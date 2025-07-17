69歲TVB綠葉王吳博君離世，抗漸凍人症7年全身癱瘓，揭示8大徵兆

前無綫電視（TVB）資深藝人吳博君於7月2日傍晚在家中病逝，終年69歲。其太太證實死訊，並指丈夫生前說過不想勞煩大家，低調進行告別式。

據「有艇搭慈善基金會」在Facebook發文透露，消息已由其遺孀證實，告別式已於7月14日低調完成。吳博君自2018年確診罕見的「漸凍人症」後，長期與病魔抗爭，最嚴重時全身癱瘓，需臥床解決大小便。

去年4月不適曾入院

莒光文化服務基金的Facebook專頁曾透露吳博君的近況，帖文指吳博君因身體不適入院接受治療，留院5天出院回家後，因波及精神情緒，整個人既疲憊渴睡，又愁容沉默。後來曾有義工上門探訪，指吳博君「依舊卧床休息，勉強點頭招呼」。

61歲吳博君突然確診漸凍人症。（資料圖片）

患小兒麻痹症太太照顧7年 確診後曾感絕望

2018年，他發現刷牙，彎身執拾等仔細動作無法做到，甚至失衡跌倒，於是入院檢查。最初以為是帕金遜症，後確診為漸凍人症。他曾向媒體透露絕望感受：

躺在床上動不了，但頭腦卻很清醒，這才是最痛苦的，簡直像在等死！

確診後，夫妻二人手足無措，加上醫藥費負擔沉重，經濟方面大感壓力。吳博君曾透露患病後每月的醫藥費，連同交通開支高達1萬元。吳太曾透露，為了照顧丈夫，導致壓力爆煲，情緒間歇性崩潰，甚至「試過個人崩潰到扻頭埋牆」。吳博君患病7年全靠太太一力照顧起居，雖然太太曾患小兒麻痹症，其中一隻手活動不方便，但她仍不辭勞苦照顧丈夫。

吳博君患病後由太太照顧起居飲食。（《晴報》圖片）

演藝人協會曾發起募捐 每月開支近萬元

幸好，吳博君在圈中認識很多好友，發病後得到不少朋友、前僱主和機構援助，如劉德華、薛凱琪等藝人資助。後經香港演藝人協會協助發起募款，才得以暫緩經濟壓力。

61歲吳博君突然確診漸凍人症，幸獲圈中朋友支持。（資料圖片）

80、90年代活躍於幕前 因金融風暴遭TVB裁員

吳博君於70年代加入TVB，在19年的演藝生涯中，經常飾演反派或猥瑣角色，1997年因金融風暴遭TVB裁員，當時已40歲的他一度陷入迷茫，轉行做過紙紮鋪、麵包師傅及辦公室清潔工等工作。

吳博君活躍在80、90年代，拍過很多TVB劇集。（資料圖片）

漸凍人症8大病徵

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳或環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

1.腿部變弱難行樓梯

2.口齒不清

3.吞嚥困難

4.握力不足

5.肌肉抽搐

6.體重減輕

7.四肢變瘦

8.無法控制哭笑

資料來源：香港罕見疾病聯盟

漸凍人症｜漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

轉載自晴報