即日生產、即日銷售」，但就被揭發聲明涉嫌誤導消費者。HOY TV節目《一線搜查》為此深入追蹤，發現壽司飯非即日生產，保存環境更相當惡劣。

 

市民爆料壽司飯非即日生產

 

　　市民方先生向《一線搜查》透露，該店的壽司飯其實並非如聲明所述「即日生產、即日銷售」：因為我有朋友喺入面做，（負責）生產壽司飯，佢哋嘅飯其實容許有兩日用，所以絕對唔係當日做、當日銷售。

 

　　方先生認為，壽司店聲明已構成誤導，甚至可能涉及虛假陳述：「消費者角度嚟講，你唔可以虛假聲明。作為一個廣大、咁多層面、咁多舖嘅公司，一定要講清楚。」

 

節目追蹤貨源 揭預製壽司飯無冷藏室外曝曬

 

　　《一線搜查》攝製團隊在接獲方先生爆料後，對該壽司店貨源深入追蹤，發現該店壽司飯由位於荃灣的一間外判工場供應。調查當日，攝製隊在下午2時許，發現有工人將一箱箱灰色保溫箱從工場大廈推到室外。保溫箱内裝了預製的壽司飯，被放置於室外陽光下，旁邊甚至還有垃圾桶，環境衛生不佳。最後，壽司飯在街邊放置超過半小時，才被運上貨車。

 

　　據方先生透露，大部分運貨司機均為外判，貨車多為普通車輛，無冷藏功能，僅靠保溫箱維持溫度；代表壽司飯在沒有控制溫度的情況下，卻被放置於室外陽光下曝曬，存在明顯食安風險。

 

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

一線搜查︱知名連鎖壽司店稱產品「即日生產銷售」 遭踢爆用隔夜預製壽司飯：保溫箱16小時無冷藏、廚餘桶曱甴為鄰

 

預製壽司飯室外擺放超16小時

 

　　翌日，攝製隊再次到場跟蹤發現，工人從下午1時許已經分批運送壽司飯，直至傍晚6時才正式運走這些壽司飯。不過，部分壽司飯並非直接送往分店，而是被運到葵涌一棟工業大廈的停車場。約380箱壽司飯及其他乾貨被堆放在停車場地上等待進一步配送，惟存放環境相當惡劣，攝製隊拍攝到停車場地面有積水，壽司飯保溫箱旁邊放置廚餘收集桶，甚至有曱甴出沒。

 

　　之後，這些壽司飯再放置到凌晨2時才開始裝車，部分更要到清晨7時才送抵門市。整個過程中，壽司飯在保溫箱內存放時間超過16小時。爆料市民方先生補充稱：

 

　　佢煮出嚟嘅飯係熱嘅再加醋，之後就放落箱入面保溫，保溫之餘，等到夜晚運走，一路等溫度不斷改變。冇可能放冰，溫度一下急跌，會壞得更加快。

 

　　根據食物安全中心的指引，一般來說，煮好的壽司飯應在兩小時內從攝氏60度冷卻至攝氏20度，並在四小時或更短時間內由攝氏20度降至攝氏4度。另外，壽司飯的酸鹼值應在4.6或以下。

 

專家批壽司飯處理方法極不理想

 

　　《一線搜查》將情況反映給本港科學系專家、理工大學食品及科學及營養學系副教授邱家琪表示，這種食物處理方法極不理想，若細菌滋生，即使高溫加熱也無法消除毒素：

 

　　金黃葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌是最常見的致病菌，這些細菌在生長過程中會產生毒素，無法通過加熱去除。

 

　　邱家琪建議，消費者選購壽司時，應留意壽司飯的狀態，若飯粒過乾或出現拉絲現象，可能是存放過久或細菌過多，應避免食用。

 

　　另外，食品及健康科學學系系主任陳舜宏亦表示，長時間使用保溫箱儲存壽司飯的做法，存在明顯的食品安全風險，強調保溫箱僅適用於短暫儲存，不宜長時間使用。

 

食環署跟進個案 涉事壽司店無回應

 

　　《一線搜查》再將情況上報食環署及消委會作查詢。食環署回應指，今年截至6月底，已接獲35宗針對該壽司連鎖店的投訴，投訴內容主要涉及食物衛生問題，包括壽司或其他食品含有異物或發霉等。經調查後，已向有關壽司店提出一宗檢控，並發出5封警告信。另外，他們亦曾就壽司店中央食品製造工場內的不潔設備，向處所負責人提出一宗檢控，署方會繼續跟進個案，並採取適當行動。

 

　　而消委會則表示，不會評論個別商戶做法。根據數字顯示，消委會2024年共接獲6宗與壽司衛生欠佳有關的投訴，而今年截至5月則接獲5宗。消委會指出，如果商戶聲稱「即日生產」，已經屬於《商品說明條例》中「商品說明」的其中一種；但要構成虛假商品說明、虛假或誤導的程度，需要達「關鍵程度」，定義須視乎實況。而《一線搜查》攝製隊另透過多個途徑聯絡涉事壽司店，惟未獲得任何回覆。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#食物安全#壽司連鎖店#消費者誤導#食物處理手法#食物安全中心#消費者委員會#食物衛生#食物中毒#食物儲存#食物酸鹼度
Add a comment ...Add a comment ...
57歲鄭伊健現身美國餐廳，狀態佳獲網民大讚親切又Nice
更多健康解「迷」文章
57歲鄭伊健現身美國餐廳，狀態佳獲網民大讚親切又Nice

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處